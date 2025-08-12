Познакомьтесь с архитектурными памятниками и живописной природой града Свияжска — музея под открытым небом в слиянии Волги и Свияги.
На обзорной экскурсии вы увидите древний Успенский монастырь, Рождественскую площадь и посетите центр исторической реконструкции «Ленивый Торжок».
На обзорной экскурсии вы увидите древний Успенский монастырь, Рождественскую площадь и посетите центр исторической реконструкции «Ленивый Торжок».
Описание экскурсииЭти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор и монастырь
- Троице-Сергиевский монастырь
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Ленивый Торжок
- Рождественская площадь
- Старинная застройка
- Панорамные площадки
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет на остров Свияжск
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 авг 2025
Алмаз Прекрасный гид!!! Аккуратный водитель. Экскурсия по Свияжску была очень познавательной и интересной. Прошли весь остров. Алмаз показал интересные площадки с восхитительными видами. Было немного свободного времени на покупку сувениров
Л
Ляйсан
10 июл 2025
Недавно побывала на экскурсии в Свияжске и до сих пор нахожусь под приятным впечатлением! Алмаз был очень внимательным и знающим, рассказывал о каждом уголке этого острова-града. А как же красиво выглядит Свияжск 😍 Зелень, цветы, старинная архитектура. Отдельное спасибо за организацию — всё прошло хорошо, без спешки, с заботой о нас) Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию всем 👍 Спасибо, Алмаз!!!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Свияжск - из Казани
Погулять по историческому городу и увидеть, где Грозный молился перед решающим походом на Казань
Начало: От вашего отеля в черте города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 14 667 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКазань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - из Казани
Вслушаться в тишину святых мест и всмотреться в среднерусскую природу
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
17 860 ₽ за всё до 3 чел.