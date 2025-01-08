Вас ждет уникальная возможность познакомиться с Иннополисом, самым инновационным городом России.
Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в будущее, где каждый участник сможет увидеть основные градообразующие объекты и принять участие в мастер-классе по робототехнике. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как создаются роботы. Забронируйте участие и станьте частью этого удивительного мира
Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в будущее, где каждый участник сможет увидеть основные градообразующие объекты и принять участие в мастер-классе по робототехнике. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как создаются роботы. Забронируйте участие и станьте частью этого удивительного мира
5 причин купить эту экскурсию
- 🤖 Погружение в мир робототехники
- 🏙️ Посещение инновационного города
- 🎓 Уникальный образовательный опыт
- 🚀 Возможность увидеть будущее
- 🌟 Эксклюзивный мастер-класс
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Градообразующие объекты
Описание экскурсии
Приглашение в город будущего
Дорогие гости, приглашаю вас на увлекательное путешествие по городу будущего, который словно сказка вырос в 21 веке всего в 40 км от Казани.
Что вас ждет?
Во время нашей экскурсии мы посетим ключевые градообразующие объекты и совершим обзорную экскурсию по этому удивительному городу. Это будет не просто прогулка, а возможность увидеть, как современные технологии и архитектура соединяются в уникальном пространстве.
Основные моменты экскурсии:
- Обзор современных архитектурных решений
- Посещение знаковых мест города
- Узнавание истории и культуры региона
Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия и открыть для себя новые горизонты!
Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Университет Иннополиса
- Студенческое общежитие
- Технопарк им. Лобачевского
- Технопарк им. Попова и другие
Что включено
- В стоимость включены услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Мастер-класс оплачивается дополнительно при желании.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иннополис ул. Университетская д. 1
Завершение: Г. Иннополис ул. Университетская д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В стоимость экскурсии не включен мастер-класс. Если Вас заинтересует мастер-класс
- Вы можете забронировать его написав мне
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
8 янв 2025
Е
Екатерина
2 янв 2025
Замечательная экскурсия! Проводит человек, который любит свое дело, очень много узнали о самом молодом городе, время пролетело незаметно.
Я
Яна
25 ноя 2024
А
Анна
26 авг 2024
Место из будущего!!!) впечатления самые прекрасные, все в городке ультра-современное и прогрессивное.
Особенно впечатлило общежитие студентов университета, жилье обитателей городка, а также общественные общие пространства.
Порадовало итальянское кафе с шикарной Vespa и бесплатное такси по городу.
Особенно впечатлило общежитие студентов университета, жилье обитателей городка, а также общественные общие пространства.
Порадовало итальянское кафе с шикарной Vespa и бесплатное такси по городу.
А
Александр
11 авг 2024
Спасибо большое, было очень интересно!
М
Мария
29 июл 2024
Огромное спасибо Анжелике за замечательную экскурсию!
М
Максим
26 июл 2024
Спасибо, очень понравилось!
Ю
Юлия
20 июл 2024
Гид Валерия является студентом 1 курса университета Иннополис, поэтому она прекрасно осведомлена о жизни в этом инновационном городе. Она не только провела экскурсию по всему городу (университет, общежития, экономическая часть,
Е
Елена
19 июл 2024
18 июля посетили Иннополис с сыном 16 лет. Огромное спасибо экскурсоводу Кристине за интересную, живую, увлекательную экскурсию. Посетили технопарк, Университет, общежитие студентов, прошлись по городу, было время обеда, по городу
О
Ольга
26 июн 2024
25 июня посетили Иннополис. Экскурсию для нас проводила Ярослава. Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много нового: как учатся и живут студенты, как поступают в университет, прокатились на беспилотном такси, перекусили в кафе, где заказ нам привез робот-официант. Всем советую посетить it-город
А
Алексей
12 июн 2024
М
Михаил
2 мая 2024
Все было отлично. Очень понравилось. Даже прокатились на роботакси яндекс. Всем рекомендую;) Экскурсовод Ярослава отлично справилась со своими обязанностями на пять.
М
Мария
30 мар 2024
Город будущего, или уже настоящего? Новейшие разработки в направлениях ИТ технологий, вход домой по отпечатку пальца, робот, который привозит кофе, беспилотное такси! Опытный экскурсовод, который все это попробовал сам, занимательно
Е
Елена
28 фев 2024
Все бесподобно прекрасно! И город и экскурсовод и подача информации и сама информация. Положительное и полное любви к городу, к жителям, к руководству отношение! Я в восторге! Слушала и смотрела
Е
Елена
6 янв 2024
Очень понравился город, экскурсия по университету и технопарку. Спасибо организатору Аиде и экскурсовод Ольге.
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