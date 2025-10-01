Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в уникальное путешествие-знакомство с гастрономией и культурой Казани! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в ароматный мир национальных блюд и традиций татарского народа.



Описание экскурсии Старо-татарская слобода Этот уникальный исторический район сохранил атмосферу и колорит татарской культуры. Расположенная на берегу озера Кабан, слобода привлекает туристов деревянными домами, мечетями и уютными улочками. Это идеальное место, чтобы окунуться в атмосферу старинного города и познакомиться с традициями татарского народа. Дом татарского купца Дом-музей татарского купца — это уютное место, где можно погрузиться в культуру и традиции татар. Здесь вы познакомитесь с историей, увидите традиционные предметы интерьера, утварь и одежду, а также узнаете интересные факты о жизни и обычаях татарского народа. Гастрономические впечатления оставят яркие воспоминания на долгие годы. Мастер-класс по приготовлению чак-чака В доме татарского купца вы сможете научиться готовить одно из самых известных блюд татарской кухни — нежный и хрустящий чак-чак. Под руководством опытного мастера вы освоите секреты приготовления этого лакомства, а затем насладитесь его вкусом во время дегустации с горячим чаем. Это отличный способ ощутить настоящий вкус Татарстана! Дом татарского быта В доме татарского быта вы почувствуете себя частью татарской семьи. Вас проведут по комнатам, расскажут о традициях гостеприимства и обычаях, а также угостят вкуснейшим татарским чаем с национальными сладостями. После экскурсии у вас будет возможность примерить традиционный татарский костюм и сделать памятные фотографии на профессиональной фотосессии. Тюрко-татарская юрта Отправьтесь в увлекательное путешествие во времени! Вы узнаете, как строилась юрта и какие материалы использовались, сможете расшифровать тюрко-татарские орнаменты. Вам представится возможность познакомиться с оружием и предметами быта, услышать звучание древних тюркских музыкальных инструментов. Завершится знакомство дегустацией традиционного татарского десерта — баурсака, который станет идеальным дополнением к чашке ароматного чая.

Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку) Завершение: Старо-татарская слобода Когда и сколько длится? Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 10:30. Экскурсия длится около 4.5 часов