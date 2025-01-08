Вас ждет уникальная возможность познакомиться с Иннополисом, самым инновационным городом России. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в будущее, где каждый участник сможет увидеть основные градообразующие объекты и принять участие в мастер-классе по робототехнике. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как создаются роботы. Забронируйте участие и станьте частью этого удивительного мира

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 5 чел.)

Описание экскурсии

Приглашение в город будущего

Дорогие гости, приглашаю вас на увлекательное путешествие по городу будущего, который словно сказка вырос в 21 веке всего в 40 км от Казани.

Что вас ждет?

Во время нашей экскурсии мы посетим ключевые градообразующие объекты и совершим обзорную экскурсию по этому удивительному городу. Это будет не просто прогулка, а возможность увидеть, как современные технологии и архитектура соединяются в уникальном пространстве.

Основные моменты экскурсии:

Обзор современных архитектурных решений

Посещение знаковых мест города

Узнавание истории и культуры региона

Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия и открыть для себя новые горизонты!