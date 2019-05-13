Мои заказы

Все архитектурные шедевры Казани за один день

Исследовать культовые места - от кремля до Вселенского храма
Мы собрали в маршруте самые значимые локации города: от мечети Кул-Шарифа и Благовещенского собора до Старотатарской слободы и Храма всех религий с символикой разных верований. Вы поймёте, почему именно мультикультурность — главная гордость Казани.
4.9
8 отзывов
Все архитектурные шедевры Казани за один день
Все архитектурные шедевры Казани за один день
Все архитектурные шедевры Казани за один день

Описание экскурсии

Казанский кремль — духовный и исторический центр города. Вы увидите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Узнаете, как была обретена икона Казанской Божией Матери и где сегодня хранится один из её древнейших списков, привезённый из Ватикана.

Старо-Татарская слобода. Здесь рассмотрим сохранившиеся татарские купеческие усадьбы конца 19 века и поговорим о национальных ремёслах и быте зажиточных татар в дореволюционную эпоху.

Вселенский храм (Храм всех религий) — уникальный в России архитектурный ансамбль недалеко от Казани, где сочетаются элементы храмов 16 религий. Обсудим, кто и зачем создал этот храм и как он воспринимается горожанами.

Вы узнаете:

  • что означают полумесяц, михраб, минбар и арабская вязь
  • как проходит никах и почему в Кул-Шарифе коран читают круглосуточно
  • как татары приняли ислам
  • как был устроен быт в татарском доме
  • как была обретена икона Казанской Божией Матери и куда она исчезла
  • чем уникален Вселенский храм

и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная. Между локациями перемещаемся на автомобиле Hyundai Solaris или аналогичном
  • Женщинам нужно взять с собой платок на голову для посещения храмов
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в кремль — 190 ₽ за чел.
  • Вход в Храм всех религий (Вселенский храм) — 250 ₽ за чел.
  • Можем провести экскурсию для большего количества участников: 4–6 человек на Hyundai Solaris H1 или аналогичном — 19 000 ₽, 7–9 человек на Hyundai Starex или аналогичном — 20 400 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Спасской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3633 туристов
Я гид и представитель небольшой команды гидов. Родилась и живу в Казани. У меня высшее историческое образование, 4 года работала учителем истории в гимназии. С 2015 года провожу экскурсии в Казани
читать дальшеуменьшить

и в Свияжске. Я и моя команда — аккредитованные, опытные, проверенные гиды. С удовольствием делимся интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями. С радостью покажем вам Казань так, чтобы вам захотелось вернуться ещё раз!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Н
Великолепная экскурсия!
Отлично продуманный маршрут - мы смогли познакомиться с Казанью в её разнообразии. Ислам и православие, мечети и церкви, татары, русские и другие национальности - всё это соседствовало в экскурсии
читать дальшеуменьшить

так же, как и в самом городе, и получило логичное завершение во Вселенском храме. Маршрут, рассказ, иллюстрации, встречи с водителем - всё продумано до мелочей.
Ольга - бесподобный рассказчик, эрудированная, искренне увлечённая историей и любящая свой край.
Дмитрий - прекрасный водитель, с которым комфортно и спокойно.
Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии! Она проходила в последний день нашего пребывания в Казани и стала радостным завершающим аккордом волшебного концерта!
Благодарю Ольгу и рекомендую всем эту экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Ольга показала нам прекрасный город, провела прекрасную экскурсию, при том что мы были в 4 и у нас были разные возраста, ребенок и пожилой человек, всегда подстраивалась, если была возможность
читать дальшеуменьшить

предлагала посидеть отдохнуть, пока сама рассказывала нам историю. Показала невероятные места. Все очень слаженно, в меру, без излишек. Водитель был просто на высшем уровне. Все остались довольны, от почти 6 часовой экскурсии.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Добрый день!
Хочу поблагодарить нашего гида - Ольгу, за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Благодаря Ольга, Казань предстала перед нами в совершенно особом очаровании, мы узнали много нового для себя об истории, архитерктуре, обычаях и специфике местных жителей.
Ольга - потрясающе интересный рассказчик, который способен увлечь и влюбить в свой город!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Ольга - очень знающий гид, ее познания в истории Казани и вообще России действительно очень глубоки. Она дала очень много информации и подача такова, что эта информация усваивается, не проходит
читать дальшеуменьшить

мимо. Единственное, нам немного не хватило юмора, живости повествования, каких-то забавных фактов. Но просто Ольга такой человек, для нас слишком серьезный, наверное. Если вы идете на экскурсию исключительно за знаниями, то вам, однозначно, к Ольге - гид очень эрудированный, ответственный, неравнодушный, старательный.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Мария, спасибо за отзыв. Я не считаю, что в моей экскурсии нет живости. Экскурсия динамичная, активная и стрктурированая. Материал разработан
читать дальшеуменьшить

для взрослой аудитории, при этом часто делаю исключения и туристы посещают мои прогулки с детьми школьного возраста и остаются довольны. Помимо живого 4 х часового, не прерывающегося рассказа, демонстрации объектов, я использую портфель экскурсовода с иллюстрациями, пешие прогулки сменяются ездой на автомобиле, продумана остановка на кофе. Я уловила момент, когда вы смогли преклонится к чудотворному образу Казанской Божьей матери и, чтобы не тратить время сама купила для вас свечи, что не заложено в стоимость экскурсии. Экскурсия построена так, что мы говорим и о исламе и о православии, едем смотреть Храм все религий. Я не совсем понимаю о каком юморе идет речь. Это не квест, и я не аниматор.
Имея высшее историческое образование, я с большим уважением отношусь к предмету и такого же уважения жду от туристов. Экскурсия-это не хаотичная прогулка, а подробно продуманный маршрут и эффективность ее проведения зависит от настроя туристов, так как это не развлечение, а интеллектуальный труд. А вы на мой взгляд, не были готовы охватить всю историю Казани и ее окрестностей за один день, так как уже в первое время встречи начали спрашивать когда мы пойдем пить кофе.
Для вашей компании я бы рекомендовала короткие экскурсии на 1,5, 2 часа, так же возможен вариант развлекательного квеста для взрослых, а так же при заказе подробно выявлять потребности всех участников группы, так как могут быть такие кому долгая экскурсия не подойдет.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо за интересную, познавательную и продуманную экскурсию. Рассказ о многообразии Казани: о плетении религий, об иконах, о совместных празниках, о жизни, о быте, о современных устоях и тенденциях современной Казани.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную познавательную объемную экскурсию. Получили массу впечатлений. Буду рекомендовать Ольгу своим друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «Все архитектурные шедевры Казани за один день»

3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий
На автобусе
8 часов
15 отзывов
Групповая
3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий
Увидеть остров-крепость, монастырь среди лесов и самый необычный храм недалеко от Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
2800 ₽ за человека
Из Казани - в Храм всех религий
На машине
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Завтра в 15:30
11 авг в 15:30
от 6650 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
На автобусе
Прогулки по Казанке
4 часа
277 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Познакомьтесь с древней Казанью на автобусной экскурсии. Посетите кремль, старинные улицы и площади, узнайте историю города от профессионального гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
1600 ₽ за человека
Вселенский храм: мозаика веры на окраине Казани
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вселенский храм: мозаика веры на окраине Казани
Услышать историю братьев Хановых и почувствовать духовное единение
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 7750 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
от 17 100 ₽ за экскурсию