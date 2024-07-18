Камское устье - место слияния Волги и Камы

Если вы ищете, где можно отвлечься от городской суеты и насладиться спокойствием природы, Камское устье — идеальное для этого место.

Здесь соединились невероятная красота природы, удивительная история, тайны и легенды, а также гостеприимные люди, готовые познакомить вас со своим промыслом и бытом. Вы увидите гору Лобач, музей А. М. Горького и Камский виноградник.
Камское устье - место слияния Волги и Камы
Камское устье - место слияния Волги и Камы
Камское устье - место слияния Волги и Камы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ждет

Камское устье — явление необычное и завораживающее. В этом месте соединилось многое — невероятная красота природы, удивительная история места, множество тайн и легенд, а также гостеприимные люди, готовые познакомить вас со своим промыслом и бытом. Один раз побывав на Камском устье, вам обязательно захочется вернуться снова, ведь это определенно место силы и гармонии. Шум волн и пение птиц создают атмосферу, которая помогает расслабиться и успокоиться. К Вы увидите:
  • гору «Лобач» — символ района и самую высокую точку, где находится действующий маяк, указывающий на место слияния реки Волги и Камы. Здесь можно сделать фото на невероятно живописной местности, а также ознакомиться с легендами;
  • музей писателя А. М. Горького в селе Красновидово;
  • Камский виноградник, где продегустируете домашнее вино. В зависимости от сезона ваших путешествий, можно будет приобрести продукцию местных плантаций: клубнику, ежевику и виноград.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые3 700 ₽
Пенсионеры3 500 ₽
Дети до 7 лет0 ₽
Дети 7-14 лет3 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Камское устье
  • Гора Лобач
  • Музей М. Горького
  • Камский виноградник
Что включено
  • Проезд на комфортабельных автобусах
  • Обслуживание профессиональными гидами
  • Экскурсия и дегустация (Камский виноградник)
  • Входные билеты в музей М. Горького
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед (по желанию) - 550 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Баумана, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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