Гоор и Карадахская теснина

Посетите Дагестанский «Язык Тролля» на экскурсии в Карадахскую теснину и Гоор

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Ответы на вопросы
Карадахская теснина (ущелье) — необычная достопримечательность горного Дагестана! Творение природы, которое не оставит никого равнодушными и однозначно стоит посмотреть.

Вы услышите легенды и истории этих мест, увидите старинные Гоорские башни и полакомитесь блюдами местной кухни в доме местного жителя. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию!
Гоор и Карадахская теснина
Гоор и Карадахская теснина
Гоор и Карадахская теснина
Гоор и Карадахская теснина
Ближайшие даты:
3
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даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель, башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Гоор, «Язык Тролля»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Карадахская теснина и Гоор — по праву одно из самых увлекательных путешествий по Дагестану.
Яркие горные пейзажи, невероятной красоты водохранилище посреди горной цепи, а самое главное — знаменитый Дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают сделать невероятные снимки и плюсом прогулка по самому длинному ущелью Карадахская теснина — не оставят без эмоций ни одного гостя. Побываете в старинном Датунском храме и много других интересных остановок по дороге. Вас обязательно накормят вкусной национальной кухней в доме местного жителя.
И, конечно, же всю дорогу гид будет рассказывать легенды и истории этих мест, покажет старинные Гоорские башни, подскажет, где лучше всего получаются крутые селфи и модные Reels)!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • обед,
  • сопровождение гида,
  • трансфер от и до отеля в Махачкале.

Туристы оплачивают самостоятельно:

выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
  • Сопровождение гида
  • Трансфер от и до отеля в Махачкале
Что не входит
  • Выезд из других городов и районов
  • Кроме Махачкалы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
  • Дополнительная предоплата не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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