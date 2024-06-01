Хунзах – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Хунзах» в Каспийске, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600 за человека
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
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    с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились.

    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаяхБыли на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях
  • Д
    Даниил
    26 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
  • Е
    Елена
    19 августа 2023
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
    Экскурсия очень понравилась, насыщенная и интересная! Невероятно красивые виды! Идрис отличный Гид, аккуратный водитель и хороший человек. Рассказал много интересных
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    фактов, ответил на все вопросы, а так же сделал для нас много фотографий и видео. За что отдельное спасибо! Однозначно рекомендую!

  • М
    Максим
    6 августа 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был
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    не только гидом, но и фотографом. Также научил азам лезгинки и познакомил с местной кухней. По возвращению мы заехали на домашнее производство урбеча с дегустацией и от покупки не смогли удержаться, он был насколько ароматным и вкусным.

  • Е
    Евгений
    1 сентября 2022
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
    Спасибо Огромное Идрису за великолепную экскурсию. Прекрасно подает материал, подсказывает лучшие места для фото, сам фотографирует, прислал нам много фото и видео. Хочется отметить так же его комфортную манеру вождения.
  • Т
    Татьяна
    5 июля 2022
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в
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    горах очень живописная - цветущие долины, плато, пасущиеся коровы, овечки, козочки. Поездка была комфортной. С нами ездил гид Расул. Очень хороший, надежный, внимательный, спокойный человек, классный водитель. Но накануне было впечатление, что про нас просто забыли и нашли нам гида в последний момент и это было очень обидно(.

  • О
    Ольга
    9 июня 2022
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
    Экскурсия понравилась. Программа была насыщенная. Идрис очень интересный рассказчик, от него мы узнали много исторических событий. По дороге нам удалось заснять красивые горные пейзажи. Получили массу положительных эмоций.
    Экскурсия понравилась. Программа была насыщенная. Идрис очень интересный рассказчик, от него мы узнали много исторических событийЭкскурсия понравилась. Программа была насыщенная. Идрис очень интересный рассказчик, от него мы узнали много исторических событийЭкскурсия понравилась. Программа была насыщенная. Идрис очень интересный рассказчик, от него мы узнали много исторических событий

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Хунзах»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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