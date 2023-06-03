Римма — ваш гид в Казани

Меня зовут Римма, я профессиональный фотограф. Живу в Казани 11 лет. Очень люблю природу Татарстана и всегда нахожусь в поиске красивых, необычных, интересных уголков. С радостью делюсь своими находками в авторских турах. Верю, что новые впечатления, места, знакомства положительно влияют на состояние человека и уровень его жизненной энергии. К каждой встрече я подхожу с душой. Отзывы моих путешественников подтверждают, что со мной всегда очень комфортно, уютно и тепло.