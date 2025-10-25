Д Денис Всё понравилось, очень красивая природа, интересные локации, удобный и комфортный автомобиль. Гид Абдулкадыр молодец, очень интересно про всё рассказал.

Ю Юлия Хороший гид, комфортное авто, очень много интересных локации за одну поездку. В поездке предусмотрен обед, он ооочень вкусный!!! Ну а про красоту Дагестана можно и не говорить… это надо увидеть своими глазами. В следующем году обязательно снова приеду! Спасибо!!!

Е Евгения читать дальше Никуда не торопил, помог сделать прекрасные фото, рассказал много интересного даже вне рамок заявленной экскурсии. Обед в горах - отдельный респект, такого изобилия во включенном в экскурсию обеде не встречали нигде и никогда! Спасибо за прекрасный день! Экскурсия шикарная, легкая (подойдет людям любого возраста от 5 до 105 лет), но при этом насыщенная как информацией, так и красивейшими видами. Гид-водитель Гаджи - просто находка: внимательный, эрудированный, веселый.

И Ирина Сама экскурсия понравилась, но она совсем не информативна. Потому, что ваши замечательные водители не гиды. Они внимательные, вежливые, но не гиды

О Ольга Спасибо за прекраасную поездку! Мы в восторге от красоты гор, каменной чаши и водопадов! Отличное решение объединить вместе общение с природой и знакомство с жизнью и творчеством Великих Дагестанских Поэтов! Отдельное Спасибо нашему Гиду Ринату! С ним было надёжно и комфортно. Он умело совместил в одно целое интересные рассказы и заботу и внимание к каждому туристу)!

Е Елена Сегодня, 1.09. посетили данную экскурсию! Это было наше первое знакомство с Дагестаном. Хочу высказать слова огромной благодарности водителю-гиду Камилю! До этого мы много ездим по подобного рода экскурсиям в разных регионах России, но такого душевного, гостеприимного человека, показывающего свой край, ещё не встречали. Камиль сделал всё, чтобы его гости получили массу удовольствия от поездки! Спасибо ему огромное за сегодняшний день!

А Альберт Экскурсия была великолепная. Во время экскурсии с нами рядом всегда был Камал. Он показал нам все достопримечательности и красоты горного Дагестана.

А Алина читать дальше экскурсии. Ни капли не жалею, что выбрала в этот раз именно Рахат Тур, жалею только, что отпуск короткий, но ничего, в следующем году приедем и обязательно обратимся именно сюда!

Очень рекомендую!!! Огромное спасибо за экскурсии! Сегодня утром были безумно рады, что нашим гидом будет Гаджи (как и на прошлой экскурсии). Было также интересно слушать, как и в первый раз, когда проезжали повторяющиеся локации с прошлой

