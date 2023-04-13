Призрачные горы аула Гамсутль

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Аул Гамсутль, называемый также аулом-призраком, привлекает к себе туристов со всего мира.

Здесь каждый найдет что-то для себя — старинную архитектуру, удивительные пейзажи или загадочную атмосферу покинутого селения. Приглашаем вас на прогулку по древним улочкам Гамсутля!
Призрачные горы аула Гамсутль
Призрачные горы аула Гамсутль
Призрачные горы аула Гамсутль
Призрачные горы аула Гамсутль
Призрачные горы аула Гамсутль
Призрачные горы аула Гамсутль
Призрачные горы аула Гамсутль
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Подземный водопад в селе Салта
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Чохские террасы
  • Аул Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Экскурсия проходит в старом ауле Гамсутль, давно заброшенном его жителями. Пару километров вам предстоит пройти пешком. Однако виды, которые откроются вам в точке прибытия, стоят любых физических усилий! На месте вы узнаете о буднях и быте жителей аула, которые не справились с тяготами повседневной жизни и были вынуждены покинуть родное поселение. Гарантируем — равнодушным к увиденному и услышанному не останется никто!

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проводник
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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