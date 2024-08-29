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Ездили с трёхлетним ребёнком, аккуратно водит автомобиль, очень доброжелательный, нашего ребёнка носил на руках по горам 🤗, исполнил все наши пожелания, организовал дополнительно прогулку на катере и сапах. Заранее позаботился о нашем обеде в ресторане в горах. Даже не большая не погода не испортила нам маршрут, Далгат все грамотно распределил!