Хунзахское плато является одной из самых известных достопримечательностей Дагестана.
Его впечатляющие пейзажи обязательно найдут место в вашем сердце! Во время индивидуального тура мы посетим водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие популярные локации.
Его впечатляющие пейзажи обязательно найдут место в вашем сердце! Во время индивидуального тура мы посетим водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие популярные локации.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Башня Газимагомеда
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Музей Расула Гамзатова
- Экстрим-парк Матлас
- Каменная чаша
- Мочоское озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Окунитесь во времена Хунзахского ханства и ощутите тот самый Кавказский колорит! Особенность экскурсии заключается в одновременном изучении древней и нынешней Хунзахской культур. Во время поездки вы увидите плато Хунзах, водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие достопримечательности.
Важно знать:
После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги Гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании