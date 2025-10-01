Приглашаем вас в уникальное путешествие-знакомство с гастрономией и культурой Казани! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в ароматный мир национальных блюд и традиций татарского народа.
Вы не только прогуляетесь по знаковым местам Казани, но и продегустируете традиционные татарские блюда, которые станут ярким дополнением к вашему путешествию.
Вы не только прогуляетесь по знаковым местам Казани, но и продегустируете традиционные татарские блюда, которые станут ярким дополнением к вашему путешествию.
Описание экскурсииСтаро-татарская слобода Этот уникальный исторический район сохранил атмосферу и колорит татарской культуры. Расположенная на берегу озера Кабан, слобода привлекает туристов деревянными домами, мечетями и уютными улочками. Это идеальное место, чтобы окунуться в атмосферу старинного города и познакомиться с традициями татарского народа. Дом татарского купца Дом-музей татарского купца — это уютное место, где можно погрузиться в культуру и традиции татар. Здесь вы познакомитесь с историей, увидите традиционные предметы интерьера, утварь и одежду, а также узнаете интересные факты о жизни и обычаях татарского народа. Гастрономические впечатления оставят яркие воспоминания на долгие годы. Мастер-класс по приготовлению чак-чака В доме татарского купца вы сможете научиться готовить одно из самых известных блюд татарской кухни — нежный и хрустящий чак-чак. Под руководством опытного мастера вы освоите секреты приготовления этого лакомства, а затем насладитесь его вкусом во время дегустации с горячим чаем. Это отличный способ ощутить настоящий вкус Татарстана! Дом татарского быта В доме татарского быта вы почувствуете себя частью татарской семьи. Вас проведут по комнатам, расскажут о традициях гостеприимства и обычаях, а также угостят вкуснейшим татарским чаем с национальными сладостями. После экскурсии у вас будет возможность примерить традиционный татарский костюм и сделать памятные фотографии на профессиональной фотосессии. Тюрко-татарская юрта Отправьтесь в увлекательное путешествие во времени! Вы узнаете, как строилась юрта и какие материалы использовались, сможете расшифровать тюрко-татарские орнаменты. Вам представится возможность познакомиться с оружием и предметами быта, услышать звучание древних тюркских музыкальных инструментов. Завершится знакомство дегустацией традиционного татарского десерта — баурсака, который станет идеальным дополнением к чашке ароматного чая.
По вторникам, четвергам и субботам в 10:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старо-татарская слобода
- Исторический дом-музей
- Дом татарского быта
- Тюрко-татарская юрта
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Входые билеты в дом-музей татарского купца
- Входные билеты в дом татарского быта
- Входные билеты на туристический объект «Юрта»
- Чаепитие со сладостями
- Мастер-класс по приготовлению чак-чака
- Фотосессия в национальных костюмах
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Старо-татарская слобода
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 10:30.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Ченцов
1 окт 2025
О
Ольга
24 авг 2025
Музей чая понравился, чаепитие тоже. Мастер-класс по изготовлению эчпочмака и элеша прекрасный. Но рассказ во время ожидания (пока выпечка находилась в духовке) не впечатлил. Хотелось бы большего интерактива и вовлечения в рассказ
С
Светлана
11 июл 2025
Я не была на этой экскурсии. А несколько раз уже пришло оповещение с просьбой об оценке и в смс, и на почту.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань: трансфер из аэропорта + экскурсия
Индивидуальный трансфер из аэропорта Казани с обзорной экскурсией: комфорт и увлекательные истории ждут вас в пути
Начало: В аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт - Казань»
Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками
Начало: В аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5264 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Сити тур по Казани днем или вечером (без Кремля)
Начало: Ваш отель в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽
8421 ₽ за всё до 7 чел.