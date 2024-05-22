1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира22 мая 2024Все очень понравилось, гид Али супер.
- ААнна22 мая 2024Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
- ККатерина5 мая 2024Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
- ИИрина5 мая 2024Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
- ААнна3 мая 2024Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
- ООльга30 апреля 2024Поездка прошла на высшем уровне,гид очень много рассказывал,за что отдельное ему спасибо!!! На всех объектах было достаточно времени, даже успели прокатиться на катере по каньону. Обед вкусный в шикарном ресторане. Впечатления прекрасные от всей поездки.
- ААлмаз12 января 2024Добрый день всем!!! Хотим поблагодарить за организованную нам экскурсию, нам все очень очень понравилось, Магомед потрясающий эксюрсовод, все история Дагестана
- ЗЗиля15 декабря 2023Экскурсия прошла просто прекрасно. Гид провел все на высшем уровне, очень умный и начитанный мужчина во всех планах. Гид Магомед
- ЮЮлия18 ноября 2023Добрый день! Хочу поблагодарить Магомеда за эту экскурсию!!! Мы увидели Гимринский туннель, Гимринскую башню, невероятной красоты Иргансйское водохранилище, завораживающий Салтинский водопад и
- ААлександра12 сентября 2023Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Чохские террасы»
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