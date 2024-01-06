Вы отправитесь в Свияжск — загадочный остров-град. Я расскажу о его важных вехах — от Московского государства до 20 века. Поясню, для чего нужен был русский форпост близ столицы Казанского ханства, платили ли налоги монастыри при Петре I и как Свияжск стал центром духовной жизни. Вы полюбуетесь древнейшей деревянной церковью и побываете на площади с удивительным акустическим эффектом.

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Описание

Что вас ожидает

Я познакомлю вас с тремя эпохами Свияжска:

Московское государство 16–17 веков . Вы узнаете, как появился город, как за 28 дней возвели неприступную крепость и почему Свияжск — духовный центр казанских земель.

. Вы узнаете, как появился город, как за 28 дней возвели неприступную крепость и почему Свияжск — духовный центр казанских земель. Российская империя 18–19 веков . Я расскажу, как изменилась церковная жизнь при Петре I и Екатерине II и как императрица объявила о секуляризации монастырских земель.

. Я расскажу, как изменилась церковная жизнь при Петре I и Екатерине II и как императрица объявила о секуляризации монастырских земель. 20 век. Это печальная страница в истории Свияжска, когда он стал островом скорби и печали.

Вы побываете в Богородице-Успенском монастыре, где я расскажу о загадочной кончине его основателя. Зайдёте в Иоанно-Предтеченский монастырь и услышите о его необычной судьбе. И прогуляетесь по главной площади Свияжска — по желанию здесь можно переодеться в царские костюмы, отведать блюда местной кухни и подняться на Никольскую колокольню.

Организационные детали