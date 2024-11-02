8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
16 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей2 ноября 2024Очень было увлекательно, огромное спасибо экскурсоводу Максиму, рассказал про всё, и про храмы, и про дороги, и про населённы пункты, и про историю тех мест где мы были. Класс!!!
- ИИрина2 ноября 2024Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Отдельные слова благодарности хочется выразить экскурсоводу Максиму.
- ММарина1 ноября 2024Экскурсовод молодец! Но Хотелось бы получить больше информации: цифры, факты, что находится в Свияжске. Экскурсовод рассказывает много каких то фактов
- ККристина3 июля 2023Прекрасная экскурсия. Спасибо!
- ЛЛилия16 июня 2023Добрый день! Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Руслану. Профессионал своего дела. Поразили энциклопедические знания) Реально глубоко и хорошо знает всё о
- ЕЕвгения14 января 2022Очень познавательно и интересно, Руслан очень приятный молодой человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Свияжск и Храм всех религий»
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