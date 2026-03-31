Отправимся в Свияжск — загадочный остров-град. Я расскажу о его важных вехах — от Московского государства до современности.
Поясню, для чего нужен был русский форпост близ столицы Казанского ханства, платили ли налоги монастыри при Петре I и как Свияжск стал центром духовной жизни. Вы полюбуетесь красивыми пейзажами и побываете на площади с удивительным акустическим эффектом.
Поясню, для чего нужен был русский форпост близ столицы Казанского ханства, платили ли налоги монастыри при Петре I и как Свияжск стал центром духовной жизни. Вы полюбуетесь красивыми пейзажами и побываете на площади с удивительным акустическим эффектом.
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с тремя эпохами Свияжска:
- Московское государство 16–17 вв. Вы узнаете, как появился город, как за 28 дней возвели неприступную крепость и почему Свияжск — духовный центр казанских земель
- Российская империя 18–19 вв. Я расскажу, как изменилась церковная жизнь при Петре I и Екатерине II и как императрица объявила о секуляризации монастырских земель
- 20 век. Это печальная страница в истории Свияжска, когда он стал свидетелем гражданской войны а затем превратился в «остров скорби и печали». И как возродился в настоящее время
Вы побываете в Богородице-Успенском монастыре, который включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также:
- Посетите Иоанно-Предтеченский монастырь и услышите о его необычной судьбе
- Увидите самую старинную деревянную церковь Поволжья, где бывал Иван Грозный — Троицкую
- Прогуляетесь по главной площади Свияжска — Рождественской и разгадаете её секрет
- Заглянете в Ленивый торжок, где по желанию поучаствуете в интерактивах или выпьете чаю из самовара
После у вас будет свободное время для прогулки или посещения одного из музеев.
Организационные детали
- При количестве участников от 5 до 7 доплата — 4000 ₽
- По желанию, за доплату можно добавить в программу посещение Храма Всех религий или Голубых озёр
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Свияжск — 170 ₽/стандартный, 150 ₽/льготный
- Для посещения храмов женщинам нужно иметь платки
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5744 туристов
Я аттестованный гид по Казани и Свияжску. Представляю команду профессиональных экскурсоводов, которые делают знакомство с мультикультурным городом по-настоящему глубоким и запоминающимся. Мы не просто работаем в туризме — мы часть профессионального сообщества, которое формирует образ города. Автопешеходные экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и минивэнах. Будем рады стать вашими проводниками в гостеприимную, душевную, яркую и энергичную Казань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная познавательная экскурсия для любителей, знатоков и всех интересующихся историей российского государства. Чингиз замечательный гид и прекрасный рассказчик.
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Л
Очень понравилась экскурсия из Казани в Свияжск с Чингизом! Мы бронировали индивидуальную экскурсию для 5-ти человек. Чингиз сразу показал себя радушным человеком, прекрасным рассказчиком, с первых минут вовлек нас всех
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Г
Отличное путешествие и очень интересный и познавательный маршрут. Было просто здорово!
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Т
Спасибо Чингизу за организацию нашего путешествия! Отлично выбрал время начала экскурсии, наше посещение острова прошло без огромных толп туристов. Узнали для себя много нового. Отдельно хочу отметить очень комфортный автомобиль и аккуратное вождение Чингиза. В компании 4-х взрослых нам было интересно и удобно.
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Чингиз,привет из Москвы! Спасибо за потрясающее знакомство со Свияжском. Вы сумели показать и рассказать так, как будто мы читали интересный роман, а не слушали сухие факты. Видно, что вы болеете душой за свой город. Отдельное спасибо за гастрономическую составляющую Казани. Спасибо, что показали Свияжск вашими глазами, это бесценно. Однозначно лучший гид в Казани!"
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К
Большое спасибо Чингизу за прекрасно проведенную экскурсию.
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