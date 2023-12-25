На прогулке по важным для понимания культуры Казани локациям вы полюбуетесь озером Кабан, купеческими домами и мечетями. Мы расскажем о татарской кулинарии, национальных костюмах и хрониках города. Вы узнаете, в чём разница между тюбетейкой и калфаком, почему типичные татарские дома полукаменные и за что казанцы любят Екатерину II.

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Описание

Что вас ожидает

Проходя по Старо-Татарской слободе, вы услышите об основных блюдах татарской кухни и сможете попробовать себя в состязаниях на Сабантуе. Если будет подходящее время, услышите традиционную плясовую и азан из мечети. И даже заговорите на татарском языке! А ещё узнаете ответы на такие вопросы:

Какие тайны хранит озеро Кабан и почему оно так называется

Почему богатые татарские купцы красили свои дома полосами

Чем тюбетейка отличается от калфака и какие сапоги шили и до сих пор шьют татары

Почему казанцы очень любят Екатерину II и что такое минарет

В конце экскурсии вы получите небольшой подарок на память о Казани.

Организационные детали