В этой экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Казани. На нашем пути будет 15 остановок. Вы познакомитесь с достопримечательностями, являющимися лицом Казани. У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения. Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Дворец Земледельцев
- Кремлевская улица
- Александровский пассаж
- Петропавловский собор
- Улица Баумана, Карета Екатерины II и «Нулевой километр»
- Богоявленские собор и колокольня
- Право-Булачная улица
- Площадь имени Камала
- Старо-Татарская слобода
- Мечеть Аль-марджани
- Набережная озера Кабан
Описание квеста
Что вас ожидает: В этой экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Казани, увидите самое несчастное, и в тоже время одно из красивейших зданий города - Александровский пассаж. Совершите прогулку по главной пешеходной улице Казани - улице Баумана, которою называют Арбатом, где вы узнаете легенду знаменитых казанских котов, почему царский экипаж оставлен посреди улицы Баумана и другие легенды этой улицы. Также, вы побываете на самой высокой колокольне и увидите город с высоты птичьего полета. Далее, пройдете по Право-Булачной улице, которую по ошибке называют Булочной и после этого окажетесь в уникальном районе Казани - «Старо-Татарская слобода», который сохранил свою аутентичность и дух прошлого. Проследуете к Театру Камала, который напоминает плывущий по воде парусник. Прогуляетесь по обновленной красивейшей набережной озера Кабан, узнаете кто такой Шурале и многое другое. Вы познакомитесь с достопримечательностями, являющимися лицом Казани. У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения. Вам предстоит выяснить, президент какой Народной республики проживал в Номерах Франции, чем украшен главный купол Александровского пассажа, найти кто охраняет Петропавловский собор и узнать во сколько раз они больше человека, удастся ли вам найти, что было уничтожено в пожаре Петропавловского Собора, отыскать животное рядом с музеем Самогона, найти в виде чего на Богоявленской колокольни увековечен призыв к единению людей вне зависимости от национальностей и конфессий. Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны? Мы для Вас припасли массу интересных историй, легенд и увлекательных фактов! Готовы? Тогда встречаемся у Дворца земледельцев! Важная информация:
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
- После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах;
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса;
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank;
- Вам предстоит пройти 15 мест. Длина маршрута около 2.5 км. Примерное время прохождения 120 минут.
В любое время, в любой день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Земледельцев
- Кремлевская улица
- Александровский пассаж
- Петропавловский собор
- Улица Баумана, Карета Екатерины II и «Нулевой километр»
- Богоявленские собор и колокольня
- Право-Булачная улица
- Площадь имени Камала
- Старо-Татарская слобода
- Мечеть Аль-марджани
- Набережная озера Кабан
Что включено
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете
Что не входит в цену
- Билеты в музеи, питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Завершение: Набережная озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Прогулка по улицам Казани». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас
- Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке
- После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank
- Вам предстоит пройти 16 мест. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения 120 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 мая 2024
А
Артем
20 сен 2022
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