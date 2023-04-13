Аул Гамсутль, называемый также аулом-призраком, привлекает к себе туристов со всего мира.
Здесь каждый найдет что-то для себя — старинную архитектуру, удивительные пейзажи или загадочную атмосферу покинутого селения. Приглашаем вас на прогулку по древним улочкам Гамсутля!
Здесь каждый найдет что-то для себя — старинную архитектуру, удивительные пейзажи или загадочную атмосферу покинутого селения. Приглашаем вас на прогулку по древним улочкам Гамсутля!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Подземный водопад в селе Салта
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Чохские террасы
- Аул Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Экскурсия проходит в старом ауле Гамсутль, давно заброшенном его жителями. Пару километров вам предстоит пройти пешком. Однако виды, которые откроются вам в точке прибытия, стоят любых физических усилий! На месте вы узнаете о буднях и быте жителей аула, которые не справились с тяготами повседневной жизни и были вынуждены покинуть родное поселение. Гарантируем — равнодушным к увиденному и услышанному не останется никто!
Важно знать:
После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Проводник
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании