Архитектура вечности: надгробия Арского кладбища Казани

Рассмотреть архитектурный ансамбль и научиться читать тайные послания в камне
Более двух столетий Арское кладбище хранит память о Казани и её жителях.

На этих каменных страницах — отражение эпох: от пышных купеческих склепов 19 века до лаконичных советских стел. Каждое надгробие — зашифрованное послание о вкусах, идеалах и трагедиях. Мы поговорим об интересных художественных объектах, найдём масонские символы и необычные эмблемы.
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • роскошную усыпальницу в стиле ампир.
  • старинные лестницы рубежа 19–20 веков на склонах кладбищенских оврагов.
  • старообрядческую часовню с византийскими мотивами.

Вы узнаете:

  • почему кладбища переехали с церковных погостов внутри городов и сёл на окраины.
  • что означают клейма на надгробных памятниках.
  • как расшифровать символы на старинных надгробиях.
  • почему старообрядцев, католиков и военных хоронили на отдельных участках.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на Арское кладбище
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 1189 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Х
Халида
11 окт 2025
Гид очень приятная, милая. Рассказывала интересно. Но говорила тихо, как-будто немного стесняется большого количества незнакомых людей.

