Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска

Счастье не за горами - оно в горах
Отыскать водопады в ущельях, проехать по серпантину, попробовать местную еду, проплыть на сапах по изумрудной воде — в этом путешествии собрано всё, за что вы непременно полюбите Дагестан! Перед вами предстанут Матласские пещеры, игры света и тени в Карадахской теснине, панорамы плато Хунзах. А с собой вы увезете не только потрясающие фото, но и заряд энергии гор.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

Путь через горы Дагестана. К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в РФ, Гимринский. Сделаем остановку у Гимринской башни с насыщенной историей, побываем на месте слияния Аварского и Андийского Койсу и сфотографируемся на фоне бирюзовых вод.

Сапбординг на фоне гор. Миновав головокружительный горный серпантин, окажемся у живописного Ирганайского водохранилища. Здесь вы сможете поплавать на сапах по прозрацной изумрудной воде в окружении горных вершин. А после мы прокатимся на тех самых качелях на краю обрыва — держите фотоаппараты наготове!

Красоты Карадахской теснины. Изучим уникальный памятник природы, один из символов Дагестана. Особенно поразительны пейзажи, когда в глубокое горное ущелье проникают лучи солнца — причудливые тени, полумрак и яркие золотые вспышки создают немыслимые образы.

Водопады Хунзахского плато. Осмотрим главные сокровища Хунзанского района — каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато, и три водопада: могучий Тобот, раскидистый Тиронтляр и небольшой Средний. Также посетим родовой дом известного поэта Расула Гамзатова, где вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Матласские пешеры. В завершение поездки мы посетим еще одно красивое плато на высоте 1800 метров над у. м. Кроме водопадов и каньонов, здесь вы увидите Каменную чашу — комплекс пещер из трех скалистых залов, соединенных узкими проходами.

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, которые хотят в первую очередь полюбоваться горными пейзажами, а не погружаться в историю с датами и именами
  • Взрослым и детям от 6 лет

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Для прогулки на сапбордах убедительно просим вас учитывать специфику этого прекрасного региона и исключить купальник и плавки, оптимальная форма одежды — футболка и шорты
  • На комфортабельном минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Land Cruiser. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Поездка в Карадахскую теснину проводится только в сухую погоду
  • Максимальное количество группы — 6 человек, только так можно создать дружескую атмосферу и насладиться отдыхом.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: транспортные расходы и входные билеты в объекты культуры и отдыха
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): обед — от 600 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа), сапборд — от 1000 руб. /чел., входной билет в Карадахскую теснину — 100 руб. /чел., сувениры и другие личные расходы

Дополнительные опции

Для любителей адреналина программу можно расширить: прыжком вниз головой — роупджампинг, полётом на зип-лайне над каньоном
Продолжительность экскурсии — увеличится на 2,5 часа. Доплата: полет на зиплайне — от 1000 руб., роупджампинг — от 5000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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