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11 часов

Индивидуальная до 10 чел.

Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются Начало: По договоренности с туристом

Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра