Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Лейсан – Гид из Казани

Почему Иннополис заслуженно носит титул Силиконовой долины России? Об этом я понятно и увлекательно расскажу за 1, 5 часа.



Вы узнаете и увидите, где учатся, где работают и как живут в Иннополисе.



Понаблюдаете за студентами университета, заглянете в инновационный Технопарк, пройдете по футуристичным кварталам и даже посидите на диване интроверта.