Арт-квест по Казани: символы, загадки и дорога из жёлтого кирпича

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на арт-квест по центру Казани.



Мы пройдём по дороге из жёлтого кирпича, расшифруем символы, оставленные художниками на улицах, и узнаем город с игровой стороны. Вас ждут картины на свежем воздухе, задания разной сложности и музыкальное сопровождение.

Руслан Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая квест-экскурсия 900 ₽ за человека 1.5 часа 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание квеста В Казани есть своя дорога из жёлтого кирпича, созданная настоящим местным волшебником. А ещё в центре города полно секретных символов, зашифрованных художниками прямо на улицах. В зависимости от участников сложность загадок может меняться. Будет интересно и гостям столицы Татарстана, и местным жителям. Всё это и многое другое ждёт вас на нашем художественном квесте по Казани.

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