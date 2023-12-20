Во время этой экскурсии по городу вы сможете наблюдать, как европейская часть с классицизмом XIX века плавно переходит в азиатскую, восточную, татарскую область.
Вы почувствуете, как эти два разных народа уживаются в течение нескольких столетий, узнаете, в чем заключаются их схожести и различия, а также каким образом они обогащают друг друга своим культурным наследием.
Вы почувствуете, как эти два разных народа уживаются в течение нескольких столетий, узнаете, в чем заключаются их схожести и различия, а также каким образом они обогащают друг друга своим культурным наследием.
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:
- Дом печати
- Аптека Бренинга
- Памятник Коту Казанскому
- Река Булак
- Старо-Татарская слобода
Описание
Из Европы в Азию
Вместо прогулки по отдельным улочкам исторического центра вы совершите путешествие по двум культурам и сможете глубже понять характер Казани. Я раскрою, что «растопило» границу между ее русской и татарской частями; чем отличался быт и миропредставление каждого из народов и как сказалось на них такое соседство. А еще вы услышите любопытные факты — о казанских сиротах и казанских котах, аренде проруби и жителях Казани, повлиявших на воцарение Романовых.
Как проходит экскурсия
Маршрут начинается на улице Баумана у Кота Казанского, вы увидите знаковые достопримечательности: Дом печати, аптеку Бренинга и др. Перейдем реку Булак — границу между русской и татарской Казанью, строго определенную Иваном Грозным. Познакомимся с историей старых улиц города: чопорной Воскресенской, суетной Проломной, живописной Захарьевской. Полюбуемся особняками русских и татарских купцов и поговорим о принципиальной разнице в подходе к торговле у тех и других. А завершится экскурсия в Старо-Татарской слободе — рассказом о традициях татар. Важная информация:• Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Прихватите зонтик на случай дождя. В жаркую погоду стоит запастись маленькой бутылочкой воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Вода
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник Коту Казанскому ул. Муса Джалиля 14аЗавершение: Дом Шамиля Улица Габдулла Тукая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Прихватите зонтик на случай дождя. В жаркую погоду стоит запастись маленькой бутылочкой воды.
- Не забудьте головной убор: мы заглянем в православный храм и мусульманскую мечеть
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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