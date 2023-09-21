Камское Устье называют «первым экокурортом в Татарстане». Это заповедные места с полями, лугами, лесами и фантастическими видами на Волгу. Они помогут вам перезагрузиться и отдохнуть от городской суеты.
А я сделаю всё, чтобы путешествие прошло комфортно: подготовлю всё для пикника, создам тёплую атмосферу, поделюсь вдохновением и сделаю яркие фото.
А я сделаю всё, чтобы путешествие прошло комфортно: подготовлю всё для пикника, создам тёплую атмосферу, поделюсь вдохновением и сделаю яркие фото.
Описание экскурсии
На комфортабельном авто мы отправимся из Казани в чудесный уголок Камское Устье. Вас ждут четыре остановки по 1,5 часа в самых живописных точках, которые я тщательно отбирала. Кульминационной точкой данного маршрута является легендарная гора Лобач, с которой открывается потрясающий вид на Камское море.
Мы будем гулять в приятной компании, наслаждаться красотой природы, дышать свежим воздухом и делать атмосферные фото. А ещё устроим пикник с горячим травяным чаем, бутербродами с мясом и сыром, сытной выпечкой, овощами и фруктами.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — по ссылке, которую я пришлю в переписке. Не позже чем за 2 дня до поездки необходимо внести предоплату — 7000 ₽, входит в общую стоимость экскурсии
- Экскурсия проходит на современном автомобиле KIA Cerato. Суммарно в дороге мы проведём 4 часа
- Я заберу вас из удобного вам места
- Маршрут не предполагает большой физической нагрузки. Мы будем гулять в комфортном для вас темпе
- В стоимость всё включено: транспорт, пикник, красивые фото и видео на айфон
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Римма — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 39 туристов
Дорогой путешественник, добро пожаловать в гостеприимный Татарстан! Я создаю авторские туры, потому что очень хочу, чтобы как можно больше людей узнали о нашем замечательном крае и прочувствовали его колорит и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой! Ярчайшие краски осенних пейзажей и ветер на горе создает иллюзию полета над окружающими лесами
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать про то, что мы (я и моя спутница) получим в итоге. Описание интриговало, но
Вам был полезен этот отзыв?
А
Поездка прошла замечательно!
Нам были показаны все самые живописные локации в окрестностях Казани. Были учтены все пожелания по маршруту и нюансы)
Места невероятные, оно того стоит! От места слияния Волги и Камы
Нам были показаны все самые живописные локации в окрестностях Казани. Были учтены все пожелания по маршруту и нюансы)
Места невероятные, оно того стоит! От места слияния Волги и Камы
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам, что аж дух захватывает! А пикник с видами на Волгу-это "изюминка" всего путешествия. Все
Вам был полезен этот отзыв?
Римма – очень приятная женщина и замечательный гид! Экскурсия по невероятным красивым местам оставила очень приятные впечатления, в основном именно благодаря Римме. Природа, разумеется, тоже прекрасна, но мы с Сахалина,
Вам был полезен этот отзыв?
Побывать в этом живописном месте планировали заранее, но в последний момент прежние договорённости нарушились и казалось, что мечте не сбыться. К счастью и радости удалось найти возможность мечту реализовать с
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани»
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова, 51 ВМК (лодочная станция)
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборИз Казани - в Печищи: к природе и истории
Прокатиться на теплоходе, полюбоваться видами Волги и увидеть геологический памятник
Начало: У речного порта
Завтра в 07:30
17 авг в 07:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
По Волге - на остров-град Свияжск (из Казани)
Туда, где за 28 дней изменили ход истории
Начало: У речного вокзала
13 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 12 150 ₽
13 500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
«С любовью к Казани»: теплоходная прогулка по рекам Волга и Казанка
Начало: Кремлёвская набережная, 1/4
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:25
1800 ₽ за человека
от 32 000 ₽ за экскурсию