Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Иннополис: кто, что и как За 1, 5 часа нескучной прогулки вы увидите самый молодой город 🏙️ России с разных сторон. Наш маршрут охватит:
Университет Иннополис — первый российский университет, который специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Здесь вы рассмотрите макет города. Узнаете, как обучаются студенты, над какими проектами работают и куда идут после учебы. А еще примерите на себя их роль, заглянув в комнату общежития.
Технопарк, до которого мы прогуляемся по улицам города или по возможности прокатимся на беспилотном такси 🚕. Поговорим о компаниях, которые работают в круглом стеклянном здании Технопарка.
Жилая часть Иннополиса: я покажу вам дома, школу, детский сад. Вы услышите о местной жизни изнутри, а также получите полезные советы — что еще посмотреть в городе и где вкусно поесть.
Организационные детали
Экскурсия начинается уже в городе Иннополис, куда вам нужно добраться самостоятельно. Доехать можно на собственном авто, каршеринге, такси или рейсовом автобусе 🚌.
Обязательных дополнительных расходов нет
Начало и место завершения
🚩 в городе Иннополис
Экскурсия проводится во вторник в 10:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Лейсан. Живу в городе Иннополис с самого его основания. Город растет и развивается на наших глазах, и только мы — его жители — видим изнутри все процессы становления. А далее это становится историей, которой я с удовольствием поделюсь с вами.