Село Ахты - Италия в горах Дагестана (в группе)

Откройте для себя уникальное село Ахты в горах Дагестана. Вас ждут исторические мосты, термальные источники и величественные виды
Экскурсия в село Ахты предлагает путешествие в сердце Южного Дагестана. Здесь можно увидеть арочный мост, построенный в 1905 году, и мост в восточном стиле 1936 года. Ахтынский краеведческий музей хранит
около 11 тысяч экспонатов, включая палеонтологические находки. Ротонда «Шарвили» на высоком холме открывает панорамные виды. Ахтынские термальные источники, обогащённые йодом и бромом, способствуют оздоровлению. Путешествие по узким улочкам старого села оставит незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные мосты
  • 🏛️ Богатая история
  • 🌿 Величественная природа
  • ♨️ Термальные источники
  • 👣 Аутентичные улочки
Ближайшие даты:
1
дек3
дек7
дек8
дек10
дек14
дек15
дек
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Ахтынский краеведческий музей
  • Арочный итальянский мост
  • Мост в восточном стиле
  • Ротонда «Шарвили»
  • Старое село
  • Ахтынские термальные источники

Описание экскурсии

Южный Дагестан не протоптан туристическими маршрутами, но здесь однозначно есть на что посмотреть. Кроме завораживающей природы, Ахынский район привлекает аутентичностью. Вы услышите о культуре и быте народов Дагестана. Узнаете, кто такой Шарвили и почему ему возвели памятник на высоком холме. И раскроете секреты национальных блюд.

В нашей программе:

  • Ахтынский краеведческий музей. Экспозиция музея насчитывает около 11 тысяч экспонатов — коллекции палеонтологических находок, горных пород и полезных ископаемых
  • Арочный итальянский мост, построенный бельгийским и итальянским инженерами Джорсом и Дебернарди в 1905 году
  • Мост в восточном стиле, возделанный местным зодчим Идрисом в 1936 году
  • Ротонда «Шарвили», к которой ведут 222 ступени. Мы расскажем вам о герое, который родился и вырос в Ахты и в честь которого названа ротонда. Поднявшись на самый верх, вы насладитесь панорамным видом на бескрайние речные долины и горные вершины, расположенные вокруг села
  • Старое село. Узкие улочки, заброшенные дома, здание старинной Джума-мечети — мимо всего этого невозможно пройти
  • Ахтынские термальные источники, обогащённые йодом, бромом и сероводородном. Они положительно воздействуют на лечение кожных болезней и опорно-двигательного аппарата

Примерный тайминг экскурсии:

  • 7:30 — выезд из Каспийска
  • 9:30 — завтрак в Дербенте
  • 12:30 — село Ахты
  • 17:25 — выезд в Каспийск
  • 21:45 — Каспийск

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 15-16 часов
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

  • трансфер на минивэне Hyundai либо на микроавтобусе Mercedes
  • сопровождение гида
  • обед

Дополнительно оплачивается:

  • термальные источники — от 200 ₽ за чел.
  • входные билеты в краеведческий музей — от 200 ₽ за чел.

в понедельник, среду и воскресенье в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 13 лет)4500 ₽
Дети до 12 лет4000 ₽
Пенсионный4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Каспийске на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Каспийске
Привет! Я аттестованный гид по Дагестану, которая любит свою работу и путешествия. Уже 5 лет я создаю авторские групповые и индивидуальные туры по Дагестану и другим регионам Северного Кавказа. Вместе с коллегами мы показываем путешественникам самые красивые локации. Знакомлю с культурой и настоящим гостеприимством Кавказа.
Входит в следующие категории Каспийска

