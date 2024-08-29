12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, Пятница, воскресенье в 07:30
15 сен в 07:30
18 сен в 07:30
3 300₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 августа 2024Очень интересная экскурсия с Теймуразом - много локаций, много интересной информации, почти индивидуальная поездка получилась в горы - обязательно рекомендую к посещению!
- ИИрина5 мая 2024Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
- ААлександра12 сентября 2023Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
- ВВиктория11 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Каменная чаша»
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