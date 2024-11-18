Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие по горному Дагестану! Вы посетите таинственное заброшенное село Гамсутль, увидите подземный Салтинский водопад и старинную Гимринскую башню. Полюбуетесь пейзажем с картины Айвазовского. А я поделюсь интересными историями о местных традициях, природе и повседневной жизни.

Описание экскурсии

Ирганайское водохранилище и Гимринская башня

В начале дня проедем по самому длинному автомобильному тоннелю в России и остановимся у Гимринской башни, в XIX веке выполнявшей оборонительную функцию. Насладимся по пути панорамами Ирганайского водохранилища с ярко-бирюзовой водой и поговорим о технических особенностях Гунибской ГЭС.

Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Мы поднимемся в село-призрак Гамсутль, живописно расположенное на вершине горы. Я расскажу, как складывалась его история и почему несколько десятилетий назад его покинуло местное население. Кроме того, мы заедем на смотровую площадку в селе Чох и полюбуемся подземным Салтинским водопадом.

Поляна, вдохновившая Айвазовского

Навестим место, где в 1869 году великий художник писал картину «Гунибское плато». Виды завораживающие — на весь Гуниб и прилегающие к нему сёла. Если повезёт с погодой, то здесь я приготовлю для вас кофе или чай.

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы