Из Европы в Азию

Вместо прогулки по отдельным улочкам исторического центра вы совершите путешествие по двум культурам и сможете глубже понять характер Казани. Я раскрою, что «растопило» границу между ее русской и татарской частями; чем отличался быт и миропредставление каждого из народов и как сказалось на них такое соседство. А еще вы услышите любопытные факты — о казанских сиротах и казанских котах, аренде проруби и жителях Казани, повлиявших на воцарение Романовых.

Как проходит экскурсия

Маршрут начинается на улице Баумана у Кота Казанского, вы увидите знаковые достопримечательности: Дом печати, аптеку Бренинга и др. Перейдем реку Булак — границу между русской и татарской Казанью, строго определенную Иваном Грозным. Познакомимся с историей старых улиц города: чопорной Воскресенской, суетной Проломной, живописной Захарьевской. Полюбуемся особняками русских и татарских купцов и поговорим о принципиальной разнице в подходе к торговле у тех и других. А завершится экскурсия в Старо-Татарской слободе — рассказом о традициях татар. Важная информация:• Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Прихватите зонтик на случай дождя. В жаркую погоду стоит запастись маленькой бутылочкой воды.