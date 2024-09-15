Озеро Мочох – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Мочох» в Каспийске, цены от 3500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, Матлас
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
3500 ₽ за человека
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
На машине
12 часов
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
«Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 200 ₽19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    15 сентября 2024
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    14.09.2024 Были семьёй,экскурсия на высшем уровне,виды великолепные, эмоций зашкаливают. Отдельное огромное спасибо гидам Мурад был всегда на связи,а с нами
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    поехал гид Ислам, очень интересно рассказывал про Дагестан,культуру,ценности,отвечал на интересующие нас вопросы,на лакациях фотографировал,по времени ограничений не было,автомобиль водит великолепно,12часовая экскурсия прошла просто круто. Исламу отдельное спасибо за все, экскурсия прошла как будто мы знакомы сто лет. Всем рекомендую,ребята всегда на связи,подскажут другие направления,перед экскурсией предупредят что не мало важно про дрес код,погоду. организация супер,ребятам здоровья,и процветания.

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
  • М
    Максим
    6 августа 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был
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    не только гидом, но и фотографом. Также научил азам лезгинки и познакомил с местной кухней. По возвращению мы заехали на домашнее производство урбеча с дегустацией и от покупки не смогли удержаться, он был насколько ароматным и вкусным.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Озеро Мочох»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
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  3. «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в марте 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Озеро Мочох" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 17 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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