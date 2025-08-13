Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Каспийске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
На катере
1 час
55 отзывов
Водная прогулка
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Путешествие на катере к легендарному 8-му цеху в Каспийском море подарит незабываемые впечатления и откроет тайны советской эпохи
Начало: Город Каспийск. Уточните
Расписание: ежедневно в 12:30, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:30
22 сен в 12:30
2000 ₽ за человека
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Село Ахты - Италия в горах Дагестана (в группе)
На автобусе
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Село Ахты - Италия в горах Дагестана
Откройте для себя уникальное село Ахты в горах Дагестана. Вас ждут исторические мосты, термальные источники и величественные виды
Начало: В Каспийске на улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 06:30
1 дек в 06:30
3 дек в 06:30
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Замечательная экскурсия! Просто вау! Виды потрясающие. Сам рассказ тоже интересный! Однозначно стоит прокатиться, чтоб добрать до места! 😍 Даже сфотографировали нас. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    13 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Добрый день. Нам все очень понравилось, интересные рассказы, красивые фото, ненавязчивость гидов, понимание и доброе отношение к тем, кто побоялся
    залезть наверх. После экскурсии нам предоставили все фото, за что отдельное спасибо. Вообщем самая высокая оценка вашей работе. Все было просто замечательно. Успехов вам и больше довольных туристов.

  • В
    Вера
    12 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Огромное спасибо ребятам за возможность посетить данное место и насладиться прекрасными видами и сумасшедшим закатом! Нам все очень понравилось! Гид
    и капитан судна просто прелесть! Очень добрые, внимательные и вежливые! Контакты на данную экскурсию у нас уже запросили знакомые, так что ждите новых клиентов! Удачи Вам!

  • Е
    Екатерина
    3 августа 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Спасибо Арсену за экстремальную и интересную экскурсию на Дагдизель👌Эту экскурсию я запомню надолго)Интересно было побывать там и узнать про него
    побольше,поэтому узнав что туда можно попасть мы с дочкой без раздумья однозначно решили что едем и ни капли не пожалели!Рекомендую однозначно!

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Экскурсия интересная, местами экстремальная. Не рекомендую для маленьких детей и женщин, не склонных к физическим нагрузкам, т к. подьем на
    объект потенциально травмоопасен. Для искателей острых ощущений то что надо. Также надо учитывать сложности с вызовом такси до места встречи, не все едут.

  • М
    Мария
    14 июля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Крутое место! Интересная история. Кто хочет зарядиться адреналином однозначно стоит посетить это место. Незабываемые виды.
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Если вы любитель острых ощущений то Вам сюда!
  • В
    Валерия
    22 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Спасибо огромное ребятам за прекрасную прогулку на Цех!!!!
    Все было прекрасно,все рассказали,показали!
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Я в восторге‼️‼️‼️😃😃 Это было очень круто!! Ребята Арсен и Курбан (на фото в спасат. жилетах) устроили нам незабываемую поездку
    на катере, экскурсию по 8 цеху. Все рассказали, показали, поднялись на самый верх "форт-боярда"😃 Сделали массу ярких фотографий и видео. Однозначно рекомендую ребят! Спасибо вам большое! Обязательно ещё вернёмся в Дагестан и снова поедем в 8цех🥳🥳🥳

  • К
    Кирилл
    5 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Все супер! Если вы любите море и полазить по колоритным заброшкам, то вам очень понравится.
  • И
    Ирина
    4 июня 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    все отлично, только погода подводила пару дней, отдельное спасибо, что забрали прям из дома👍
    место очень не обычное, интересное
  • В
    Виталий
    18 мая 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Отличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещению.
    Арсену спасибо и за индивидуальный трансфер.
  • А
    Анна
    16 мая 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Поездка к 8ому цеху была запоминающаяся - ветер, волны, брызги, но мы знали на что шли, поэтому путешествие оставило массу
    впечатлений, смешанных с легким трепетом от чего-то таинственного, экстремального и грандиозного.

    Ребята организовали все прекрасно - заранее созвонились, подъехали, забрали, привезли, рассказали!

    Что запомнилось больше всего?
    - Дорога к платформе – добирались на катере, и чем ближе подплывали, тем более внушительным и даже немного жутким казалось это сооружение, особенно с музыкальным сопровождением от гидов.
    - Масштабы конструкции – огромные бетонные блоки, переходы, остатки оборудования.
    - Атмосфера заброшенности – ветер, волны, разбитые окна, ржавые механизмы… Место словно застыло во времени. Выглядит как декорация из фантастического фильма.
    - Невероятные виды – с верхних этажей открывается потрясающая панорама Каспийского моря, особенно красиво на закате, но нам не повезло, тк было пасмурно.
    - Птенцы не пуганных чаек

    Стоит ли ехать?
    Да, если вам интересна индустриальная история, урбантрип и необычные локации и любите атмосферные фотосессии – здесь получаются очень крутые кадры.
    Нет, если вы не спортивны, чтобы забраться с лодки по веревке на стену. (рекомендую гидам сделать более удобный трап, типа веревочной лестницы)

    Советы будущим посетителям:
    - Одевайтесь удобно – придётся лазить по разрушенным лестницам и бетонным плитам.
    - Берите теплую одежду (на катере будет холоднее, чем на берегу, еще и брызги)
    - Забираться туда только с гидом – самостоятельный заход может быть опасен.

    🔥 Рекомендую тем, кто хочет увидеть «дагестанский Сталкер» в реальности! 🔥

  • Е
    Ефимов
    12 мая 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Как минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно на катер может поместиться немного
    людей, т. е. на месте кроме чаек никто не шумит и не носится везде перекрывая все виды для фотографии). Арсен интересно рассказал историю цеха и как что функционировало. Для фотосессий времени предостаточно. Забрались на самый верх, виды оттуда прекраснейшие как на сам цех, так и на море и берег. Много кладок чаек, нужно ходить аккуратно, их не сразу замечаешь. Внутри одной из комнат было даже 3 птенца. Когда спустились вниз, нам предложили порыбачить, что тоже интересно, особенно когда есть результат, а он был и не единожды) Однозначно советую к посещению, пока есть возможность, учитывая изношенность цеха. Не похоже ни на что. Думаю Форт Боярд все мечтали посетить, вот она возможность)

  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Виды конечно завораживают, но опасно внутри. Сделать красивые фото и бегом оттуда) К экскурсоводу притензий нет.
  • Т
    Тамара
    26 апреля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Еле уговорила мужа на поездку, а в итоге впечатлений масса!!! Полазить по «заброшке» с видом на море и город вдали,
    что ещё нужно для счастья! Да ещё и посмотреть момент вылупления птенцов чаек🥹♥️ Экскурсовод замечательный, объяснил все правила безопасности на объекте, понятно рассказал про прошлое цеха. Весьма информативно! Рекомендую!!!

  • Д
    Даша
    16 апреля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Это что-то неимоверное! Рассказала всем друзьям, как мы классно (и даже не в горы) провели пару часов. Отличный вариант провести
    время, когда у тебя самолет в обед. Ты как будто попадаешь в прошлое, а удаленность от берега обеспечивает малой посещаемостью, поэтому весь "замок" был в нашем распоряжении.
    Арсен очень внимательный - рассказал, как подготовиться, что будет, скоординировал по времени, на самой экскурсии поддержка 100%
    Спасибо большое!

  • С
    Светлана
    15 апреля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Всем добрый день, благодарю Арсена и его помощника (водителя катера) за незабываемую экскурсию! Экскурсия в дагестанский форт Боярд. Ребята молодцы
    - в нужный момент включили музыку из форт Боярда, поэтому видео при подплыве к цеху очень колоритное и восхитительное! Далее экстремальный подъем в сам цех - здесь все-таки нужна хоть какая-то минимальная физ подготовка. Далее бродили по заброшке, слушая рассказ Арсена. Очень жаль, что такое сооружение сейчас никому не нужно. Ведь раньше это была гордость СССР! Спасибо большое ребятам за организацию такой оригинальной экскурсии! Всем советую!

  • В
    Валентина
    15 апреля 2025
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Незабываемое путешествие на катере, с захватывающим подъемом в здание, которое буквально стоит на воде! Ребята большие молодцы, активные, уверенные! Сделка
    состаялась на все "5"!!! Нас забрали с места встречи, отвезли на своей машине к месту локации катера, прокатили с ветерком, необычно поднялись в само здание, Арсен рассказал нам про 8 цех завода "Дагдизель". Получили большое удовольствие от данной экскурсии!!! Не сомневайтесь, вам понравится!!! Спасибо за организацию необычного досуга!!!

  • А
    Александра
    19 октября 2024
    На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
    Хорошая экскурсия, ребята внимательные, очень все понравилось. Заброшка класса люкс) получились отличные фотки и приятные воспоминания. Большое спасибо, Арсен!)

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
  2. Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
  3. Село Ахты - Италия в горах Дагестана (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Ирганайское водохранилище
  4. Форелевое хозяйство
  5. Самое главное
  6. Хунзах
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 55 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь