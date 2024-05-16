Во время этой экскурсии по городу вы сможете наблюдать, как европейская часть с классицизмом XIX века плавно переходит в азиатскую, восточную, татарскую область.
Вы почувствуете, как эти два разных народа уживаются в течение нескольких столетий, узнаете, в чем заключаются их схожести и различия, а также каким образом они обогащают друг друга своим культурным наследием.
Вы почувствуете, как эти два разных народа уживаются в течение нескольких столетий, узнаете, в чем заключаются их схожести и различия, а также каким образом они обогащают друг друга своим культурным наследием.
Описание экскурсии
Из Европы в Азию
Вместо прогулки по отдельным улочкам исторического центра вы совершите путешествие по двум культурам и сможете глубже понять характер Казани. Я раскрою, что «растопило» границу между ее русской и татарской частями; чем отличался быт и миропредставление каждого из народов и как сказалось на них такое соседство. А еще вы услышите любопытные факты — о казанских сиротах и казанских котах, аренде проруби и жителях Казани, повлиявших на воцарение Романовых.
Как проходит экскурсия
Маршрут начинается на улице Баумана у Кота Казанского, вы увидите знаковые достопримечательности: Дом печати, аптеку Бренинга и др. Перейдем реку Булак — границу между русской и татарской Казанью, строго определенную Иваном Грозным. Познакомимся с историей старых улиц города: чопорной Воскресенской, суетной Проломной, живописной Захарьевской. Полюбуемся особняками русских и татарских купцов и поговорим о принципиальной разнице в подходе к торговле у тех и других. А завершится экскурсия в Старо-Татарской слободе — рассказом о традициях татар. Важная информация:• Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Прихватите зонтик на случай дождя. В жаркую погоду стоит запастись маленькой бутылочкой воды.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом печати
- Аптека Бренинга
- Памятник Коту Казанскому
- Река Булак
- Старо-Татарская слобода
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Вода
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Коту Казанскому ул. Муса Джалиля 14а
Завершение: Дом Шамиля Улица Габдулла Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хочу поблагодарить Диляру за прекрасно проведенное время и ее профессионализм. Эта экскурсия была для нас почти последней, до этого мы уже успели посетить и ночную и дневную обзорные экскурсии, музей
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А
Хочу поблагодарить Диляру за прекрасно проведенное время и ее профессионализм. Эта экскурсия была для нас почти последней, до этого мы уже успели посетить и ночную и дневную обзорные экскурсии, музей
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И
Отличная экскурсия в самое сердце Казани! Получили яркие впечатления и эмоции от увиденного и услышанного. Диляра-очень опытный и дружелюбный гид, рассказала много интересных фактов о городе, его истории и культуре.
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В
Интересная и увлекательная экскурсия, познакомитесь с историей жизни Казани, ее жителей, местным фольклором, проходя по главными пешеходным улицам Казани, не просто наблюдая разные архитектурные, культурные и арт объекты, но и узнавая истории, связанные с ними.
Вероятно, лучше всего планировать экскурсию на начало путешествия, так как в дальнейшем будет проще ориентироваться в старой части города.
Вероятно, лучше всего планировать экскурсию на начало путешествия, так как в дальнейшем будет проще ориентироваться в старой части города.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Это была наша первая экскурсия, и Диляра чудесно познакомила нас с городом, рассказала про его историю, добавила легенды и народный эпос, порекомендовала много интересных мест и открыла, можно сказать, Казань.
Увлекательная прогулка, прошедшая легко и незаметно по времени.
Спасибо за чудесное знакомство с городом
Увлекательная прогулка, прошедшая легко и незаметно по времени.
Спасибо за чудесное знакомство с городом
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Г
Экскурсия была любопытной, мне показалась интересной подача, рассказать о городе на стыке двух культур. В Казани до этого бывал, но гулял сам, решил в это посещение разнообразить картину. Из-за огромного
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