Отыскать водопады в ущельях, проехать по серпантину, попробовать местную еду, проплыть на сапах по изумрудной воде — в этом путешествии собрано всё, за что вы непременно полюбите Дагестан! Перед вами предстанут Матласские пещеры, игры света и тени в Карадахской теснине, панорамы плато Хунзах. А с собой вы увезете не только потрясающие фото, но и заряд энергии гор.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Путь через горы Дагестана. К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в РФ, Гимринский. Сделаем остановку у Гимринской башни с насыщенной историей, побываем на месте слияния Аварского и Андийского Койсу и сфотографируемся на фоне бирюзовых вод.

Сапбординг на фоне гор. Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по прозрацной изумрудной воде в окружении горных вершин. А после мы прокатимся на тех самых качелях на краю обрыва — держите фотоаппараты наготове!

Красоты Карадахской теснины. Изучим уникальный памятник природы, один из символов Дагестана. Особенно поразительны пейзажи, когда в глубокое горное ущелье проникают лучи солнца — причудливые тени, полумрак и яркие золотые вспышки создают немыслимые образы.

Водопады Хунзахского плато. Осмотрим главные сокровища Хунзанского района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато, и три водопада: могучий Тобот, раскидистый Тиронтляр и небольшой Средний. Также посетим родовой дом известного поэта Расула Гамзатова, где вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Матласские пешеры. В завершение поездки мы посетим еще одно красивое плато на высоте 1800 метров над у. м. Кроме водопадов и каньонов, здесь вы увидите Каменную чашу — комплекс пещер из трех скалистых залов, соединенных узкими проходами.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят в первую очередь полюбоваться горными пейзажами, а не погружаться в историю с датами и именами

Взрослым и детям от 6 лет

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Для прогулки на сапбордах убедительно просим вас учитывать специфику этого прекрасного региона и исключить купальник и плавки, оптимальная форма одежды — футболка и шорты

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Land Cruiser. Транспортные расходы включены в стоимость

Поездка в Карадахскую теснину проводится только в сухую погоду

Максимальное количество группы — 6 человек, только так можно создать дружескую атмосферу и насладиться отдыхом.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включено: транспортные расходы и входные билеты в объекты культуры и отдыха

Дополнительно оплачивается (по желанию): обед — от 600 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа), сапборд — от 1000 руб. /чел., входной билет в Карадахскую теснину — 100 руб. /чел., сувениры и другие личные расходы

Дополнительные опции

Для любителей адреналина программу можно расширить: прыжком вниз головой — роупджампинг, полётом на зип-лайне над каньоном

Продолжительность экскурсии — увеличится на 2,5 часа. Доплата: полет на зиплайне — от 1000 руб., роупджампинг — от 5000 руб.