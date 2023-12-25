За полчаса увидеть главные достопримечательности исторической части Казани и заговорить на татарском
На прогулке по важным для понимания культуры Казани локациям вы полюбуетесь озером Кабан, купеческими домами и мечетями. Мы расскажем о татарской кулинарии, национальных костюмах и хрониках города.
Вы узнаете, в чём разница между тюбетейкой и калфаком, почему типичные татарские дома полукаменные и за что казанцы любят Екатерину II.
Вы узнаете, в чём разница между тюбетейкой и калфаком, почему типичные татарские дома полукаменные и за что казанцы любят Екатерину II.
Ближайшие даты:
25
дек
дек
26
дек
дек
28
дек
дек
30
дек
дек
31
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янв
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2
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Проходя по Старо-Татарской слободе, вы услышите об основных блюдах татарской кухни и сможете попробовать себя в состязаниях на Сабантуе. Если будет подходящее время, услышите традиционную плясовую и азан из мечети. И даже заговорите на татарском языке! А ещё узнаете ответы на такие вопросы:
- Какие тайны хранит озеро Кабан и почему оно так называется
- Почему богатые татарские купцы красили свои дома полосами
- Чем тюбетейка отличается от калфака и какие сапоги шили и до сих пор шьют татары
- Почему казанцы очень любят Екатерину II и что такое минарет
В конце экскурсии вы получите небольшой подарок на память о Казани.
Организационные детали
- Чтобы послушать азан (призыв к молитве), нужно заранее сообщить об этом нам и скорректировать время
- По желанию можно зайти в Музей татарского быта. Билет — от 100 руб. /чел. в зависимости от категории.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 49 туристов
Всем привет! Меня зовут Эльмира, и я влюблена в Казань. Уже 2 года вожу экскурсии по Казани. В ходе нашей прогулки хочу окунуть вас в татарскую культуру и познакомить с историей города.
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