Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с архитектурными памятниками и живописной природой града Свияжска — музея под открытым небом в слиянии Волги и Свияги.



На обзорной экскурсии вы увидите древний Успенский монастырь, Рождественскую площадь и посетите центр исторической реконструкции «‎Ленивый Торжок»‎‎. 5 2 отзыва

Алмаз Ваш гид в Казани Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле 6% Скидка на заказ 16500 выгода 1000 ₽ 15 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Успенский собор и монастырь

Троице-Сергиевский монастырь

Иоанно-Предтеченский монастырь

Ленивый Торжок

Рождественская площадь

Старинная застройка

Панорамные площадки Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Входной билет на остров Свияжск

Питание

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Казань, ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай») Завершение: По договоренности с гидом Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.