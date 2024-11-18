Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день (из Каспийска)
Отправиться в высокогорный Гунибский район, прикоснуться к его истории и насладиться пейзажами
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по горному Дагестану! Вы посетите таинственное заброшенное село Гамсутль, увидите подземный Салтинский водопад и старинную Гимринскую башню. Полюбуетесь пейзажем с картины Айвазовского. А я поделюсь интересными историями о местных традициях, природе и повседневной жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Ирганайское водохранилище и Гимринская башня
В начале дня проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и остановимся у Гимринской башни, в XIX веке выполнявшей оборонительную функцию. Насладимся по пути панорамами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой и поговорим о технических особенностях Гунибской ГЭС.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Мы поднимемся в село-призрак Гамсутль, живописно расположенное на вершине горы. Я расскажу, как складывалась его история и почему несколько десятилетий назад его покинуло местное население. Кроме того, мы заедем на смотровую площадку в селе Чох и полюбуемся подземным Салтинским водопадом.
Поляна, вдохновившая Айвазовского
Навестим место, где в 1869 году великий художник писал картину «Гунибское плато». Виды завораживающие — на весь Гуниб и прилегающие к нему сёла. Если повезёт с погодой, то здесь я приготовлю для вас кофе или чай.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
В аул Гамсутль мы поднимаемся пешком около часа. По желанию можно преодолеть половину маршрута на УАЗике (100 руб. с человека) или пройти весь путь на лошадях (от 1000 руб. с человека).
При входе в Салтинский водопад нужно оплатить вход (100 руб. с человека) и арендовать резиновые сапоги (100 руб. с человека)
Подъём на поляну Айвазовского по вашему желанию (1000 руб. за всех)
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 567 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!