Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом

Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор

за всё до 4 чел.

от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: По договоренности с гидом

Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей

Индивидуальная

11 часов 2 отзыва

Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются Начало: По договоренности с туристом

Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра