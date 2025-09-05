Мои заказы

Романтические экскурсии по Каспийску

Найдено 6 экскурсий в категории «Романтические» в Каспийске, цены от 3700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
10 часов
64 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
Сегодня в 08:30
13 дек в 08:30
3700 ₽ за человека
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
На машине
13 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
На машине
11 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум из Каспийска
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Проведите день в Дагестане, исследуя Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Уникальные пейзажи и приключения ждут вас на каждом шагу
Начало: В г. Каспийске или г. Махачкале. Выезд из других г...
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Из Каспийска в Сулакский каньон - со знатоком этих мест
На машине
8 часов
-
5%
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Каспийска в Сулакский каньон - со знатоком этих мест
Исчерпывающая экскурсия по каньону и его окрестностям на комфортабельном автомобиле
Начало: По месту вашего проживания в Каспийске
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 5 чел.
По Сулакскому каньону - на яхте (из Каспийска и не только)
На яхте
11 часов
Водная прогулка
По Сулакскому каньону - на яхте
Трёхчасовая водная прогулка по Сулакскому каньону на яхте подарит вам море впечатлений. Купайтесь, загорайте и наслаждайтесь вкусными чуду в окружении природы
Начало: В Каспийске, Избербаше или Махачкале
Расписание: в субботу в 08:30
13 дек в 08:30
20 дек в 08:30
9500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 сентября 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Дата посещения: 5 сентября 2025
    Отдохнули замечательно. Курбан капитан нашего корабля. Здорово управлял судном. Повизжали и нахохотались вдоволь. Арсен очень интересно рассказывал. В общем 👍👍👍.
  • Д
    Дарья
    23 сентября 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Все супер,благодарю и всем советую!
    Все супер,благодарю и всем советую!
  • Н
    Надежда
    23 сентября 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Вы сделали мой день!!! Благодарю за чудесную морскую прогулку до цеха. Полный восторг от моря и увиденного. Спасибо за информацию которую рассказали о цехе.
    Благодарю и всём советую посетить.
    Благодарю💕💕💕
    Вы сделали мой день!!! Благодарю за чудесную морскую прогулку до цеха. Полный восторг от моря и увиденного. Спасибо за информацию которую рассказали о цехе.
    Благодарю и всём советую посетить.
    Благодарю💕💕💕
  • Е
    Елена
    10 сентября 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Экскурсия для смелых))) Но впечатлений просто море!
  • S
    S
    9 сентября 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Для любителей заброшек однозначно рекомендую 👍
    Есть где полазить, есть что посмотреть
    Мне все понравилось 😊
    На обратном пути сломался мотор и мы
    читать дальше

    плыли на холостом ходу (время экскурсии увеличилось) Это добавило небольшого адреналина 😀
    Зато увидели много выпрыгивающих рыб из воды)
    Исключение - это неудобное место для заказа такси. Ожидание 15 минут и не каждых согласиться ехать до Маячной 48. Я бы порекомендовал организаторам поднять цену на 500₽ и организовать свой трансфер до и после катания.
    Плюсом могу отметить, что перед катанием меня забрали по моему адресу и отвезли к месту катания 🤝

    Для любителей заброшек однозначно рекомендую 👍
    Есть где полазить, есть что посмотреть
    Мне все понравилось 😊
    На обратном пути сломался мотор и мы
  • К
    Кристина
    7 сентября 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Прекрасная экскурсия, создали впечатления и эмоции!)
    Прекрасная экскурсия, создали впечатления и эмоции!)
  • А
    Александр
    2 сентября 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Ребятам гидам низкий поклон, забрали и довезли до точки старта. Прокатили с ветерком на катере, сама дорога до цеха отдельное приключение со знаком «+»

    На месте подробный рассказ об объекте, инфраструктуре, посмотрели все, от и до. Раздолье для фотографов заброшек. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    31 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Экскурсия для тех, кто жаждет острых ощущений и хочет проникнуться духом прошлых лет.

    Арсен — превосходный гид. Он увлекательно рассказывает истории
    читать дальше

    и с вниманием относится к каждому участнику группы. Капитан — настоящий профессионал, умело управляющий катером.

    Это было незабываемое и эмоционально насыщенное путешествие. Море словно открыло перед нами свои тайны, показав, как происходит разрушение рукотворной архитектуры.

    Экскурсия для тех, кто жаждет острых ощущений и хочет проникнуться духом прошлых лет.

    Арсен — превосходный гид. Он увлекательно рассказывает истории и с вниманием относится к каждому участнику группы. Капитан — настоящий профессионал, умело управляющий катером.

    Это было незабываемое и эмоционально насыщенное путешествие. Море словно открыло перед нами свои тайны, показав, как происходит разрушение рукотворной архитектуры.
  • У
    Уянаева
    22 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Впечатления довольно неоднозначные. С одной стороны красивые пейзажи вокруг цеха, катер по волнам, это тоже незабываемо, Арсен - гид тоже
    читать дальше

    очень к себе располагает. А с другой стороны-ушла целая Эпоха,когда создавали ь такие шедевры как Лунь, этот секретный цех посередине моря. В общем есть чем восхищаться.

  • А
    Анна
    13 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Замечательная экскурсия! Просто вау! Виды потрясающие. Сам рассказ тоже интересный! Однозначно стоит прокатиться, чтоб добрать до места! 😍 Даже сфотографировали нас. Большое спасибо!
    Замечательная экскурсия! Просто вау! Виды потрясающие. Сам рассказ тоже интересный! Однозначно стоит прокатиться, чтоб добрать до места! 😍 Даже сфотографировали нас. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    13 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Добрый день. Нам все очень понравилось, интересные рассказы, красивые фото, ненавязчивость гидов, понимание и доброе отношение к тем, кто побоялся
    читать дальше

    залезть наверх. После экскурсии нам предоставили все фото, за что отдельное спасибо. Вообщем самая высокая оценка вашей работе. Все было просто замечательно. Успехов вам и больше довольных туристов.

  • В
    Вера
    12 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Огромное спасибо ребятам за возможность посетить данное место и насладиться прекрасными видами и сумасшедшим закатом! Нам все очень понравилось! Гид
    читать дальше

    и капитан судна просто прелесть! Очень добрые, внимательные и вежливые! Контакты на данную экскурсию у нас уже запросили знакомые, так что ждите новых клиентов! Удачи Вам!

    Огромное спасибо ребятам за возможность посетить данное место и насладиться прекрасными видами и сумасшедшим закатом! Нам все очень понравилось! Гид и капитан судна просто прелесть! Очень добрые, внимательные и вежливые! Контакты на данную экскурсию у нас уже запросили знакомые, так что ждите новых клиентов! Удачи Вам!
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Спасибо Арсену за экстремальную и интересную экскурсию на Дагдизель👌Эту экскурсию я запомню надолго)Интересно было побывать там и узнать про него
    читать дальше

    побольше,поэтому узнав что туда можно попасть мы с дочкой без раздумья однозначно решили что едем и ни капли не пожалели!Рекомендую однозначно!

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Экскурсия интересная, местами экстремальная. Не рекомендую для маленьких детей и женщин, не склонных к физическим нагрузкам, т к. подьем на
    читать дальше

    объект потенциально травмоопасен. Для искателей острых ощущений то что надо. Также надо учитывать сложности с вызовом такси до места встречи, не все едут.

    Экскурсия интересная, местами экстремальная. Не рекомендую для маленьких детей и женщин, не склонных к физическим нагрузкам, т к. подьем на объект потенциально травмоопасен. Для искателей острых ощущений то что надо. Также надо учитывать сложности с вызовом такси до места встречи, не все едут.
  • М
    Мария
    14 июля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Крутое место! Интересная история. Кто хочет зарядиться адреналином однозначно стоит посетить это место. Незабываемые виды.
    Крутое место! Интересная история. Кто хочет зарядиться адреналином однозначно стоит посетить это место. Незабываемые виды.
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Если вы любитель острых ощущений то Вам сюда!
    Если вы любитель острых ощущений то Вам сюда!
  • В
    Валерия
    22 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Спасибо огромное ребятам за прекрасную прогулку на Цех!!!!
    Все было прекрасно,все рассказали,показали!
    Спасибо огромное ребятам за прекрасную прогулку на Цех!!!!
    Все было прекрасно,все рассказали,показали!
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Я в восторге‼️‼️‼️😃😃 Это было очень круто!! Ребята Арсен и Курбан (на фото в спасат. жилетах) устроили нам незабываемую поездку
    читать дальше

    на катере, экскурсию по 8 цеху. Все рассказали, показали, поднялись на самый верх "форт-боярда"😃 Сделали массу ярких фотографий и видео. Однозначно рекомендую ребят! Спасибо вам большое! Обязательно ещё вернёмся в Дагестан и снова поедем в 8цех🥳🥳🥳

  • К
    Кирилл
    5 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Все супер! Если вы любите море и полазить по колоритным заброшкам, то вам очень понравится.
    Все супер! Если вы любите море и полазить по колоритным заброшкам, то вам очень понравится.
  • И
    Ирина
    4 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    все отлично, только погода подводила пару дней, отдельное спасибо, что забрали прям из дома👍
    место очень не обычное, интересное
    все отлично, только погода подводила пару дней, отдельное спасибо, что забрали прям из дома👍
    место очень не обычное, интересное

