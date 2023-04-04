Посетите Дагестанский «Язык Тролля» на экскурсии в Карадахскую теснину и Гоор
Карадахская теснина (ущелье) — необычная достопримечательность горного Дагестана! Творение природы, которое не оставит никого равнодушными и однозначно стоит посмотреть.
Вы услышите легенды и истории этих мест, увидите старинные Гоорские башни и полакомитесь блюдами местной кухни в доме местного жителя. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию!
Вы услышите легенды и истории этих мест, увидите старинные Гоорские башни и полакомитесь блюдами местной кухни в доме местного жителя. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель, башня
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Гоор, «Язык Тролля»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Карадахская теснина и Гоор — по праву одно из самых увлекательных путешествий по Дагестану.
Яркие горные пейзажи, невероятной красоты водохранилище посреди горной цепи, а самое главное — знаменитый Дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают сделать невероятные снимки и плюсом прогулка по самому длинному ущелью Карадахская теснина — не оставят без эмоций ни одного гостя. Побываете в старинном Датунском храме и много других интересных остановок по дороге. Вас обязательно накормят вкусной национальной кухней в доме местного жителя.
И, конечно, же всю дорогу гид будет рассказывать легенды и истории этих мест, покажет старинные Гоорские башни, подскажет, где лучше всего получаются крутые селфи и модные Reels)!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- обед,
- сопровождение гида,
- трансфер от и до отеля в Махачкале.
Туристы оплачивают самостоятельно:
выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы.
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Сопровождение гида
- Трансфер от и до отеля в Махачкале
- Что не входит
- Выезд из других городов и районов
- Кроме Махачкалы
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
- Дополнительная предоплата не требуется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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