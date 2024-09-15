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поехал гид Ислам, очень интересно рассказывал про Дагестан,культуру,ценности,отвечал на интересующие нас вопросы,на лакациях фотографировал,по времени ограничений не было,автомобиль водит великолепно,12часовая экскурсия прошла просто круто. Исламу отдельное спасибо за все, экскурсия прошла как будто мы знакомы сто лет. Всем рекомендую,ребята всегда на связи,подскажут другие направления,перед экскурсией предупредят что не мало важно про дрес код,погоду. организация супер,ребятам здоровья,и процветания.