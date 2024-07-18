Что вас ждет

гору «Лобач» — символ района и самую высокую точку, где находится действующий маяк, указывающий на место слияния реки Волги и Камы. Здесь можно сделать фото на невероятно живописной местности, а также ознакомиться с легендами;

музей писателя А. М. Горького в селе Красновидово;

Камский виноградник, где продегустируете домашнее вино. В зависимости от сезона ваших путешествий, можно будет приобрести продукцию местных плантаций: клубнику, ежевику и виноград.

Камское устье — явление необычное и завораживающее. В этом месте соединилось многое — невероятная красота природы, удивительная история места, множество тайн и легенд, а также гостеприимные люди, готовые познакомить вас со своим промыслом и бытом. Один раз побывав на Камском устье, вам обязательно захочется вернуться снова, ведь это определенно место силы и гармонии. Шум волн и пение птиц создают атмосферу, которая помогает расслабиться и успокоиться. К Вы увидите: