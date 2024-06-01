1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
- ММихаил28 мая 2024Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
- ДДаниил26 мая 2024Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
- ННаталья19 сентября 2023Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
- ЕЕлена19 августа 2023Экскурсия очень понравилась, насыщенная и интересная! Невероятно красивые виды! Идрис отличный Гид, аккуратный водитель и хороший человек. Рассказал много интересных
- ММаксим6 августа 2023Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был
- ЕЕвгений1 сентября 2022Спасибо Огромное Идрису за великолепную экскурсию. Прекрасно подает материал, подсказывает лучшие места для фото, сам фотографирует, прислал нам много фото и видео. Хочется отметить так же его комфортную манеру вождения.
- ТТатьяна5 июля 2022Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в
- ООльга9 июня 2022Экскурсия понравилась. Программа была насыщенная. Идрис очень интересный рассказчик, от него мы узнали много исторических событий. По дороге нам удалось заснять красивые горные пейзажи. Получили массу положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Хунзах»
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