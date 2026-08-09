Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
В двух часах езды от Казани находятся интереснейшие объекты — заброшенные гипсовые рудники с карстовыми пещерами. Вы увидите подземное озеро, старые шахты и пещерные образования. Побудете в тотальной темноте, услышите легенды о гипсе и найдёте минералы.
Гипсовые штольни и карстовые пещеры внутри Добыча гипса здесь уже не ведётся более 70 лет. Мы с вами пройдём по самым интересным и спрятанным местам рудника. Вы увидите подземное озеро, сбойки (подземная горная выработка) с действующей шахтой, карстовые щели и огромные полости, похожие на пещеры. Узнаем кто охраняет эти пещеры и найдем ангельский камень! Со световой палкой получатся классные фотографии в подземелье.
В январе озеро начинает замерзать — если вам повезёт, вы сможете покататься на коньках и полюбоваться сказочными зимними сталактитами и сталагмитами. Увидите замёрзший водопад, изучите скрытую от глаз посторонних пещеру. Маршрут пройдёт через заснеженный лес с видами на белоснежное Камское море.
Особенности посещения. Это активный маршрут с подъёмами и спусками. Прогулка в полный рост, но местами нужно взбираться в пещеры. Штольни — природное место, которое постоянно меняется. Поэтому просим быть осторожными, сконцентрированными, придерживаться инструктажа и помнить об ответственности за себя.
Организационные детали
До места проведения вам нужно добраться самостоятельно — на личном авто, каршеринге, рейсовом автобусе из Казани №529 (650 ₽ в одну сторону, предварительная бронь по телефону — мы подскажем) или метеоре из Казани (в мае с — пт по вс, в июне — каждый день, кроме штормовой погоды, билеты на сайте Флот РТ — 344–800 ₽). Также мы можем подсказать контакты для организации трансфера, стоимость — от 8000 ₽ за автомобиль в обе стороны
На прогулку допускаются дети от 10 лет в хорошей физической форме
Мы вас добавим в общий чат или отдельно напишем о месте встрече и деталях за день до начала
Мы выдадим: каски, фонари
Маршрут не подходит людей в возрасте, с травмами колен и проблемами с сердцем. Мы пройдем около 5 км, будут горки и лазы
Юрьевская пещера в программу не входит
В штольнях прохладно, 10–15 °С, одевайтесь соответственно
С вами будет гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 11:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Камском Устье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илюза — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1992 туристов
Знакомься с Камским Устьем с нами! Мы проводим многодневные путешествия и индивидуальные экскурсии круглый год. Почему нам можно довериться? Мы здесь родились и выросли, и нам очень хочется влюбить вас в этот уголочек Татарстана! Мы покажем всё самое важное и интересное — с комфортом. Наша миссия — чтобы каждый турист почувствовал себя желанным гостем в этом живописном месте Татарстана.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 143 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
огромное спасибо гиду Ранилю за незабываемое путешествие, было очень интересно побывать в таких необычных местах❤️ Заедем обязательно еще раз❤️
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Дарья
Общая организация, предварительное общение и инструкции, ТИЦ - подготовка на высшем уровне, спасибо Илюзе за переписку.
Нашу группу возглавлял Раниль. Приятный человек в общении, надёжный предводитель, эффективный психолог. В группе были дети читать дальшеуменьшить
лет 10, показал им интересные фокусы. «Если физику не знать, весь мир - магия.»
Инструкции даёт чёткие, краткие, понятные. Советы ненавязчивые, очень полезные. Сфотографируйтесь ДО и ПОСЛЕ. Прислушайтесь в этому совету. В пещеру обязательно берите касперы. Просто поверьте.
- Как впечатления? - ВАУ!! - Ух ты! - Весьма! Весьма! (на более вразумительное мы были не способны).
Про детей. Совсем маленьких малышей детсадовского возраста, конечно, брать не стоит: до штолен идём по очень узкой тропке по скалам, в пещере реально темно, но каждый своего ребёнка знает лучше, учтите спортивность вашего чада и отсутствие костюмов детских размеров. Непромокаемые штаны-куртки для прогулок по лужам и намертво привязанная непромокаемая обувь. Кроссовки на липучках остаются на дне глинистой лужи.
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Екатерина
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение! Раниль — мастер своего дела. С первой минуты он дал настолько четкие и понятные инструкции по технике безопасности, что все страхи читать дальшеуменьшить
ушли сами собой. Объяснял все доходчиво, показывал, как правильно ставить ноги и куда смотреть, поэтому по маршруту прошли абсолютно все: и шустрые дети, и люди постарше — никто не отстал и не испугался. При этом Раниль здорово разряжал обстановку отличным юмором, так что сложные участки мы проходили с улыбкой. И конечно, главный восторг — это сама пещера. Маршрут построен очень интересно, он не монотонный, постоянно меняется рельеф, но самое впечатляющее — это серебряный потолок — просто магия! Переливы на сводах выглядят так, будто над тобой ночное звездное небо. Фотографии не передают этой красоты.
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Светлана
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты и стологтиты, и колонны, и заледенелый водопад. Особенно рекомендую посетить природную пещеру, это просто читать дальшеуменьшить
чудо какое то, невероятное творение природы, серебряный потолок, причудливые каменные колонны, подземные залы, и зловещая темнота. Об одном прошу туристов, берегите пещеры, они очень хрупкие, и утраты могут быть не восполнимые. Не оставляйте свои надписи, не берите с собой камни, очень жаль если эта красота не достанется нашему будущему поколению. Видели большую группу детей до 10 лет, которые без контрольно всё ломали и рушили, помните это пещеры и там есть опасные места, поэтому не рекомендую маленьким детям. Мы остались в полном восторге!!!
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Ольга
Экскурсия-слов нет, чтоб описать все эмоции, которые переполняют. Отличная! Фееричная! Захватывающая! Незабываемая! Волшебная! Список можно продолжать до бесконечности. То, что мы увидели это, это, это….. это надо ехать и смотреть самим, читать дальшеуменьшить
т. к. ни по рассказам, ни по фотографиям вы никогда не испытаете весь масштаб эмоций, который испытали мы! Экскурсоводу отдельное СПАСИБО! Все четко, грамотно, а главное весело. За терпение отдельное СПАСИБО!
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У
Ульяна
Экскурсия подходит активным людям, готовым к новым приключениям. Если вы сомневаетесь да или нет, то однозначно да. Раниль-чудесный гид. Все было продумано, атмосферно и интересно. Костюмы очень пригодились. Мечта, чтобы еще сапоги были в аренду. Экскурсия оставила заряд энергии, бодрости и приоткрыла тайны пещеры.
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