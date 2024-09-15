Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
3500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 200 ₽
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис15 сентября 202414.09.2024 Были семьёй,экскурсия на высшем уровне,виды великолепные, эмоций зашкаливают. Отдельное огромное спасибо гидам Мурад был всегда на связи,а с нами
- ННаталья19 сентября 2023Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
- ММаксим6 августа 2023Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Озеро Мочох»
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