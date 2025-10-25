Хунзахский район — это не просто красивая природа, это место, где царит особая атмосфера свободы и величия. Здесь горные вершины соседствуют с культурным наследием, а каждый шаг открывает новые горизонты.
Эта экскурсия подойдет как любителям активного отдыха, так и тем, кто ищет вдохновения и уединения с природой.
Эта экскурсия подойдет как любителям активного отдыха, так и тем, кто ищет вдохновения и уединения с природой.
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться в захватывающее приключение по Хунзахскому району — одному из самых красивейших уголков Республики Дагестан. Вас ждет незабываемая экскурсия, где горный дух, чистый воздух и потрясающие пейзажи станут вашими спутниками. С высоты Хунзахского плато перед вами откроется мир величественных гор, живописных водопадов и уникальных природных сокровищ. Это путешествие — идеальный способ вдохнуть свободу Кавказа и зарядиться его энергией! Что вас ждет на маршруте? Мы подобрали самые живописные локации Хунзахского района, чтобы вы могли насладиться красотой природы и прикоснуться к его истории:
- Гимринский тоннель. Начнем с прохождения самого длинного тоннеля России – инженерного чуда, открывающего путь в горный Дагестан.
- Гимринская башня. Историческое сооружение, восстановленное энтузиастами, подарит вам виды на окрестности и рассказ о прошлом региона.
- Ирганайское водохранилище. Остановка у изумрудной глади водоема, окруженного черными скалами, – идеальное место для фото и умиротворения.
- Хунзахское плато. С высоты почти 2000 метров вы полюбуетесь бескрайними горными пейзажами, вдохновляющими поэтов и путешественников.
- Водопады Тобот, Итляртляр и Матласские водопады. Мощные потоки воды, низвергающиеся с обрывов, поразят вас своей силой и красотой. Матласское ущелье. Удивительный уголок природы с захватывающими видами на горные просторы.
- Каменная чаша. Уникальное природное образование с 30-метровыми стенами, покрытыми мхом, словно лабиринт, созданный самой природой.
- Дом-музей Расула Гамзатова. Погружение в жизнь и творчество великого поэта, чьи строки прославили Дагестан.
- Мемориальный комплекс «Журавли». Трогательное место памяти, связанное с именем Гамзатова и его знаменитым произведением.
- Мочохское озеро. Живописный водоем, окруженный альпийскими лугами, подарит вам покой и гармонию. Каждая остановка — это возможность сделать потрясающие снимки, вдохнуть чистейший горный воздух и почувствовать себя частью этого удивительного мира.
Ежедневно в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзахское плато
- Водопады: Тобот, Итляртляр, Матласские водопады
- Матласское ущелье
- Каменная чаша
- Дом-Музей им. Расулова Гамзатова
- Мемориальный комплекс «Журавли»
- Подвесной мост - Хариколо
Что включено
- Гид-водитель
- Трансфер
- Обед - Национальная кухня
- Экскурсия в Дом-Музей им. Расула Гамзатова
- Входной билет в Мемориальный Комплекс Белые Журавли
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подвесной мост - Хариколо 100р. / детям бесплатно
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
25 окт 2025
Всё понравилось, очень красивая природа, интересные локации, удобный и комфортный автомобиль. Гид Абдулкадыр молодец, очень интересно про всё рассказал.
Ю
Юлия
12 окт 2025
Хороший гид, комфортное авто, очень много интересных локации за одну поездку. В поездке предусмотрен обед, он ооочень вкусный!!! Ну а про красоту Дагестана можно и не говорить… это надо увидеть своими глазами. В следующем году обязательно снова приеду! Спасибо!!!
Е
Евгения
11 окт 2025
Экскурсия шикарная, легкая (подойдет людям любого возраста от 5 до 105 лет), но при этом насыщенная как информацией, так и красивейшими видами. Гид-водитель Гаджи - просто находка: внимательный, эрудированный, веселый.
И
Ирина
24 сен 2025
Сама экскурсия понравилась, но она совсем не информативна. Потому, что ваши замечательные водители не гиды. Они внимательные, вежливые, но не гиды
О
Ольга
7 сен 2025
Спасибо за прекраасную поездку! Мы в восторге от красоты гор, каменной чаши и водопадов! Отличное решение объединить вместе общение с природой и знакомство с жизнью и творчеством Великих Дагестанских Поэтов! Отдельное Спасибо нашему Гиду Ринату! С ним было надёжно и комфортно. Он умело совместил в одно целое интересные рассказы и заботу и внимание к каждому туристу)!
Е
Елена
1 сен 2025
Сегодня, 1.09. посетили данную экскурсию! Это было наше первое знакомство с Дагестаном. Хочу высказать слова огромной благодарности водителю-гиду Камилю! До этого мы много ездим по подобного рода экскурсиям в разных регионах России, но такого душевного, гостеприимного человека, показывающего свой край, ещё не встречали. Камиль сделал всё, чтобы его гости получили массу удовольствия от поездки! Спасибо ему огромное за сегодняшний день!
А
Альберт
27 авг 2025
Экскурсия была великолепная. Во время экскурсии с нами рядом всегда был Камал. Он показал нам все достопримечательности и красоты горного Дагестана.
В
Виктория
21 авг 2025
А
Алина
3 авг 2025
Сегодня утром были безумно рады, что нашим гидом будет Гаджи (как и на прошлой экскурсии). Было также интересно слушать, как и в первый раз, когда проезжали повторяющиеся локации с прошлой
Ф
Ферида
30 июл 2025
Е
Елена
18 июн 2025
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 19 чел.
Путешествие к водопаду Тобот
Проведите день в Хунзахе, наслаждаясь видами водопада Тобот и Цолотлинского каньона. Экстрим-парк и Каменная чаша ждут вас
Начало: На улице Халилова
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00
14 ноя в 07:00
15 ноя в 07:00
3000 ₽ за человека