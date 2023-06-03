Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани

Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании

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Ответы на вопросы
Камское Устье называют «первым экокурортом в Татарстане». Это заповедные места с полями, лугами, лесами и фантастическими видами на Волгу. Они помогут вам перезагрузиться и отдохнуть от городской суеты.

А я сделаю всё, чтобы путешествие прошло комфортно: подготовлю всё для пикника, создам тёплую атмосферу, поделюсь вдохновением и сделаю яркие фото.
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Ближайшие даты:
3
июн
4
июн
5
июн
7
июн
10
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном авто мы отправимся из Казани в чудесный уголок Камское Устье. Вас ждут четыре остановки по 1,5 часа в самых живописных точках, которые я тщательно отбирала. Мы будем гулять в приятной компании, наслаждаться красотой природы, дышать свежим воздухом и делать атмосферные фото. А ещё устроим пикник с горячим травяным чаем, бутербродами с мясом и сыром, сытной выпечкой, овощами и фруктами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном автомобиле KIA Cerato. Суммарно в дороге мы проведём 4 часа.
  • Маршрут не предполагает большой физической нагрузки. Мы будем гулять в комфортном для вас темпе.
  • В стоимость всё включено: транспорт, пикник, красивые фото и видео на айфон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Чистопольская, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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