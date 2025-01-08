Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис

Посетите Иннополис, город будущего, и погрузитесь в мир робототехники. Узнайте о ключевых объектах и насладитесь уникальным мастер-классом
Вас ждет уникальная возможность познакомиться с Иннополисом, самым инновационным городом России.

Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в будущее, где каждый участник сможет увидеть основные градообразующие объекты и принять участие в мастер-классе по робототехнике. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как создаются роботы. Забронируйте участие и станьте частью этого удивительного мира
4.8
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🤖 Погружение в мир робототехники
  • 🏙️ Посещение инновационного города
  • 🎓 Уникальный образовательный опыт
  • 🚀 Возможность увидеть будущее
  • 🌟 Эксклюзивный мастер-класс
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис
Ближайшие даты:
16
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янв22
янв
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Градообразующие объекты

Описание экскурсии

Приглашение в город будущего

Дорогие гости, приглашаю вас на увлекательное путешествие по городу будущего, который словно сказка вырос в 21 веке всего в 40 км от Казани.

Что вас ждет?

Во время нашей экскурсии мы посетим ключевые градообразующие объекты и совершим обзорную экскурсию по этому удивительному городу. Это будет не просто прогулка, а возможность увидеть, как современные технологии и архитектура соединяются в уникальном пространстве.

Основные моменты экскурсии:

  • Обзор современных архитектурных решений
  • Посещение знаковых мест города
  • Узнавание истории и культуры региона

Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия и открыть для себя новые горизонты!

Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Университет Иннополиса
  • Студенческое общежитие
  • Технопарк им. Лобачевского
  • Технопарк им. Попова и другие
Что включено
  • В стоимость включены услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Мастер-класс оплачивается дополнительно при желании.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Иннополис ул. Университетская д. 1
Завершение: Г. Иннополис ул. Университетская д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии не включен мастер-класс. Если Вас заинтересует мастер-класс
  • Вы можете забронировать его написав мне
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
1
А
8 янв 2025
Е
2 янв 2025
Замечательная экскурсия! Проводит человек, который любит свое дело, очень много узнали о самом молодом городе, время пролетело незаметно.
Я
25 ноя 2024
А
26 авг 2024
Место из будущего!!!) впечатления самые прекрасные, все в городке ультра-современное и прогрессивное.
Особенно впечатлило общежитие студентов университета, жилье обитателей городка, а также общественные общие пространства.
Порадовало итальянское кафе с шикарной Vespa и бесплатное такси по городу.
А
11 авг 2024
Спасибо большое, было очень интересно!
М
29 июл 2024
Огромное спасибо Анжелике за замечательную экскурсию!
М
26 июл 2024
Спасибо, очень понравилось!
Ю
20 июл 2024
Гид Валерия является студентом 1 курса университета Иннополис, поэтому она прекрасно осведомлена о жизни в этом инновационном городе. Она не только провела экскурсию по всему городу (университет, общежития, экономическая часть,
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спортивный стадион, технопарки, жилой квартал), но и ответила на все самые каверзные вопросы моей мамы, кандидата наук по математике. Нам очень понравилась доброжелательность, положительная энергетика Валерии, также грамотная подача информации. Мы сделали прекрасные фото, покатались на беспилотном такси, увидели робота-курьера, отведали наивкуснейшую мясную пиццу в фудкорте технопарка, которую нам подал робот-кошечка! Впечатлений было море, мы путешествовали с 7ми месячным ребенком, ребенку было очень комфортно на всем протяжении маршрута! В Иннополис ехали из Казани на такси, обратно ехали на автобусе, автобус очень комфортный, с кондиционером, ходит четко по расписанию.

Е
19 июл 2024
18 июля посетили Иннополис с сыном 16 лет. Огромное спасибо экскурсоводу Кристине за интересную, живую, увлекательную экскурсию. Посетили технопарк, Университет, общежитие студентов, прошлись по городу, было время обеда, по городу
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туда-сюда ездили роботы-доставщики еды (роверы),было интересно за ними понаблюдать, мы словно попали в фильм про будущее 😄. Впечатления от экскурсии самые замечательные, если сомневаетесь ехать на данную экскурсию или нет, не сомневайтесь, вам очень понравится.

О
26 июн 2024
25 июня посетили Иннополис. Экскурсию для нас проводила Ярослава. Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много нового: как учатся и живут студенты, как поступают в университет, прокатились на беспилотном такси, перекусили в кафе, где заказ нам привез робот-официант. Всем советую посетить it-город
А
12 июн 2024
М
2 мая 2024
Все было отлично. Очень понравилось. Даже прокатились на роботакси яндекс. Всем рекомендую;) Экскурсовод Ярослава отлично справилась со своими обязанностями на пять.
М
30 мар 2024
Город будущего, или уже настоящего? Новейшие разработки в направлениях ИТ технологий, вход домой по отпечатку пальца, робот, который привозит кофе, беспилотное такси! Опытный экскурсовод, который все это попробовал сам, занимательно
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рассказывает посетителям Иннополиса! Увлекательная экскурсия с опытным гидом не оставит равнодушным никого! А еще можно самим собрать робота, который двигается, светится, и передает привет! Возможно? Да, на мастер классе в Иннополисе!

Е
28 фев 2024
Все бесподобно прекрасно! И город и экскурсовод и подача информации и сама информация. Положительное и полное любви к городу, к жителям, к руководству отношение! Я в восторге! Слушала и смотрела
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с открытым от удивления и восхищения ртом! Обязательно вернусь. С друзьями поделюсь. Городу же и его жителям громадного успеха в работе, в учебе, в продвижении уверенности в том, что я испытала - гордости за страну! За народ и нашего президента! Вместе мы сможем все!

Е
6 янв 2024
Очень понравился город, экскурсия по университету и технопарку. Спасибо организатору Аиде и экскурсовод Ольге.

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