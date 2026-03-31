Отправимся в Свияжск — загадочный остров-град. Я расскажу о его важных вехах — от Московского государства до современности. Поясню, для чего нужен был русский форпост близ столицы Казанского ханства, платили ли налоги монастыри при Петре I и как Свияжск стал центром духовной жизни. Вы полюбуетесь красивыми пейзажами и побываете на площади с удивительным акустическим эффектом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 16 910 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Я познакомлю вас с тремя эпохами Свияжска:

Московское государство 16–17 вв . Вы узнаете, как появился город, как за 28 дней возвели неприступную крепость и почему Свияжск — духовный центр казанских земель

. Вы узнаете, как появился город, как за 28 дней возвели неприступную крепость и почему Свияжск — духовный центр казанских земель Российская империя 18–19 вв . Я расскажу, как изменилась церковная жизнь при Петре I и Екатерине II и как императрица объявила о секуляризации монастырских земель

. Я расскажу, как изменилась церковная жизнь при Петре I и Екатерине II и как императрица объявила о секуляризации монастырских земель 20 век. Это печальная страница в истории Свияжска, когда он стал свидетелем гражданской войны а затем превратился в «остров скорби и печали». И как возродился в настоящее время

Вы побываете в Богородице-Успенском монастыре, который включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также:

Посетите Иоанно-Предтеченский монастырь и услышите о его необычной судьбе

и услышите о его необычной судьбе Увидите самую старинную деревянную церковь Поволжья, где бывал Иван Грозный — Троицкую

Прогуляетесь по главной площади Свияжска — Рождественской и разгадаете её секрет

и разгадаете её секрет Заглянете в Ленивый торжок, где по желанию поучаствуете в интерактивах или выпьете чаю из самовара

После у вас будет свободное время для прогулки или посещения одного из музеев.

Организационные детали