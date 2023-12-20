Казань: город меж крестом и полумесяцем

Индивидуальная экскурсия в Казани
Во время этой экскурсии по городу вы сможете наблюдать, как европейская часть с классицизмом XIX века плавно переходит в азиатскую, восточную, татарскую область.

Вы почувствуете, как эти два разных народа уживаются в течение нескольких столетий, узнаете, в чем заключаются их схожести и различия, а также каким образом они обогащают друг друга своим культурным наследием.
Казань: город меж крестом и полумесяцем
Казань: город меж крестом и полумесяцем
Казань: город меж крестом и полумесяцем
Казань: город меж крестом и полумесяцем
Казань: город меж крестом и полумесяцем
Казань: город меж крестом и полумесяцем
Казань: город меж крестом и полумесяцем
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
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дек
25
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26
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даты

Что вас ожидает:

  • Дом печати
  • Аптека Бренинга
  • Памятник Коту Казанскому
  • Река Булак
  • Старо-Татарская слобода

Описание

Из Европы в Азию

Вместо прогулки по отдельным улочкам исторического центра вы совершите путешествие по двум культурам и сможете глубже понять характер Казани. Я раскрою, что «растопило» границу между ее русской и татарской частями; чем отличался быт и миропредставление каждого из народов и как сказалось на них такое соседство. А еще вы услышите любопытные факты — о казанских сиротах и казанских котах, аренде проруби и жителях Казани, повлиявших на воцарение Романовых.

Как проходит экскурсия

Маршрут начинается на улице Баумана у Кота Казанского, вы увидите знаковые достопримечательности: Дом печати, аптеку Бренинга и др. Перейдем реку Булак — границу между русской и татарской Казанью, строго определенную Иваном Грозным. Познакомимся с историей старых улиц города: чопорной Воскресенской, суетной Проломной, живописной Захарьевской. Полюбуемся особняками русских и татарских купцов и поговорим о принципиальной разнице в подходе к торговле у тех и других. А завершится экскурсия в Старо-Татарской слободе — рассказом о традициях татар. Важная информация:• Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Прихватите зонтик на случай дождя. В жаркую погоду стоит запастись маленькой бутылочкой воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Вода
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Коту Казанскому ул. Муса Джалиля 14а
Завершение: Дом Шамиля Улица Габдулла Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная, поэтому выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде. Прихватите зонтик на случай дождя. В жаркую погоду стоит запастись маленькой бутылочкой воды.
  • Не забудьте головной убор: мы заглянем в православный храм и мусульманскую мечеть
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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