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История Казани за два часа

Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Казанскому Арбату
Казань многогранна, и на экскурсии вы в этом убедитесь! Здесь в едином вихре слились старинная и новая архитектура, переплелась история города со времен Ногайской Орды и до периода Казанской губернии.

Мы с вами прогуляемся по казанскому Арбату, посетим Кремль и все его главные достопримечательности, а еще увидим уникальные часы и старинные площади.
5
105 отзывов
История Казани за два часа
История Казани за два часа
История Казани за два часа

Описание экскурсии

Загадки казанского Арбата Мы отправимся на прогулку по улице Баумана, больше известной как казанский Арбат. В XIX веке по ней можно было проехать на конке, а в прошлом столетии — на трамвае. Всего за пару часов я расскажу вам, что происходило в этих местах в течение пяти веков и каковы особенности татарской культуры. Вы увидите колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину, а также старинный Петропавловский собор, повидавший почти всех российских государей, переживший пожары и революцию. Мы посетим самую главную достопримечательность города — Казанский Кремль, зайдем в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и это то, что мы посетим, а увидим мы гораздо больше! Также мы посетим площадь Тукая — главную площадь Казани, в простонародье именуемую «кольцо», самую старую площадь Казани — площадь Первого Мая, где велась бойкая торговля, оглашались царские приказы и публичные казни. А еще здесь можно увидеть уникальные часы, вылитые из бронзы. В верхней части композиции разместились герои стихотворений Габдуллы Тукая, ниже — циферблаты часов, смотрящие в разные стороны, а на концах часовых стрелок изображены солнце и полумесяц.

В любое день в любое время с 10 утра до 17:00. Если нужного времени нет, то на это время уже есть другая экскурсия.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петропавловский собор
  • Скульптурно-архитектурные композиции улицы Баумана
  • Национальный банк
  • Богоявленская колокольня
  • Мемориал памяти Шаляпину
  • Часы на Баумана
  • Площадь Тукая
  • Мечеть Кул Шариф
  • Благовещенский собор
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Башню Сююмбике
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты в Кремль: /nвзрослый - 150 руб. за человека/nпенсионер или ребенок - 130 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Петербургская, 1
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: В любое день в любое время с 10 утра до 17:00. Если нужного времени нет, то на это время уже есть другая экскурсия.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
2
3
2
1
Ю
Выбирала экскурсию по отзывам и не прогадала. Артур увлек нас с первых слов в историю Казани. Рассказывал очень живо и интересно. Не хотелось отвлекаться ни на фото ни на телефон. Мы узнали историю Кремля, мечети Кул-Шариф, прошлись по улице Баумана. Это были замечательные два часа,которые пролетели незаметно.
Большое спасибо Артуру!
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Д
Всё прошло отлично! Мы в Казани впервые, за 2 часа с Артуром узнали всё о Казани, оставшиеся дни в городе то и дело вспоминали исторические факты, которые он нам поведал)
Очень
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удачная экскурсия! Обстоятельно о каждом историческом объекте внутри Кремля и на улице Баумана, то, что нужно. Молодость Артура - только плюс! Свежий, современный взгляд, классная подача, и в то же время глубокие познания истории и традиций Татарстана, всё супер! И да, стихотворение Габдуллы Тукая на татарском в конце экскурсии - вишенка на торте! Спасибо!!!

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Д
Всё прошло отлично! Мы в Казани впервые, за 2 часа с Артуром узнали всё о Казани, оставшиеся дни в городе то и дело вспоминали исторические факты, которые он нам поведал)
Очень
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удачная экскурсия! Обстоятельно о каждом историческом объекте внутри Кремля и на улице Баумана, то, что нужно. Молодость Артура - только плюс! Свежий, современный взгляд, классная подача, и в то же время глубокие познания истории и традиций Татарстана, всё супер! И да, стихотворение Габдуллы Тукая на татарском в конце экскурсии - вишенка на торте! Спасибо!!!

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Д
С Артуром с удовольствием прогулялись по Старо-Татарской слободе. Услышали основные исторические факты, интересные комментарии. Подача информации - на высшем уровне.
Артур увлечённый и грамотный гид. Вся наша компания,большая часть которой - моложе нашего гида,впечатлилась экскурсией.
2 часа пролетели незаметно: неспешный темп, ответы на вопросы между точками маршрута: больше похоже на дружескую прогулку.
Однозначные рекомендации! Артур идеально подходит для детей, молодёжи и взрослых. Спасибо☺
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Е
Великолепная экскурсия, очень интересная, насыщенная, много интересных фактов, красочных фотографий. Замечательный гид Артур превзошел все наши ожидания, было очень комфортно!! Семья из трех человек с ребенком 12 лет. Все в
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восторге! Прошли по пешеходной улице Баумана, Профсоюзной, осмотрели территорию Кремля, посетили мечеть, храм. После экскурсии остались на территории Кремля, пообедали и самостоятельно сходили в музеи. Огромноя благодарность Артуру за знания, любовь к городу и его истории!!!

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Е
Великолепная экскурсия, очень интересная, насыщенная, много интересных фактов, красочных фотографий. Замечательный гид Артур превзошел все наши ожидания, было очень комфортно!! Семья из трех человек с ребенком 12 лет. Все в
читать дальшеуменьшить

восторге! Прошли по пешеходной улице Баумана, Профсоюзной, осмотрели территорию Кремля, посетили мечеть, храм. После экскурсии остались на территории Кремля, пообедали и самостоятельно сходили в музеи. Огромноя благодарность Артуру за знания, любовь к городу и его истории!!!

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