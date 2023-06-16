Обсерватория Казанского Федерального университета, основанная в 1901 году, носит имя Василия Энгельгардта (с немецкого языка «ангел-хранитель»). Именно он передал в Казань свои уникальные астрономические инструменты, которые до сих пор исправно служат науке. У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории.

Представляет собой комплекс, включающий в себя: главный корпус; библиотека; павильон телескопа; обсерватория с павильоном рефрактора; павильон гелиометра; павильон метеорного отдела.

Во время экскурсии вы посетите несколько павильонов с телескопами, где экскурсовод продемонстрирует астрономические инструменты, расскажет об их предназначении и принципах работы. При условии ясной погоды понаблюдаете Солнце в специальный «солнечный» телескоп.

Иннополис – самый маленький и молодой город в России

Это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной. Проектировал его главный архитектор Сингапура, так что город получается инновационным и по форме, и по содержанию. Здесь уже работают технопарк, частный университет, медицинский центр и прочие объекты инфраструктуры.

Вы увидите: