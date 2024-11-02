Свияжск и Храм всех религий – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Свияжск и Храм всех религий» в Казани, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
На автобусе
1759 отзывов
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
На машине
38 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
16 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    2 ноября 2024
    Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
    Очень было увлекательно, огромное спасибо экскурсоводу Максиму, рассказал про всё, и про храмы, и про дороги, и про населённы пункты, и про историю тех мест где мы были. Класс!!!
  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
    Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Отдельные слова благодарности хочется выразить экскурсоводу Максиму.
  • М
    Марина
    1 ноября 2024
    Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
    Экскурсовод молодец! Но Хотелось бы получить больше информации: цифры, факты, что находится в Свияжске. Экскурсовод рассказывает много каких то фактов
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    из своей жизни, что ей рассказали экскурсанты. А хотелось бы знать больше по теме экскурсии. В свободноне время случайно присоединились к другой группе экскурсантов - узнали очень много интересного.

  • К
    Кристина
    3 июля 2023
    Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
    Прекрасная экскурсия. Спасибо!
  • Л
    Лилия
    16 июня 2023
    Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
    Добрый день! Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Руслану. Профессионал своего дела. Поразили энциклопедические знания) Реально глубоко и хорошо знает всё о
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    родном крае. Саму экскурсию Руслан простроил под наши пожелания, всё очень интересно, познавательно и увлекательно. Мы остались очень довольны, и дитё и взрослые!))) Всем рекомендую. Спасибо!

  • Е
    Евгения
    14 января 2022
    Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
    Очень познавательно и интересно, Руслан очень приятный молодой человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Свияжск и Храм всех религий»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Башня Сююмбике
  8. Кремль
  9. Старая Казань
  10. Театр кукол «Экият»
Сколько стоит экскурсия по Казани в ноябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Свияжск и Храм всех религий" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 16 900. Туристы уже оставили гидам 1817 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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