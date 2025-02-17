Приглашаю отдохнуть от городской суеты и перевести дух на природе! Мы отправимся туда, где вода поднимается из недр земли и растекается по живописному лесу.
Вы узнаете о возникновении местных водоёмов, увидите диких уток, понаблюдаете за течением водопадов и погуляете по лесным тропам. Всё это в дружеской атмосфере, без спешки и суеты.
Вы узнаете о возникновении местных водоёмов, увидите диких уток, понаблюдаете за течением водопадов и погуляете по лесным тропам. Всё это в дружеской атмосфере, без спешки и суеты.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- погуляете по лесным тропам, послушаете пение птиц и увидите диких уток
- посмотрите на карстовые провалы и раскроете историю их происхождения
- посетите небольшие, но динамичные водопады
- заглянете на старинный родник Милли и выпьете чистейшей воды
Я расскажу, кто впервые описал карстовые провалы, как используется местная вода в ближайшем санатории и почему она считается омолаживающей.
Организационные детали
- Программа актуальна круглый год
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla или Hyundai Solaris
- Ограничение по возрасту: 6+ (имеется бустер)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1572 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Алмаз, я провожу интересные и увлекательные экскурсии по Казани и окрестностям. Постараюсь сделать всё, чтобы наше знакомство запомнилось вам надолго. Подскажу, где купить восточные сладости и куда сходить в свободное время.Задать вопрос
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