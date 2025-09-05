Казань многогранна, и на экскурсии вы в этом убедитесь! Здесь в едином вихре слились старинная и новая архитектура, переплелась история города со времен Ногайской Орды и до периода Казанской губернии.
Мы с вами прогуляемся по казанскому Арбату, посетим Кремль и все его главные достопримечательности, а еще увидим уникальные часы и старинные площади.
Мы с вами прогуляемся по казанскому Арбату, посетим Кремль и все его главные достопримечательности, а еще увидим уникальные часы и старинные площади.
Описание экскурсииЗагадки казанского Арбата Мы отправимся на прогулку по улице Баумана, больше известной как казанский Арбат. В XIX веке по ней можно было проехать на конке, а в прошлом столетии — на трамвае. Всего за пару часов я расскажу вам, что происходило в этих местах в течение пяти веков и каковы особенности татарской культуры. Вы увидите колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину, а также старинный Петропавловский собор, повидавший почти всех российских государей, переживший пожары и революцию. Мы посетим самую главную достопримечательность города — Казанский Кремль, зайдем в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и это то, что мы посетим, а увидим мы гораздо больше! Также мы посетим площадь Тукая — главную площадь Казани, в простонародье именуемую «кольцо», самую старую площадь Казани — площадь Первого Мая, где велась бойкая торговля, оглашались царские приказы и публичные казни. А еще здесь можно увидеть уникальные часы, вылитые из бронзы. В верхней части композиции разместились герои стихотворений Габдуллы Тукая, ниже — циферблаты часов, смотрящие в разные стороны, а на концах часовых стрелок изображены солнце и полумесяц.
В любое день в любое время с 10 утра до 17:00. Если нужного времени нет, то на это время уже есть другая экскурсия.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский собор
- Скульптурно-архитектурные композиции улицы Баумана
- Национальный банк
- Богоявленская колокольня
- Мемориал памяти Шаляпину
- Часы на Баумана
- Площадь Тукая
- Мечеть Кул Шариф
- Благовещенский собор
- Спасо-Преображенский монастырь
- Башню Сююмбике
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты в Кремль: /nвзрослый - 150 руб. за человека/nпенсионер или ребенок - 130 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Петербургская, 1
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: В любое день в любое время с 10 утра до 17:00. Если нужного времени нет, то на это время уже есть другая экскурсия.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Выбирала экскурсию по отзывам и не прогадала. Артур увлек нас с первых слов в историю Казани. Рассказывал очень живо и интересно. Не хотелось отвлекаться ни на фото ни на телефон. Мы узнали историю Кремля, мечети Кул-Шариф, прошлись по улице Баумана. Это были замечательные два часа,которые пролетели незаметно.
Большое спасибо Артуру!
Большое спасибо Артуру!
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Д
Всё прошло отлично! Мы в Казани впервые, за 2 часа с Артуром узнали всё о Казани, оставшиеся дни в городе то и дело вспоминали исторические факты, которые он нам поведал)
Очень
Очень
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Д
Всё прошло отлично! Мы в Казани впервые, за 2 часа с Артуром узнали всё о Казани, оставшиеся дни в городе то и дело вспоминали исторические факты, которые он нам поведал)
Очень
Очень
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Д
С Артуром с удовольствием прогулялись по Старо-Татарской слободе. Услышали основные исторические факты, интересные комментарии. Подача информации - на высшем уровне.
Артур увлечённый и грамотный гид. Вся наша компания,большая часть которой - моложе нашего гида,впечатлилась экскурсией.
2 часа пролетели незаметно: неспешный темп, ответы на вопросы между точками маршрута: больше похоже на дружескую прогулку.
Однозначные рекомендации! Артур идеально подходит для детей, молодёжи и взрослых. Спасибо☺
Артур увлечённый и грамотный гид. Вся наша компания,большая часть которой - моложе нашего гида,впечатлилась экскурсией.
2 часа пролетели незаметно: неспешный темп, ответы на вопросы между точками маршрута: больше похоже на дружескую прогулку.
Однозначные рекомендации! Артур идеально подходит для детей, молодёжи и взрослых. Спасибо☺
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Е
Великолепная экскурсия, очень интересная, насыщенная, много интересных фактов, красочных фотографий. Замечательный гид Артур превзошел все наши ожидания, было очень комфортно!! Семья из трех человек с ребенком 12 лет. Все в
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Е
Великолепная экскурсия, очень интересная, насыщенная, много интересных фактов, красочных фотографий. Замечательный гид Артур превзошел все наши ожидания, было очень комфортно!! Семья из трех человек с ребенком 12 лет. Все в
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