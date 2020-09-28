Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день

Авторская автомобильная экскурсия по культовым местам города

4.9
6 отзывов
Невозможно по-настоящему понять Казань, не соприкоснувшись с ее религиозной историей в полной мере.

В нашем городе и его окрестностях сохранилось множество старинных храмов и мечетей - здесь вот уже на протяжении почти 500 лет живут вместе два народа, две религии.

Маршрут, который я разработала, поможет не упустить самые яркие и значимые места города и убедит вас в том, что главная гордость Казани - ее многоконфессиональность и многонациональность!
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день

Что вас ожидает

Главные исторические и современные культовые объекты Казани

В нашем городе 48 православных храмов и 52 мусульманские мечети, конечно за несколько часов вы не сможете побывать везде, но я смогу представить вам самые важные и интересные объекты, которые я объединила в своем авторском маршруте. Экскурсия начнется на территории Казанского Кремля, где вы посетите величественную мечеть Кул Шариф и старинный Благовещенский храм с 450-летней историей, здесь же вы узнаете об истории обретения чудотворной иконы Казанской Божией Матери. А у посада Кремля, в одном их храмов Богородицкого монастыря увидите древний список этой иконы, привезенный из Ватикана. Далее вы отправитесь в сердце исламской культуры — мечеть Марждани, в которой царит необыкновенная атмосфера: она не закрывалась даже в советские годы! Кроме того, вы осмотрите красивую Апанаевскую мечеть, построенную в 18 веке, татарскими купеческими усадьбами.

Казанское чудо — Вселенский храм

Казань можно по праву назвать примером толерантности, доказательством тому служит не только история края, но и строительство недалеко от Казани необыкновенного чуда — единственного в мире храма всех религий. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, всего в проекте предусмотрены знаковые элементы зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. Поговорим об истории строительства Вселенского храма, его авторе и о том, как общество отнеслось к этому необычному замыслу.

Интересные факты об исламе и православии

Вы узнаете, что означает символ ислама — полумесяц, что такое минареты, что означает арабская вязь на стенах мечетей, как татары приняли ислам, что такое михраб, минбар и кисва, как проходит обряд мусульманского венчания никах, как звучат 99 имен Аллаха, как молятся женщины в мечетях, почему в Кул Шарифе круглосуточно читают Коран. Вы также услышите историю обретения Чудотворного образа Казанский Божией матери и его таинственного похищения, узнаете, что символизируют голубые купола храма и образы шестикрылых Серафимов. И, конечно, полюбуетесь удивительно красивыми фресками 17 и росписями 19 века.

Ждем в гости! Приезжайте.

Организационные детали

  • Маршрут нашего путешествия необычный, поэтому экскурсия будет проходить на автомобиле до пунктов назначения, а на местах будем выходить и гулять по улицам пешком.
  • Автомобиль и входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. Поездка на легковом автомобиле для 1-3 участников — 500 р. /час. Для групп от 4 до 8 человек арендуется минивен — 700 р. /час). Билет в Кремль – 90 р. /человека.
  • Экскурсия начинается у Спасской башни Казанского Кремля, встреча путешественников у гостиницы не предусмотрена.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Казани. Имею высшее историческое образование. 4 года работала учителем истории в гимназии. Сейчас я профессиональный, аккредитованный экскурсовод. Делюсь своей любовью к городу и его окрестностям в рассказах… Применяю индивидуальный подход к туристам. Согласна с высказыванием писателя Александра Герцена: «Вообще, значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке: здесь от беспрерывного действия друг друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру».
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6 реальных отзывов от туристов

М
28 сен 2020
Спасибо за интересную, познавательную и продуманную экскурсию. Рассказ о многообразии Казани: о плетении религий, об иконах, о совместных празниках, о жизни, о быте, о современных устоях и тенденциях современной Казани.
Д
8 авг 2020
Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную познавательную объемную экскурсию. Получили массу впечатлений. Буду рекомендовать Ольгу своим друзьям и знакомым.
М
16 мар 2020
Ольга - очень знающий гид, ее познания в истории Казани и вообще России действительно очень глубоки. Она дала очень много информации и подача такова, что эта информация усваивается, не проходит мимо. Единственное, нам немного не хватило юмора, живости повествования, каких-то забавных фактов. Но просто Ольга такой человек, для нас слишком серьезный, наверное. Если вы идете на экскурсию исключительно за знаниями, то вам, однозначно, к Ольге - гид очень эрудированный, ответственный, неравнодушный, старательный.
Ольга
Ответ гида:
Мария, спасибо за отзыв. Я не считаю, что в моей экскурсии нет живости. Экскурсия динамичная, активная и стрктурированая. Материал разработан для взрослой аудитории, при этом часто делаю исключения и туристы посещают мои прогулки с детьми школьного возраста и остаются довольны. Помимо живого 4 х часового, не прерывающегося рассказа, демонстрации объектов, я использую портфель экскурсовода с иллюстрациями, пешие прогулки сменяются ездой на автомобиле, продумана остановка на кофе. Я уловила момент, когда вы смогли преклонится к чудотворному образу Казанской Божьей матери и, чтобы не тратить время сама купила для вас свечи, что не заложено в стоимость экскурсии. Экскурсия построена так, что мы говорим и о исламе и о православии, едем смотреть Храм все религий. Я не совсем понимаю о каком юморе идет речь. Это не квест, и я не аниматор.
Имея высшее историческое образование, я с большим уважением отношусь к предмету и такого же уважения жду от туристов. Экскурсия-это не хаотичная прогулка, а подробно продуманный маршрут и эффективность ее проведения зависит от настроя туристов, так как это не развлечение, а интеллектуальный труд. А вы на мой взгляд, не были готовы охватить всю историю Казани и ее окрестностей за один день, так как уже в первое время встречи начали спрашивать когда мы пойдем пить кофе.
Для вашей компании я бы рекомендовала короткие экскурсии на 1, 5, 2 часа, так же возможен вариант развлекательного квеста для взрослых, а так же при заказе подробно выявлять потребности всех участников группы, так как могут быть такие кому долгая экскурсия не подойдет.
И
1 ноя 2019
Ольга молодец. Все было интересно и замечательно организовано.
Н
13 мая 2019
Великолепная экскурсия!
Отлично продуманный маршрут - мы смогли познакомиться с Казанью в её разнообразии. Ислам и православие, мечети и церкви, татары, русские и другие национальности - всё это соседствовало в экскурсии так же, как и в самом городе, и получило логичное завершение во Вселенском храме. Маршрут, рассказ, иллюстрации, встречи с водителем - всё продумано до мелочей.
Ольга - бесподобный рассказчик, эрудированная, искренне увлечённая историей и любящая свой край.
Дмитрий - прекрасный водитель, с которым комфортно и спокойно.
Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии! Она проходила в последний день нашего пребывания в Казани и стала радостным завершающим аккордом волшебного концерта.
Благодарю Ольгу и рекомендую всем эту экскурсию!
А
22 апр 2019
Добрый день!
Хочу поблагодарить нашего гида - Ольгу, за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Благодаря Ольга, Казань предстала перед нами в совершенно особом очаровании, мы узнали много нового для себя об истории, архитерктуре, обычаях и специфике местных жителей.
Ольга - потрясающе интересный рассказчик, который способен увлечь и влюбить в свой город!

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