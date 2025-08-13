читать дальше

впечатлений, смешанных с легким трепетом от чего-то таинственного, экстремального и грандиозного.



Ребята организовали все прекрасно - заранее созвонились, подъехали, забрали, привезли, рассказали!



Что запомнилось больше всего?

- Дорога к платформе – добирались на катере, и чем ближе подплывали, тем более внушительным и даже немного жутким казалось это сооружение, особенно с музыкальным сопровождением от гидов.

- Масштабы конструкции – огромные бетонные блоки, переходы, остатки оборудования.

- Атмосфера заброшенности – ветер, волны, разбитые окна, ржавые механизмы… Место словно застыло во времени. Выглядит как декорация из фантастического фильма.

- Невероятные виды – с верхних этажей открывается потрясающая панорама Каспийского моря, особенно красиво на закате, но нам не повезло, тк было пасмурно.

- Птенцы не пуганных чаек



Стоит ли ехать?

Да, если вам интересна индустриальная история, урбантрип и необычные локации и любите атмосферные фотосессии – здесь получаются очень крутые кадры.

Нет, если вы не спортивны, чтобы забраться с лодки по веревке на стену. (рекомендую гидам сделать более удобный трап, типа веревочной лестницы)



Советы будущим посетителям:

- Одевайтесь удобно – придётся лазить по разрушенным лестницам и бетонным плитам.

- Берите теплую одежду (на катере будет холоднее, чем на берегу, еще и брызги)

- Забираться туда только с гидом – самостоятельный заход может быть опасен.



🔥 Рекомендую тем, кто хочет увидеть «дагестанский Сталкер» в реальности! 🔥