Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Иннополис заслуженно носит титул Силиконовой долины России. За 1,5 часа экскурсии вы узнаете, как технологии гармонично внедряются в повседневную жизнь. Роботы развозят еду, квартиры открываются по биометрии, а электрик вызывается
7 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Погружение в будущее технологий
- 🤖 Встреча с роботами и беспилотными такси
- 🏫 Посещение уникального Университета Иннополис
- 🏙 Прогулка по самому молодому городу России
- 🏠 Знакомство с инновационным жильем и инфраструктурой
- 📚 Узнаете о жизни студентов и их проектах
- 🍽 Полезные советы по местной жизни и гастрономии
Что можно увидеть
- Университет Иннополис
- Технопарк
- Жилая часть Иннополиса
Описание экскурсии
Иннополис: кто, что и как
За 1,5 часа нескучной прогулки вы увидите самый молодой город России с разных сторон. Наш маршрут охватит:
- Университет Иннополис — первый российский университет, который специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Здесь вы рассмотрите макет города. Узнаете, как обучаются студенты, над какими проектами работают и куда идут после учебы. А еще примерите на себя их роль, заглянув в комнату общежития.
- Технопарк, до которого мы прогуляемся по улицам города или по возможности прокатимся на беспилотном такси. Поговорим о компаниях, которые работают в круглом стеклянном здании Технопарка.
- Жилая часть Иннополиса: я покажу вам дома, школу, детский сад. Вы услышите о местной жизни изнутри, а также получите полезные советы — что еще посмотреть в городе и где вкусно поесть.
Организационные детали
- Экскурсия начинается уже в городе Иннополис, куда вам нужно добраться самостоятельно. Доехать можно на собственном авто, каршеринге, такси или рейсовом автобусе
- Обязательных дополнительных расходов нет
- Возрастное ограничение: 10+
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Иннополис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 971 туриста
Мы - команда гидов, живущих в Иннополисе, расскажем вам о городе, который создается по мечтам IT-специалистов! Город растет и развивается на наших глазах, и только мы — его жители — видим изнутри все процессы становления. А далее это становится историей, которой мы с удовольствием поделимся с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам абсолютно всё понравилось. Поездка прошла в очень тёплой и приятной атмосфере. Мы узнали массу интересных деталей о том, как устроен быт в этом уникальном иннополисе и как проходит насыщенная жизнь местных студентов. Всё прошло спокойно, легко и в невероятно дружелюбной обстановке. Отличная экскурсия, спасибо за классные эмоции.
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Н
Нам очень понравилось. Амир очень структуриванно и интересно рассказал про институт, город, очень терпеливо ответил на все наши вопросы. Время пролетело не заметно. Огромное спасибо Амиру и организаторам 🤗
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скорее подойдет для туристов не из крупных городов, тк мы были из столицы, мы не были удивлены яндекс - роботам- доставщикам еды, которые у нас по центру катаются, и беспилотному
Мария
Ответ организатора:
Благодарим вас за подробный отзыв! Мы очень ценим, что вы поделились впечатлениями и обратили наше внимание на нюансы программы.
Мы обязательно учтём ваше замечание и проработаем контент экскурсии.
Благодарим за понимание и надеемся увидеть вас снова!
Мы обязательно учтём ваше замечание и проработаем контент экскурсии.
Благодарим за понимание и надеемся увидеть вас снова!
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Н
Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях обучения и перспективах трудоустройства, о быте и досуге жителей города, об устройстве системы жизнеобеспечения
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09.07.2024 года посетили данную экскурсию.
Мы самостоятельно доехали до Иннополиса из Казани на такси.
Эту экскурсию мы выбрали, чтобы больше узнать об Иннополисе. И не прогадали.
Начало экскурсии было назначено в холле университета,
Мы самостоятельно доехали до Иннополиса из Казани на такси.
Эту экскурсию мы выбрали, чтобы больше узнать об Иннополисе. И не прогадали.
Начало экскурсии было назначено в холле университета,
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Ю
Очень понравилась экскурсия!!!!
Заранее просили гида-студента в связи с тем, что наш сын заинтересовался Университетом по поводу последующего поступления.
Остались очень довольны!!!
Гид Эрнест рассказал столько интересного о студенческой жизни, о реальной жизни
Заранее просили гида-студента в связи с тем, что наш сын заинтересовался Университетом по поводу последующего поступления.
Остались очень довольны!!!
Гид Эрнест рассказал столько интересного о студенческой жизни, о реальной жизни
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Входит в следующие категории Казани
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