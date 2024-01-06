Погулять по историческому городу и увидеть, где Грозный молился перед решающим походом на Казань
Вы отправитесь в Свияжск — загадочный остров-град. Я расскажу о его важных вехах — от Московского государства до 20 века.
Поясню, для чего нужен был русский форпост близ столицы Казанского ханства, платили ли налоги монастыри при Петре I и как Свияжск стал центром духовной жизни.
Вы полюбуетесь древнейшей деревянной церковью и побываете на площади с удивительным акустическим эффектом.
Поясню, для чего нужен был русский форпост близ столицы Казанского ханства, платили ли налоги монастыри при Петре I и как Свияжск стал центром духовной жизни.
Вы полюбуетесь древнейшей деревянной церковью и побываете на площади с удивительным акустическим эффектом.
Ближайшие даты:
6
янв
янв
7
янв
янв
13
янв
янв
14
янв
янв
20
янв
янв
21
янв
янв
27
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Я познакомлю вас с тремя эпохами Свияжска:
- Московское государство 16–17 веков. Вы узнаете, как появился город, как за 28 дней возвели неприступную крепость и почему Свияжск — духовный центр казанских земель.
- Российская империя 18–19 веков. Я расскажу, как изменилась церковная жизнь при Петре I и Екатерине II и как императрица объявила о секуляризации монастырских земель.
- 20 век. Это печальная страница в истории Свияжска, когда он стал островом скорби и печали.
Вы побываете в Богородице-Успенском монастыре, где я расскажу о загадочной кончине его основателя. Зайдёте в Иоанно-Предтеченский монастырь и услышите о его необычной судьбе. И прогуляетесь по главной площади Свияжска — по желанию здесь можно переодеться в царские костюмы, отведать блюда местной кухни и подняться на Никольскую колокольню.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: подъём на колокольню — 100 руб. /чел., переодевание в костюмы — от 200 руб. /чел., перекус в кафе — по желанию
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle. Дорога в обе стороны займёт 3 часа.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Для посещения храмов женщинам нужно иметь платки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Суконная слобода»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 3479 туристов
Аккредитованный экскурсовод по Казани. Моя деятельность много лет связана с туризмом. Сейчас я провожу авторские, интересные, индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами города Казани!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие туры из Казани
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
недалеко от Казанского Кремля
Завтра
29 дек
30 дек
31 дек
24002 160₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Посетить таинственный остров-град и погрузиться в его историю с профессиональным гидом
Удобное для гостей
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственный Свияжск
Ваш отель или апартаменты
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
от 11 000₽ за всё до 4 чел.