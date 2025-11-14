Экскурсия в село Ахты предлагает путешествие в сердце Южного Дагестана. Здесь можно увидеть арочный мост, построенный в 1905 году, и мост в восточном стиле 1936 года. Ахтынский краеведческий музей хранит

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Южный Дагестан не протоптан туристическими маршрутами, но здесь однозначно есть на что посмотреть. Кроме завораживающей природы, Ахынский район привлекает аутентичностью. Вы услышите о культуре и быте народов Дагестана. Узнаете, кто такой Шарвили и почему ему возвели памятник на высоком холме. И раскроете секреты национальных блюд.

В нашей программе:

Ахтынский краеведческий музей. Экспозиция музея насчитывает около 11 тысяч экспонатов — коллекции палеонтологических находок, горных пород и полезных ископаемых

Арочный итальянский мост, построенный бельгийским и итальянским инженерами Джорсом и Дебернарди в 1905 году

Мост в восточном стиле, возделанный местным зодчим Идрисом в 1936 году

Ротонда «Шарвили», к которой ведут 222 ступени. Мы расскажем вам о герое, который родился и вырос в Ахты и в честь которого названа ротонда. Поднявшись на самый верх, вы насладитесь панорамным видом на бескрайние речные долины и горные вершины, расположенные вокруг села

Старое село. Узкие улочки, заброшенные дома, здание старинной Джума-мечети — мимо всего этого невозможно пройти

Ахтынские термальные источники, обогащённые йодом, бромом и сероводородном. Они положительно воздействуют на лечение кожных болезней и опорно-двигательного аппарата

Примерный тайминг экскурсии:

7:30 — выезд из Каспийска

9:30 — завтрак в Дербенте

12:30 — село Ахты

17:25 — выезд в Каспийск

21:45 — Каспийск

Организационные детали

Продолжительность экскурсии 15-16 часов

Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

трансфер на минивэне Hyundai либо на микроавтобусе Mercedes

сопровождение гида

обед

Дополнительно оплачивается: