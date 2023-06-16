Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории

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Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.

Лектор расскажет вам о том, как зарождаются и умирают галактики, что такое белые карлики и черные дыры, когда можно увидеть настоящий метеоритный дождь и пролетающие недалеко от Земли кометы.

И посетим Иннополис — это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной.
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Ближайшие даты:
16
июн
19
июн
21
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Что вас ожидает:

  • Иннополис
  • Обсерватория Казанского Университета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обсерватория Казанского Федерального университета, основанная в 1901 году, носит имя Василия Энгельгардта (с немецкого языка «ангел-хранитель»). Именно он передал в Казань свои уникальные астрономические инструменты, которые до сих пор исправно служат науке. У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории.
Представляет собой комплекс, включающий в себя: главный корпус; библиотека; павильон телескопа; обсерватория с павильоном рефрактора; павильон гелиометра; павильон метеорного отдела.
Во время экскурсии вы посетите несколько павильонов с телескопами, где экскурсовод продемонстрирует астрономические инструменты, расскажет об их предназначении и принципах работы. При условии ясной погоды понаблюдаете Солнце в специальный «солнечный» телескоп.
Иннополис – самый маленький и молодой город в России
Это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной. Проектировал его главный архитектор Сингапура, так что город получается инновационным и по форме, и по содержанию. Здесь уже работают технопарк, частный университет, медицинский центр и прочие объекты инфраструктуры.

Вы увидите:

  • Университет Иннополис. Это первый в стране специализирующийся на IT-отрасли университет. Особенностью обучения в данном ВУЗе является тесное сотрудничество с бизнес-средой: студенты принимают участие в проектах ведущих российских и международных компаний.
  • Студенческий кампус.
  • Спортивный комплекс – комплекс европейского уровня, включающий в себя современный тренажерный зал, залы для групповых занятий и единоборств, игровой зал, прекрасный бассейн, джакузи, инфракрасную сауну, хамам, уникальный банный комплекс.
  • Технопарк.

По средам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельных автобусах
  • Обслуживание профессиональными гидами
  • Входные билеты в обсерваторию Казанского Университета
Что не входит
  • Личные расходы
  • Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб/чел. (наличными гиду)
Место начала и завершения?
ул. Баумана, д. 19
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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