Мы собрали в маршруте самые значимые локации города: от мечети Кул-Шарифа и Благовещенского собора до Старотатарской слободы и Храма всех религий с символикой разных верований. Вы поймёте, почему именно мультикультурность — главная гордость Казани.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Казанский кремль — духовный и исторический центр города. Вы увидите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Узнаете, как была обретена икона Казанской Божией Матери и где сегодня хранится один из её древнейших списков, привезённый из Ватикана.

Старо-Татарская слобода. Здесь рассмотрим сохранившиеся татарские купеческие усадьбы конца 19 века и поговорим о национальных ремёслах и быте зажиточных татар в дореволюционную эпоху.

Вселенский храм (Храм всех религий) — уникальный в России архитектурный ансамбль недалеко от Казани, где сочетаются элементы храмов 16 религий. Обсудим, кто и зачем создал этот храм и как он воспринимается горожанами.

Вы узнаете:

что означают полумесяц, михраб, минбар и арабская вязь

как проходит никах и почему в Кул-Шарифе коран читают круглосуточно

как татары приняли ислам

как был устроен быт в татарском доме

как была обретена икона Казанской Божией Матери и куда она исчезла

чем уникален Вселенский храм

и многое другое!

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная. Между локациями перемещаемся на автомобиле Hyundai Solaris или аналогичном

Женщинам нужно взять с собой платок на голову для посещения храмов

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы