Водная прогулка
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Путешествие на катере к легендарному 8-му цеху в Каспийском море подарит незабываемые впечатления и откроет тайны советской эпохи
Начало: Город Каспийск. Уточните
Расписание: ежедневно в 12:30, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:30
22 сен в 12:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Каспийска (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Село Ахты - Италия в горах Дагестана
Откройте для себя уникальное село Ахты в горах Дагестана. Вас ждут исторические мосты, термальные источники и величественные виды
Начало: В Каспийске на улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 06:30
1 дек в 06:30
3 дек в 06:30
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 августа 2025Замечательная экскурсия! Просто вау! Виды потрясающие. Сам рассказ тоже интересный! Однозначно стоит прокатиться, чтоб добрать до места! 😍 Даже сфотографировали нас. Большое спасибо!
- ССветлана13 августа 2025Добрый день. Нам все очень понравилось, интересные рассказы, красивые фото, ненавязчивость гидов, понимание и доброе отношение к тем, кто побоялся
- ВВера12 августа 2025Огромное спасибо ребятам за возможность посетить данное место и насладиться прекрасными видами и сумасшедшим закатом! Нам все очень понравилось! Гид
- ЕЕкатерина3 августа 2025Спасибо Арсену за экстремальную и интересную экскурсию на Дагдизель👌Эту экскурсию я запомню надолго)Интересно было побывать там и узнать про него
- ТТатьяна16 июля 2025Экскурсия интересная, местами экстремальная. Не рекомендую для маленьких детей и женщин, не склонных к физическим нагрузкам, т к. подьем на
- ММария14 июля 2025Крутое место! Интересная история. Кто хочет зарядиться адреналином однозначно стоит посетить это место. Незабываемые виды.
- ТТатьяна7 июля 2025Если вы любитель острых ощущений то Вам сюда!
- ВВалерия22 июня 2025Спасибо огромное ребятам за прекрасную прогулку на Цех!!!!
Все было прекрасно,все рассказали,показали!
- ЕЕкатерина19 июня 2025Я в восторге‼️‼️‼️😃😃 Это было очень круто!! Ребята Арсен и Курбан (на фото в спасат. жилетах) устроили нам незабываемую поездку
- ККирилл5 июня 2025Все супер! Если вы любите море и полазить по колоритным заброшкам, то вам очень понравится.
- ИИрина4 июня 2025все отлично, только погода подводила пару дней, отдельное спасибо, что забрали прям из дома👍
место очень не обычное, интересное
- ВВиталий18 мая 2025Отличная морская прогулка на катере. Провели экскурсию для двоих. Сам цех впечатляет. Обязательно к посещению.
Арсену спасибо и за индивидуальный трансфер.
- ААнна16 мая 2025Поездка к 8ому цеху была запоминающаяся - ветер, волны, брызги, но мы знали на что шли, поэтому путешествие оставило массу
- ЕЕфимов12 мая 2025Как минимум очень не обычная экскурсия) С ветерком добрались на катере до места(радует, что одновременно на катер может поместиться немного
- ААнна27 апреля 2025Виды конечно завораживают, но опасно внутри. Сделать красивые фото и бегом оттуда) К экскурсоводу притензий нет.
- ТТамара26 апреля 2025Еле уговорила мужа на поездку, а в итоге впечатлений масса!!! Полазить по «заброшке» с видом на море и город вдали,
- ДДаша16 апреля 2025Это что-то неимоверное! Рассказала всем друзьям, как мы классно (и даже не в горы) провели пару часов. Отличный вариант провести
- ССветлана15 апреля 2025Всем добрый день, благодарю Арсена и его помощника (водителя катера) за незабываемую экскурсию! Экскурсия в дагестанский форт Боярд. Ребята молодцы
- ВВалентина15 апреля 2025Незабываемое путешествие на катере, с захватывающим подъемом в здание, которое буквально стоит на воде! Ребята большие молодцы, активные, уверенные! Сделка
- ААлександра19 октября 2024Хорошая экскурсия, ребята внимательные, очень все понравилось. Заброшка класса люкс) получились отличные фотки и приятные воспоминания. Большое спасибо, Арсен!)
