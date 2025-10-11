Более двух столетий Арское кладбище хранит память о Казани и её жителях.
На этих каменных страницах — отражение эпох: от пышных купеческих склепов 19 века до лаконичных советских стел. Каждое надгробие — зашифрованное послание о вкусах, идеалах и трагедиях. Мы поговорим об интересных художественных объектах, найдём масонские символы и необычные эмблемы.
На этих каменных страницах — отражение эпох: от пышных купеческих склепов 19 века до лаконичных советских стел. Каждое надгробие — зашифрованное послание о вкусах, идеалах и трагедиях. Мы поговорим об интересных художественных объектах, найдём масонские символы и необычные эмблемы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- роскошную усыпальницу в стиле ампир.
- старинные лестницы рубежа 19–20 веков на склонах кладбищенских оврагов.
- старообрядческую часовню с византийскими мотивами.
Вы узнаете:
- почему кладбища переехали с церковных погостов внутри городов и сёл на окраины.
- что означают клейма на надгробных памятниках.
- как расшифровать символы на старинных надгробиях.
- почему старообрядцев, католиков и военных хоронили на отдельных участках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Арское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 1189 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Халида
11 окт 2025
Гид очень приятная, милая. Рассказывала интересно. Но говорила тихо, как-будто немного стесняется большого количества незнакомых людей.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 5 чел.
Диалог об архитектуре, религии и деятелях Казани
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Казани и узнайте, как здесь мирно сосуществуют две религии. Откройте для себя историю выдающихся личностей
Начало: У Спасской башни кремля
1 дек в 12:00
2 дек в 12:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 8 чел.
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Сары Садыковой 9
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:30
30 ноя в 09:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.