Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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и просто об интересных и забавных фактах жизни в Иннополисе. Отвечала на все вопросы. Влада открытый и общительный человек. Затем мы самостоятельно продолжили прогулку по городу, покушали на фаст-фуде. Прокатиться на роботакси нам не удалось, вызывали дважды, оба раза поиск машин заканчивался неудачей, хотя мимо нас неоднократно проезжали машины без пассажиров (только с сопровождающим сотрудником такси). Это для нас стало загадкой и навеяло мысли о вселенском заговоре😄. В целом экскурсией довольны, город необычный и классный. Воздух в нем просто потрясающий: чистый и "вкусный". Архитектура завораживает своими лаконичными и прямолинейными очертаниями. Побывать в Иннополисе и увидеть всё своими глазами, однозначно стоит.