Мы собрали в маршруте самые значимые локации города: от мечети Кул-Шарифа и Благовещенского собора до Старотатарской слободы и Храма всех религий с символикой разных верований. Вы поймёте, почему именно мультикультурность — главная гордость Казани.
Описание экскурсии
Казанский кремль — духовный и исторический центр города. Вы увидите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Узнаете, как была обретена икона Казанской Божией Матери и где сегодня хранится один из её древнейших списков, привезённый из Ватикана.
Старо-Татарская слобода. Здесь рассмотрим сохранившиеся татарские купеческие усадьбы конца 19 века и поговорим о национальных ремёслах и быте зажиточных татар в дореволюционную эпоху.
Вселенский храм (Храм всех религий) — уникальный в России архитектурный ансамбль недалеко от Казани, где сочетаются элементы храмов 16 религий. Обсудим, кто и зачем создал этот храм и как он воспринимается горожанами.
Вы узнаете:
- что означают полумесяц, михраб, минбар и арабская вязь
- как проходит никах и почему в Кул-Шарифе коран читают круглосуточно
- как татары приняли ислам
- как был устроен быт в татарском доме
- как была обретена икона Казанской Божией Матери и куда она исчезла
- чем уникален Вселенский храм
и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Между локациями перемещаемся на автомобиле Hyundai Solaris или аналогичном
- Женщинам нужно взять с собой платок на голову для посещения храмов
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в кремль — 190 ₽ за чел.
- Вход в Храм всех религий (Вселенский храм) — 250 ₽ за чел.
- Можем провести экскурсию для большего количества участников: 4–6 человек на Hyundai Solaris H1 или аналогичном — 19 000 ₽, 7–9 человек на Hyundai Starex или аналогичном — 20 400 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Спасской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3633 туристов
Я гид и представитель небольшой команды гидов. Родилась и живу в Казани. У меня высшее историческое образование, 4 года работала учителем истории в гимназии. С 2015 года провожу экскурсии в Казани
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Великолепная экскурсия!
Отлично продуманный маршрут - мы смогли познакомиться с Казанью в её разнообразии. Ислам и православие, мечети и церкви, татары, русские и другие национальности - всё это соседствовало в экскурсии
Отлично продуманный маршрут - мы смогли познакомиться с Казанью в её разнообразии. Ислам и православие, мечети и церкви, татары, русские и другие национальности - всё это соседствовало в экскурсии
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И
Ольга показала нам прекрасный город, провела прекрасную экскурсию, при том что мы были в 4 и у нас были разные возраста, ребенок и пожилой человек, всегда подстраивалась, если была возможность
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А
Добрый день!
Хочу поблагодарить нашего гида - Ольгу, за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Благодаря Ольга, Казань предстала перед нами в совершенно особом очаровании, мы узнали много нового для себя об истории, архитерктуре, обычаях и специфике местных жителей.
Ольга - потрясающе интересный рассказчик, который способен увлечь и влюбить в свой город!!!
Хочу поблагодарить нашего гида - Ольгу, за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Благодаря Ольга, Казань предстала перед нами в совершенно особом очаровании, мы узнали много нового для себя об истории, архитерктуре, обычаях и специфике местных жителей.
Ольга - потрясающе интересный рассказчик, который способен увлечь и влюбить в свой город!!!
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Ольга - очень знающий гид, ее познания в истории Казани и вообще России действительно очень глубоки. Она дала очень много информации и подача такова, что эта информация усваивается, не проходит
Ольга
Ответ организатора:
Мария, спасибо за отзыв. Я не считаю, что в моей экскурсии нет живости. Экскурсия динамичная, активная и стрктурированая. Материал разработан
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М
Спасибо за интересную, познавательную и продуманную экскурсию. Рассказ о многообразии Казани: о плетении религий, об иконах, о совместных празниках, о жизни, о быте, о современных устоях и тенденциях современной Казани.
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Д
Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную познавательную объемную экскурсию. Получили массу впечатлений. Буду рекомендовать Ольгу своим друзьям и знакомым.
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