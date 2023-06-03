Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
Камское Устье называют «первым экокурортом в Татарстане». Это заповедные места с полями, лугами, лесами и фантастическими видами на Волгу. Они помогут вам перезагрузиться и отдохнуть от городской суеты.
А я сделаю всё, чтобы путешествие прошло комфортно: подготовлю всё для пикника, создам тёплую атмосферу, поделюсь вдохновением и сделаю яркие фото.
А я сделаю всё, чтобы путешествие прошло комфортно: подготовлю всё для пикника, создам тёплую атмосферу, поделюсь вдохновением и сделаю яркие фото.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном авто мы отправимся из Казани в чудесный уголок Камское Устье. Вас ждут четыре остановки по 1,5 часа в самых живописных точках, которые я тщательно отбирала. Мы будем гулять в приятной компании, наслаждаться красотой природы, дышать свежим воздухом и делать атмосферные фото. А ещё устроим пикник с горячим травяным чаем, бутербродами с мясом и сыром, сытной выпечкой, овощами и фруктами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на современном автомобиле KIA Cerato. Суммарно в дороге мы проведём 4 часа.
- Маршрут не предполагает большой физической нагрузки. Мы будем гулять в комфортном для вас темпе.
- В стоимость всё включено: транспорт, пикник, красивые фото и видео на айфон
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Чистопольская, 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Римма — ваш гид в Казани
Меня зовут Римма, я профессиональный фотограф. Живу в Казани 11 лет. Очень люблю природу Татарстана и всегда нахожусь в поиске красивых, необычных, интересных уголков. С радостью делюсь своими находками в авторских турах. Верю, что новые впечатления, места, знакомства положительно влияют на состояние человека и уровень его жизненной энергии. К каждой встрече я подхожу с душой. Отзывы моих путешественников подтверждают, что со мной всегда очень комфортно, уютно и тепло.Задать вопрос
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