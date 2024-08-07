11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
14 фев в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
14 фев в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гуниб и Салтинский водопад
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, «Магнит»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
3500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 августа 2024Отличная экскурсия!!! Виды потрясающие!!! Гид Мухамад очень внимателтный и отзывчивый. Останавливался во всех местях, где просили и терпелтво ждал, пока шесть дам сделают шакарные фото. Водитель отменный, автомобиль комфортабельный с кондиционером. Спасибо за доставленное удовольствие!!!
- SSvetlana4 августа 2024Очень насыщенный тур! Спасибо компании за незабываемый день и яркие эмоции. Гуниб невероятно сильное место, пейзажи просто умопомрачительные. Как сказал нам
- ЕЕлена3 августа 2024У нас был гидом Олег. Хабиб нам назначил прекрасного экскурсовода: с юмором и хорошего водителя, Олег справился и с нашими
- ООльга18 июня 2024Экскурсию проводил Шамиль. Неплохо, все было показано. Но он больше водитель, чем экскурсовод. Другие группы за такую же стоимость показывают и Гомсутль и водопады. Если бы знала, думаю заказала бы другую экскурсию. Но Шамиль молодец. Максимально старался. Поэтому ставлю 4 звезды
- ККатерина5 мая 2024Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
- ААлександр8 июля 2023Рекомендую всем, водителя исса, добрый рассказал от и до, останавливался везде и рассказывал истории про места, с ним весело, спасибо компании "спутник" что нашли такого вежливого человека. Спасибо Дагестану за впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гуниб»
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