Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Хунзахское плато является одной из самых известных достопримечательностей Дагестана.

Его впечатляющие пейзажи обязательно найдут место в вашем сердце! Во время индивидуального тура мы посетим водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие популярные локации.
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Ближайшие даты:
17
апр
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Башня Газимагомеда
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Музей Расула Гамзатова
  • Экстрим-парк Матлас
  • Каменная чаша
  • Мочоское озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Окунитесь во времена Хунзахского ханства и ощутите тот самый Кавказский колорит! Особенность экскурсии заключается в одновременном изучении древней и нынешней Хунзахской культур. Во время поездки вы увидите плато Хунзах, водопад Тобот, Мочоское озеро и многие другие достопримечательности.

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги Гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Водопады

Похожие туры из Каспийска

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
34 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра
19 апр
23 апр
25 апр
12 990 за всё до 7 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
18 апр
19 апр
20 апр
24 апр
16 890 за всё до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
18 апр
19 апр
20 апр
24 апр
16 890 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каспийске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ