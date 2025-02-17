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Приглашаю отдохнуть от городской суеты и перевести дух на природе! Мы отправимся туда, где вода поднимается из недр земли и растекается по живописному лесу.



Вы узнаете о возникновении местных водоёмов, увидите диких уток, понаблюдаете за течением водопадов и погуляете по лесным тропам. Всё это в дружеской атмосфере, без спешки и суеты.