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не было отзывов, что вызывало некоторый опасения о туре. Но, по моему мнению, это было большим упущением. Не буду первым, но дополню те, что есть.

Что хочется сказать о туре… Если есть сомнения, то отбросьте их. Этот тур рекомендую для тех, кто любит природу, хочет познакомиться с живописными местами Республики Татарстан. Отличным бонусом для него является то, что организатор тура - фотограф. Римма сделала массу отличных фотографий, которые составят приятное дополнение к полученным воспоминаниям и эмоциям от тура. Хочется ещё добавить, что экскурсия не выглядит как что-то, где могут рассказать про историю мест и т. п., но гид была отличным собеседником нам всю дорогу, что лишь ещё больше скрасило саму поездку.

Коротко о поездке: всё прошло в соответствии с описанием. С утра нас забрала гид и повезла по заготовленному маршруту. Она отлично подготовилась и мы ехали не беспокоясь о том, что надо бы взять с собой еды/воды/чего-то ещё. Всё необходимое и предложенное было включено в экскурсию. Нам показали очень живописные и красивые природные места Республики Татарстан. По пути к одному из мест мы посетили источник и смогли попить чистой родниковой воды. На каждом из мест хотелось задержаться на подольше, жаль, что день был конечен:)

Для тех, кто решит взять этот тур дам сразу рекомендацию от себя - берите с собой длинные штаны, особенно в тёплое время и не будьте как я:) Римма предоставила спреи от всей летуче-ползуче-кусучей живности, но лучше предусмотрите это заранее и возьмите с собой длинные штаны =)

Под конец отзыва хочется выразить большую благодарность Римме за проделанную работу по составлению маршрута и в целом за её экскурсию и проведённое время!

Всем рекомендую!