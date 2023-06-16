Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.
Лектор расскажет вам о том, как зарождаются и умирают галактики, что такое белые карлики и черные дыры, когда можно увидеть настоящий метеоритный дождь и пролетающие недалеко от Земли кометы.
И посетим Иннополис — это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной.
Лектор расскажет вам о том, как зарождаются и умирают галактики, что такое белые карлики и черные дыры, когда можно увидеть настоящий метеоритный дождь и пролетающие недалеко от Земли кометы.
И посетим Иннополис — это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной.
Ближайшие даты:
16
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июн
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Что вас ожидает:
- Иннополис
- Обсерватория Казанского Университета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обсерватория Казанского Федерального университета, основанная в 1901 году, носит имя Василия Энгельгардта (с немецкого языка «ангел-хранитель»). Именно он передал в Казань свои уникальные астрономические инструменты, которые до сих пор исправно служат науке. У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории.
Представляет собой комплекс, включающий в себя: главный корпус; библиотека; павильон телескопа; обсерватория с павильоном рефрактора; павильон гелиометра; павильон метеорного отдела.
Во время экскурсии вы посетите несколько павильонов с телескопами, где экскурсовод продемонстрирует астрономические инструменты, расскажет об их предназначении и принципах работы. При условии ясной погоды понаблюдаете Солнце в специальный «солнечный» телескоп.
Иннополис – самый маленький и молодой город в России
Это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной. Проектировал его главный архитектор Сингапура, так что город получается инновационным и по форме, и по содержанию. Здесь уже работают технопарк, частный университет, медицинский центр и прочие объекты инфраструктуры.
Вы увидите:
- Университет Иннополис. Это первый в стране специализирующийся на IT-отрасли университет. Особенностью обучения в данном ВУЗе является тесное сотрудничество с бизнес-средой: студенты принимают участие в проектах ведущих российских и международных компаний.
- Студенческий кампус.
- Спортивный комплекс – комплекс европейского уровня, включающий в себя современный тренажерный зал, залы для групповых занятий и единоборств, игровой зал, прекрасный бассейн, джакузи, инфракрасную сауну, хамам, уникальный банный комплекс.
- Технопарк.
По средам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Обслуживание профессиональными гидами
- Входные билеты в обсерваторию Казанского Университета
- Что не входит
- Личные расходы
- Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода – 100 руб/чел. (наличными гиду)
- Место начала и завершения?
- ул. Баумана, д. 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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