Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.

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Вам предстоит пройти 15 мест. Длина маршрута около 2.5 км. Примерное время прохождения 120 минут.

Что вас ожидает: В этой экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Казани, увидите самое несчастное, и в тоже время одно из красивейших зданий города - Александровский пассаж. Совершите прогулку по главной пешеходной улице Казани - улице Баумана, которою называют Арбатом, где вы узнаете легенду знаменитых казанских котов, почему царский экипаж оставлен посреди улицы Баумана и другие легенды этой улицы. Также, вы побываете на самой высокой колокольне и увидите город с высоты птичьего полета. Далее, пройдете по Право-Булачной улице, которую по ошибке называют Булочной и после этого окажетесь в уникальном районе Казани - «Старо-Татарская слобода», который сохранил свою аутентичность и дух прошлого. Проследуете к Театру Камала, который напоминает плывущий по воде парусник. Прогуляетесь по обновленной красивейшей набережной озера Кабан, узнаете кто такой Шурале и многое другое. Вы познакомитесь с достопримечательностями, являющимися лицом Казани. У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения. Вам предстоит выяснить, президент какой Народной республики проживал в Номерах Франции, чем украшен главный купол Александровского пассажа, найти кто охраняет Петропавловский собор и узнать во сколько раз они больше человека, удастся ли вам найти, что было уничтожено в пожаре Петропавловского Собора, отыскать животное рядом с музеем Самогона, найти в виде чего на Богоявленской колокольни увековечен призыв к единению людей вне зависимости от национальностей и конфессий. Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны? Мы для Вас припасли массу интересных историй, легенд и увлекательных фактов! Готовы? Тогда встречаемся у Дворца земледельцев! Важная информация: