Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Казани

Погулять по историческому городу и увидеть, где Грозный молился перед решающим походом на Казань

Вы отправитесь в Свияжск — загадочный остров-град. Я расскажу о его важных вехах — от Московского государства до 20 века.

Поясню, для чего нужен был русский форпост близ столицы Казанского ханства, платили ли налоги монастыри при Петре I и как Свияжск стал центром духовной жизни.

Вы полюбуетесь древнейшей деревянной церковью и побываете на площади с удивительным акустическим эффектом.
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Из Казани - в таинственный Свияжск (в мини-группе)
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
13
янв
14
янв
20
янв
21
янв
27
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Я познакомлю вас с тремя эпохами Свияжска:

  • Московское государство 16–17 веков. Вы узнаете, как появился город, как за 28 дней возвели неприступную крепость и почему Свияжск — духовный центр казанских земель.
  • Российская империя 18–19 веков. Я расскажу, как изменилась церковная жизнь при Петре I и Екатерине II и как императрица объявила о секуляризации монастырских земель.
  • 20 век. Это печальная страница в истории Свияжска, когда он стал островом скорби и печали.

Вы побываете в Богородице-Успенском монастыре, где я расскажу о загадочной кончине его основателя. Зайдёте в Иоанно-Предтеченский монастырь и услышите о его необычной судьбе. И прогуляетесь по главной площади Свияжска — по желанию здесь можно переодеться в царские костюмы, отведать блюда местной кухни и подняться на Никольскую колокольню.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: подъём на колокольню — 100 руб. /чел., переодевание в костюмы — от 200 руб. /чел., перекус в кафе — по желанию
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle. Дорога в обе стороны займёт 3 часа.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
  • Для посещения храмов женщинам нужно иметь платки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Суконная слобода»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСвияжскДля студентовНа микроавтобусе

Похожие туры из Казани

Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
407 отзывов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
недалеко от Казанского Кремля
Завтра
29 дек
30 дек
31 дек
24002 160 за человека
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Посетить таинственный остров-град и погрузиться в его историю с профессиональным гидом
Удобное для гостей
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
7 000 за всё до 3 чел.
Таинственный Свияжск
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Таинственный Свияжск
Ваш отель или апартаменты
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
от 11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ