Экскурсия в село Ахты предлагает путешествие в сердце Южного Дагестана. Здесь можно увидеть арочный мост, построенный в 1905 году, и мост в восточном стиле 1936 года. Ахтынский краеведческий музей хранит
- 🌉 Уникальные мосты
- 🏛️ Богатая история
- 🌿 Величественная природа
- ♨️ Термальные источники
- 👣 Аутентичные улочки
Что можно увидеть
- Ахтынский краеведческий музей
- Арочный итальянский мост
- Мост в восточном стиле
- Ротонда «Шарвили»
- Старое село
- Ахтынские термальные источники
Описание экскурсии
Южный Дагестан не протоптан туристическими маршрутами, но здесь однозначно есть на что посмотреть. Кроме завораживающей природы, Ахынский район привлекает аутентичностью. Вы услышите о культуре и быте народов Дагестана. Узнаете, кто такой Шарвили и почему ему возвели памятник на высоком холме. И раскроете секреты национальных блюд.
В нашей программе:
- Ахтынский краеведческий музей. Экспозиция музея насчитывает около 11 тысяч экспонатов — коллекции палеонтологических находок, горных пород и полезных ископаемых
- Арочный итальянский мост, построенный бельгийским и итальянским инженерами Джорсом и Дебернарди в 1905 году
- Мост в восточном стиле, возделанный местным зодчим Идрисом в 1936 году
- Ротонда «Шарвили», к которой ведут 222 ступени. Мы расскажем вам о герое, который родился и вырос в Ахты и в честь которого названа ротонда. Поднявшись на самый верх, вы насладитесь панорамным видом на бескрайние речные долины и горные вершины, расположенные вокруг села
- Старое село. Узкие улочки, заброшенные дома, здание старинной Джума-мечети — мимо всего этого невозможно пройти
- Ахтынские термальные источники, обогащённые йодом, бромом и сероводородном. Они положительно воздействуют на лечение кожных болезней и опорно-двигательного аппарата
Примерный тайминг экскурсии:
- 7:30 — выезд из Каспийска
- 9:30 — завтрак в Дербенте
- 12:30 — село Ахты
- 17:25 — выезд в Каспийск
- 21:45 — Каспийск
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии 15-16 часов
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит:
- трансфер на минивэне Hyundai либо на микроавтобусе Mercedes
- сопровождение гида
- обед
Дополнительно оплачивается:
- термальные источники — от 200 ₽ за чел.
- входные билеты в краеведческий музей — от 200 ₽ за чел.
в понедельник, среду и воскресенье в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 13 лет)
|4500 ₽
|Дети до 12 лет
|4000 ₽
|Пенсионный
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Каспийске на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Каспийске
Привет! Я аттестованный гид по Дагестану, которая любит свою работу и путешествия. Уже 5 лет я создаю авторские групповые и индивидуальные туры по Дагестану и другим регионам Северного Кавказа. Вместе с коллегами мы показываем путешественникам самые красивые локации. Знакомлю с культурой и настоящим гостеприимством Кавказа.Задать вопрос
