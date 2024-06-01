А Анастасия Все красоты Хунзаха Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!

М Михаил Все красоты Хунзаха читать дальше с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились. Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,

Д Даниил Все красоты Хунзаха Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!

Н Наталья Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!

Е Елена Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска читать дальше фактов, ответил на все вопросы, а так же сделал для нас много фотографий и видео. За что отдельное спасибо! Однозначно рекомендую! Экскурсия очень понравилась, насыщенная и интересная! Невероятно красивые виды! Идрис отличный Гид, аккуратный водитель и хороший человек. Рассказал много интересных

М Максим Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов читать дальше не только гидом, но и фотографом. Также научил азам лезгинки и познакомил с местной кухней. По возвращению мы заехали на домашнее производство урбеча с дегустацией и от покупки не смогли удержаться, он был насколько ароматным и вкусным. Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был

Е Евгений Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска Спасибо Огромное Идрису за великолепную экскурсию. Прекрасно подает материал, подсказывает лучшие места для фото, сам фотографирует, прислал нам много фото и видео. Хочется отметить так же его комфортную манеру вождения.

Т Татьяна Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов читать дальше горах очень живописная - цветущие долины, плато, пасущиеся коровы, овечки, козочки. Поездка была комфортной. С нами ездил гид Расул. Очень хороший, надежный, внимательный, спокойный человек, классный водитель. Но накануне было впечатление, что про нас просто забыли и нашли нам гида в последний момент и это было очень обидно(. Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в