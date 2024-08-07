Гуниб – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гуниб» в Каспийске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
5 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
14 фев в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
14 фев в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Гуниб и Салтинский водопад
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гуниб и Салтинский водопад
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50, «Магнит»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
3500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 августа 2024
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    Отличная экскурсия!!! Виды потрясающие!!! Гид Мухамад очень внимателтный и отзывчивый. Останавливался во всех местях, где просили и терпелтво ждал, пока шесть дам сделают шакарные фото. Водитель отменный, автомобиль комфортабельный с кондиционером. Спасибо за доставленное удовольствие!!!
  • S
    Svetlana
    4 августа 2024
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    Очень насыщенный тур! Спасибо компании за незабываемый день и яркие эмоции. Гуниб невероятно сильное место, пейзажи просто умопомрачительные. Как сказал нам
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    наш гид Хабиб, хотел бы я увидеть это место ещё раз в первые, просто захватывает дух! Экскурсия четко рассчитана, мы смогли насладиться множеством живописных видов гор, водопадами, двумя водосбросами ГЭС, местами Шамиля, узнали историю кавказской воины, за это отдельное спасибо Хабибу! Полный день впечатлений и открытий. Дагестан невероятен. Спасибо Вашей компанией, что открыли для нас Дагестан и влюбили нас в это чудесное место. Очень важно и очень сильно чувствуется, когда гиды с любовью рассказывают о месте!

  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    У нас был гидом Олег. Хабиб нам назначил прекрасного экскурсовода: с юмором и хорошего водителя, Олег справился и с нашими
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    родителями и с детьми, младшей из которых было 10 месяцев. К назначенному времени был у нас. Дома были тоже вовремя. Провез по всем означенным местам, рассказывая об истории Дагестана, местности, объектах. Был тактичен, ненавязчив, и всегда рядом с нами. Ребята, Вам успехов и всего самого наилучшего. Благодарим за экскурсию.

  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Экскурсию проводил Шамиль. Неплохо, все было показано. Но он больше водитель, чем экскурсовод. Другие группы за такую же стоимость показывают и Гомсутль и водопады. Если бы знала, думаю заказала бы другую экскурсию. Но Шамиль молодец. Максимально старался. Поэтому ставлю 4 звезды
  • К
    Катерина
    5 мая 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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    хотелось. В итоге поехали в Гуниб и на Салтинский водопад и не пожалели, оно того стоило. Отдельное спасибо менеджеру "Кочевника" - всегда на связи, держала нас в курсе всех изменений накануне экскурсии. А благодаря нашему гиду, Шамилу, мы очень душевно и интересно провели день.

  • А
    Александр
    8 июля 2023
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Рекомендую всем, водителя исса, добрый рассказал от и до, останавливался везде и рассказывал истории про места, с ним весело, спасибо компании "спутник" что нашли такого вежливого человека. Спасибо Дагестану за впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гуниб»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в феврале 2025
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