Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Иннополис — мир высоких технологий

Исследовать самый молодой город России с местным жителем

Лейсан
Лейсан – Гид из Казани
Почему Иннополис заслуженно носит титул Силиконовой долины России? Об этом я понятно и увлекательно расскажу за 1, 5 часа.

Вы узнаете и увидите, где учатся, где работают и как живут в Иннополисе.

Понаблюдаете за студентами университета, заглянете в инновационный Технопарк, пройдете по футуристичным кварталам и даже посидите на диване интроверта.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 850 ₽ за человека

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Иннополис — мир высоких технологий
Иннополис — мир высоких технологий

Что вас ожидает

Иннополис: кто, что и как
За 1, 5 часа нескучной прогулки вы увидите самый молодой город 🏙️ России с разных сторон. Наш маршрут охватит:

  • Университет Иннополис — первый российский университет, который специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Здесь вы рассмотрите макет города. Узнаете, как обучаются студенты, над какими проектами работают и куда идут после учебы. А еще примерите на себя их роль, заглянув в комнату общежития.
  • Технопарк, до которого мы прогуляемся по улицам города или по возможности прокатимся на беспилотном такси 🚕. Поговорим о компаниях, которые работают в круглом стеклянном здании Технопарка.
  • Жилая часть Иннополиса: я покажу вам дома, школу, детский сад. Вы услышите о местной жизни изнутри, а также получите полезные советы — что еще посмотреть в городе и где вкусно поесть.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в городе Иннополис, куда вам нужно добраться самостоятельно. Доехать можно на собственном авто, каршеринге, такси или рейсовом автобусе 🚌.
  • Обязательных дополнительных расходов нет
Начало и место завершения
🚩 в городе Иннополис
Иннополис — мир высоких технологий
Иннополис — мир высоких технологий
Иннополис — мир высоких технологий

Экскурсия проводится во вторник в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лейсан
Лейсан
Меня зовут Лейсан. Живу в городе Иннополис с самого его основания. Город растет и развивается на наших глазах, и только мы — его жители — видим изнутри все процессы становления. А далее это становится историей, которой я с удовольствием поделюсь с вами.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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