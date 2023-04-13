Что вас ожидает:

Экскурсия проходит в старом ауле Гамсутль, давно заброшенном его жителями. Пару километров вам предстоит пройти пешком. Однако виды, которые откроются вам в точке прибытия, стоят любых физических усилий! На месте вы узнаете о буднях и быте жителей аула, которые не справились с тяготами повседневной жизни и были вынуждены покинуть родное поселение. Гарантируем — равнодушным к увиденному и услышанному не останется никто!

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.