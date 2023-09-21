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Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани

Погулять по идиллическим местам, устроить пикник и зарядиться энергией природы в душевной компании
Камское Устье называют «первым экокурортом в Татарстане». Это заповедные места с полями, лугами, лесами и фантастическими видами на Волгу. Они помогут вам перезагрузиться и отдохнуть от городской суеты.

А я сделаю всё, чтобы путешествие прошло комфортно: подготовлю всё для пикника, создам тёплую атмосферу, поделюсь вдохновением и сделаю яркие фото.
5
9 отзывов
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани
Камское Устье и живописные берега Волги: путешествие из Казани

Описание экскурсии

На комфортабельном авто мы отправимся из Казани в чудесный уголок Камское Устье. Вас ждут четыре остановки по 1,5 часа в самых живописных точках, которые я тщательно отбирала. Кульминационной точкой данного маршрута является легендарная гора Лобач, с которой открывается потрясающий вид на Камское море.

Мы будем гулять в приятной компании, наслаждаться красотой природы, дышать свежим воздухом и делать атмосферные фото. А ещё устроим пикник с горячим травяным чаем, бутербродами с мясом и сыром, сытной выпечкой, овощами и фруктами.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — по ссылке, которую я пришлю в переписке. Не позже чем за 2 дня до поездки необходимо внести предоплату — 7000 ₽, входит в общую стоимость экскурсии
  • Экскурсия проходит на современном автомобиле KIA Cerato. Суммарно в дороге мы проведём 4 часа
  • Я заберу вас из удобного вам места
  • Маршрут не предполагает большой физической нагрузки. Мы будем гулять в комфортном для вас темпе
  • В стоимость всё включено: транспорт, пикник, красивые фото и видео на айфон

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Римма
Римма — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 39 туристов
Дорогой путешественник, добро пожаловать в гостеприимный Татарстан! Я создаю авторские туры, потому что очень хочу, чтобы как можно больше людей узнали о нашем замечательном крае и прочувствовали его колорит и
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необычайную энергетику! Живу в Казани 11 лет и просто обожаю этот город. Очень люблю природу Татарстана и всегда нахожусь в поиске красивых, необычных, интересных уголков. Я знаю, что новые места и впечатления, полученные в путешествиях положительно влияют на состояние человека и уровень его жизненной энергии и приглашаю вас на свои экскурсии! К каждой встрече я подхожу с душой. Отзывы моих путешественников подтверждают, что со мной всегда очень комфортно, уютно и тепло.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой! Ярчайшие краски осенних пейзажей и ветер на горе создает иллюзию полета над окружающими лесами
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и полями! Римма очень душевный и приятный человек, с которым легко общаться! Отличная поездка, в каждом месте, где мы с Риммой останавливались хотелось остаться на весь день! Виды природы просто СУПЕР! Отдельное спасибо за пикник - он вернул в детство, когда с родителеми путешествовали по родным краям - эти воспоминания очень ценны для меня… и благодяря Римме получилось немножко вернуться в детство! Угощения на пикнике включали национальные кушанья, за это отдельное спасибо, попробовать что-то новое это всегда интересно! А гора Лобач! Вид сверху прекрасен, но когда спустились вниз к воде… это нечто!!! Белые выходы породы, море, камни… категорически не хотелось уходить, не смотря на то, что уже село солнце! Риммочке ОГРОМНОЕ СПАСИБО - шикарный день! Яркие воспоминания гарантированны на долго!

Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!+2
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой!
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Андрей
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать про то, что мы (я и моя спутница) получим в итоге. Описание интриговало, но
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не было отзывов, что вызывало некоторый опасения о туре. Но, по моему мнению, это было большим упущением. Не буду первым, но дополню те, что есть.
Что хочется сказать о туре… Если есть сомнения, то отбросьте их. Этот тур рекомендую для тех, кто любит природу, хочет познакомиться с живописными местами Республики Татарстан. Отличным бонусом для него является то, что организатор тура - фотограф. Римма сделала массу отличных фотографий, которые составят приятное дополнение к полученным воспоминаниям и эмоциям от тура. Хочется ещё добавить, что экскурсия не выглядит как что-то, где могут рассказать про историю мест и т. п., но гид была отличным собеседником нам всю дорогу, что лишь ещё больше скрасило саму поездку.
Коротко о поездке: всё прошло в соответствии с описанием. С утра нас забрала гид и повезла по заготовленному маршруту. Она отлично подготовилась и мы ехали не беспокоясь о том, что надо бы взять с собой еды/воды/чего-то ещё. Всё необходимое и предложенное было включено в экскурсию. Нам показали очень живописные и красивые природные места Республики Татарстан. По пути к одному из мест мы посетили источник и смогли попить чистой родниковой воды. На каждом из мест хотелось задержаться на подольше, жаль, что день был конечен:)
Для тех, кто решит взять этот тур дам сразу рекомендацию от себя - берите с собой длинные штаны, особенно в тёплое время и не будьте как я:) Римма предоставила спреи от всей летуче-ползуче-кусучей живности, но лучше предусмотрите это заранее и возьмите с собой длинные штаны =)
Под конец отзыва хочется выразить большую благодарность Римме за проделанную работу по составлению маршрута и в целом за её экскурсию и проведённое время!
Всем рекомендую!

Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать
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А
Поездка прошла замечательно!
Нам были показаны все самые живописные локации в окрестностях Казани. Были учтены все пожелания по маршруту и нюансы)
Места невероятные, оно того стоит! От места слияния Волги и Камы
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просто захватывает дух.
Римма очень приятная девушка, все прошло невероятно легко и комфортно. Стоит отметить хорошо организованный пикник с татарской выпечкой и литрами иван-чая))
Также приятным и важным дополнением стали хорошие фотографии и видео, что немаловажно было для подруги-блогера.
Рекомендуем от души!

Поездка прошла замечательно!
Поездка прошла замечательно!
Поездка прошла замечательно!
Поездка прошла замечательно!
Поездка прошла замечательно!
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Анна
Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам, что аж дух захватывает! А пикник с видами на Волгу-это "изюминка" всего путешествия. Все
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организовано и продумано самым тщательным образом. День пролетел незаметно. Советы будущим путешественникам: удобная обувь, длинные брюки, а также головной убор и солнцезащитный крем в солнечную погоду. Римма заберёт вас из любой точки города(нас забирала из отеля) и вернёт куда скажете. Кстати, 5000 на расходы входят в общую сумму, указанную на сайте. Рекомендуем на все 100%.

Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам,
Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам,
Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам,
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Олеся
Римма – очень приятная женщина и замечательный гид! Экскурсия по невероятным красивым местам оставила очень приятные впечатления, в основном именно благодаря Римме. Природа, разумеется, тоже прекрасна, но мы с Сахалина,
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поэтому шокирующих видов не было. Особенно приятным был пикник на берегу с травяным чаем и татарской выпечкой.
На маршруте есть два спуска-подъема на возвышенности (от которых можно отказаться при желании), оба сложноваты для человека без какой-либо физической подготовки. Но Римма везде помогала, ждала и советовала, как лучше идти. И фото остались замечательные)

Римма – очень приятная женщина и замечательный гид! Экскурсия по невероятным красивым местам оставила очень приятные
Римма – очень приятная женщина и замечательный гид! Экскурсия по невероятным красивым местам оставила очень приятные
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Андрей
Побывать в этом живописном месте планировали заранее, но в последний момент прежние договорённости нарушились и казалось, что мечте не сбыться. К счастью и радости удалось найти возможность мечту реализовать с
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помощью Риммы. Удивительно жизнелюбивого и увлечённого своим делом человека. Римма показала нам и незабываемые панорамы берегов Волги, и уютные самобытные села, поля подсолнухов и, конечно Камское устье. Всё это сопровождала интересными рассказами, разделяла наши восторги и сама восторгалась увиденным. Путешествие получилось эмоциональным, наполненным солнцем, теплом и добротой. Прекрасные организаторские способности Риммы проявились и в прекрасном вождении автомобиля и в чудесном и вкуснейшем пикнике на берегу Волги, и в запечатлённых на фото ярких моментах путешествия. От общения и путешествия остались самые тёплые и самые приятные впечатления. Большое спасибо Римме, счастья и благополучия.

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