Описание экскурсииПожалуй, самый насыщенный день в горном Дагестане: побываем в одном из самых известных и красивых сел Дагестана, поднимемся к Гунибской крепости с завораживающими панорамами. Посетим одно из чудес природы Кавказа - живописный пещерный водопад и сделаем кучу фото на Чохских террасах. Важная информация: Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский водопад
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Село Гуниб
- Памятник «Белые журавли»
- Смотровая площадка с видом на Гуниб
- Краеведческий музей в Гунибе
- Гунибская крепость
- Чохские террасы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Билеты в Салтинскую теснину
- Билет в краеведческий музей Гуниба
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Акулиничева, 21
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять паспорт или другой документ
- Удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
