Чохские террасы – экскурсии в Каспийске

Найдено 12 экскурсий в категории «Чохские террасы» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400 за человека
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Призрачные горы аула Гамсутль
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Все очень понравилось, гид Али супер.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
  • К
    Катерина
    5 мая 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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    хотелось. В итоге поехали в Гуниб и на Салтинский водопад и не пожалели, оно того стоило. Отдельное спасибо менеджеру "Кочевника" - всегда на связи, держала нас в курсе всех изменений накануне экскурсии. А благодаря нашему гиду, Шамилу, мы очень душевно и интересно провели день.

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
    Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Поездка прошла на высшем уровне,гид очень много рассказывал,за что отдельное ему спасибо!!! На всех объектах было достаточно времени, даже успели прокатиться на катере по каньону. Обед вкусный в шикарном ресторане. Впечатления прекрасные от всей поездки.
  • А
    Алмаз
    12 января 2024
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Добрый день всем!!! Хотим поблагодарить за организованную нам экскурсию, нам все очень очень понравилось, Магомед потрясающий эксюрсовод, все история Дагестана
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    рассказывал. я был семей, всем понравилось экскурсия Гамсутль. Поездка прошла так позитивно, все дорогу Магомед рассказывал нам, спасибо большое ещё раз Магомеда. Всем советую!!!!!

  • З
    Зиля
    15 декабря 2023
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Экскурсия прошла просто прекрасно. Гид провел все на высшем уровне, очень умный и начитанный мужчина во всех планах. Гид Магомед
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    все подробно рассказывал, показывал и сумел нас привлечь и заинтересовать как в природе Дагестана, так и в его обычаях и нормах поведения. Лид постоянно был рядом с нами, останавливался не только в намеченных точках, но и в тех местах, которые мы просили. Везде фотографировал нас и снимал на видео, что является отдельным минусом. Мы очень довольны, большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    18 ноября 2023
    Призрачные горы аула Гамсутль
    Добрый день! Хочу поблагодарить Магомеда за эту экскурсию!!! Мы увидели Гимринский туннель, Гимринскую башню, невероятной красоты Иргансйское водохранилище, завораживающий Салтинский водопад и
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    знаменитый Гамсутль!!! Виды бесподобные!!! Магамед рассказывал истории, связанные с этими местами! Гида рекомендую 1000%!!! Легкий в общении, вежливый, пунктуальный! В поездке было очень легко и комфортно! Кушали в лучших местах! Можно было бы поставить 100 звезд, поставила бы с удовольствием!!!

  • А
    Александра
    12 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Чохские террасы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
  2. Сулакский каньон из Каспийска
  3. Призрачные горы аула Гамсутль
  4. Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
  5. Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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