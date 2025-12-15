Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Каспийска
Путешествие в Дагестан с посещением аула-призрака Гамсутль и Чохских террас. Уникальные пейзажи и история ждут вас в этом незабываемом туре
Начало: Каспийск
«Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Каспийска
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
«Ещё больше чудес на плато Матлас: каменная чаша, водопад и зиплайн над ущельем (за отдельную плату)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль и Салтинское ущелье
Начало: Г. Каспийск, улица Халилова 48
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Каспийска - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: Ул. Дахадаева
«Скульптура, посвящённая павшим героям, словно парит над ущельем»
Расписание: в четверг в 06:45
18 дек в 06:45
25 дек в 06:45
3900 ₽ за человека
