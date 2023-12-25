Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Индивидуальная экскурсия в Казани

За полчаса увидеть главные достопримечательности исторической части Казани и заговорить на татарском

На прогулке по важным для понимания культуры Казани локациям вы полюбуетесь озером Кабан, купеческими домами и мечетями. Мы расскажем о татарской кулинарии, национальных костюмах и хрониках города.

Вы узнаете, в чём разница между тюбетейкой и калфаком, почему типичные татарские дома полукаменные и за что казанцы любят Екатерину II.
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
Ближайшие даты:
25
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дек
28
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30
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Проходя по Старо-Татарской слободе, вы услышите об основных блюдах татарской кухни и сможете попробовать себя в состязаниях на Сабантуе. Если будет подходящее время, услышите традиционную плясовую и азан из мечети. И даже заговорите на татарском языке! А ещё узнаете ответы на такие вопросы:

  • Какие тайны хранит озеро Кабан и почему оно так называется
  • Почему богатые татарские купцы красили свои дома полосами
  • Чем тюбетейка отличается от калфака и какие сапоги шили и до сих пор шьют татары
  • Почему казанцы очень любят Екатерину II и что такое минарет

В конце экскурсии вы получите небольшой подарок на память о Казани.

Организационные детали

  • Чтобы послушать азан (призыв к молитве), нужно заранее сообщить об этом нам и скорректировать время
  • По желанию можно зайти в Музей татарского быта. Билет — от 100 руб. /чел. в зависимости от категории.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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