Что вас ожидает:

Окунитесь во времена Хунзахского ханства и ощутите тот самый Кавказский колорит! Особенность экскурсии заключается в одновременном изучении древней и нынешней Хунзахской культур. Во время поездки вы увидите плато Хунзах, водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие достопримечательности.

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.