Арт-квест по Казани: символы, загадки и дорога из жёлтого кирпича

Приглашаем вас на арт-квест по центру Казани.

Мы пройдём по дороге из жёлтого кирпича, расшифруем символы, оставленные художниками на улицах, и узнаем город с игровой стороны. Вас ждут картины на свежем воздухе, задания разной сложности и музыкальное сопровождение.
Арт-квест по Казани: символы, загадки и дорога из жёлтого кирпича
Арт-квест по Казани: символы, загадки и дорога из жёлтого кирпича
Арт-квест по Казани: символы, загадки и дорога из жёлтого кирпича

Описание квеста

В Казани есть своя дорога из жёлтого кирпича, созданная настоящим местным волшебником. А ещё в центре города полно секретных символов, зашифрованных художниками прямо на улицах. В зависимости от участников сложность загадок может меняться. Будет интересно и гостям столицы Татарстана, и местным жителям. Всё это и многое другое ждёт вас на нашем художественном квесте по Казани.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральный рынок
  • Площадь Тукая («Кольцо»)
  • Старейший фонтан Казани
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
УЛ.М. Межлаука, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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