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Камское Устье: гипсовые штольни и пещеры внутри

Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
В двух часах езды от Казани находятся интереснейшие объекты — заброшенные гипсовые рудники с карстовыми пещерами. Вы увидите подземное озеро, старые шахты и пещерные образования. Побудете в тотальной темноте, услышите легенды о гипсе и найдёте минералы.
5
143 отзыва
Камское Устье: гипсовые штольни и пещеры внутри
Камское Устье: гипсовые штольни и пещеры внутри
Камское Устье: гипсовые штольни и пещеры внутри

Описание экскурсии

Гипсовые штольни и карстовые пещеры внутри
Добыча гипса здесь уже не ведётся более 70 лет. Мы с вами пройдём по самым интересным и спрятанным местам рудника. Вы увидите подземное озеро, сбойки (подземная горная выработка) с действующей шахтой, карстовые щели и огромные полости, похожие на пещеры. Узнаем кто охраняет эти пещеры и найдем ангельский камень!
Со световой палкой получатся классные фотографии в подземелье.

В январе озеро начинает замерзать — если вам повезёт, вы сможете покататься на коньках и полюбоваться сказочными зимними сталактитами и сталагмитами. Увидите замёрзший водопад, изучите скрытую от глаз посторонних пещеру. Маршрут пройдёт через заснеженный лес с видами на белоснежное Камское море.

Особенности посещения. Это активный маршрут с подъёмами и спусками. Прогулка в полный рост, но местами нужно взбираться в пещеры. Штольни — природное место, которое постоянно меняется. Поэтому просим быть осторожными, сконцентрированными, придерживаться инструктажа и помнить об ответственности за себя.

Организационные детали

  • До места проведения вам нужно добраться самостоятельно — на личном авто, каршеринге, рейсовом автобусе из Казани №529 (650 ₽ в одну сторону, предварительная бронь по телефону — мы подскажем) или метеоре из Казани (в мае с — пт по вс, в июне — каждый день, кроме штормовой погоды, билеты на сайте Флот РТ — 344–800 ₽). Также мы можем подсказать контакты для организации трансфера, стоимость — от 8000 ₽ за автомобиль в обе стороны
  • На прогулку допускаются дети от 10 лет в хорошей физической форме
  • Мы вас добавим в общий чат или отдельно напишем о месте встрече и деталях за день до начала
  • Мы выдадим: каски, фонари
  • Маршрут не подходит людей в возрасте, с травмами колен и проблемами с сердцем. Мы пройдем около 5 км, будут горки и лазы
  • Юрьевская пещера в программу не входит
  • В штольнях прохладно, 10–15 °С, одевайтесь соответственно
  • С вами будет гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 11:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Камском Устье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илюза
Илюза — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1992 туристов
Знакомься с Камским Устьем с нами! Мы проводим многодневные путешествия и индивидуальные экскурсии круглый год. Почему нам можно довериться? Мы здесь родились и выросли, и нам очень хочется влюбить вас в этот уголочек Татарстана! Мы покажем всё самое важное и интересное — с комфортом. Наша миссия — чтобы каждый турист почувствовал себя желанным гостем в этом живописном месте Татарстана.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 143 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
142
4
1
3
2
1
Анастасия
огромное спасибо гиду Ранилю за незабываемое путешествие, было очень интересно побывать в таких необычных местах❤️ Заедем обязательно еще раз❤️
огромное спасибо гиду Ранилю за незабываемое путешествие, было очень интересно побывать в таких необычных местах❤️ Заедем обязательно еще раз❤️
огромное спасибо гиду Ранилю за незабываемое путешествие, было очень интересно побывать в таких необычных местах❤️ Заедем обязательно еще раз❤️
огромное спасибо гиду Ранилю за незабываемое путешествие, было очень интересно побывать в таких необычных местах❤️ Заедем обязательно еще раз❤️
огромное спасибо гиду Ранилю за незабываемое путешествие, было очень интересно побывать в таких необычных местах❤️ Заедем обязательно еще раз❤️
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Дарья
Общая организация, предварительное общение и инструкции, ТИЦ - подготовка на высшем уровне, спасибо Илюзе за переписку.

Нашу группу возглавлял Раниль. Приятный человек в общении, надёжный предводитель, эффективный психолог.
В группе были дети
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лет 10, показал им интересные фокусы. «Если физику не знать, весь мир - магия.»

Инструкции даёт чёткие, краткие, понятные. Советы ненавязчивые, очень полезные.
Сфотографируйтесь ДО и ПОСЛЕ. Прислушайтесь в этому совету.
В пещеру обязательно берите касперы. Просто поверьте.

- Как впечатления?
- ВАУ!!
- Ух ты!
- Весьма! Весьма!
(на более вразумительное мы были не способны).

Про детей.
Совсем маленьких малышей детсадовского возраста, конечно, брать не стоит: до штолен идём по очень узкой тропке по скалам, в пещере реально темно, но каждый своего ребёнка знает лучше, учтите спортивность вашего чада и отсутствие костюмов детских размеров. Непромокаемые штаны-куртки для прогулок по лужам и намертво привязанная непромокаемая обувь. Кроссовки на липучках остаются на дне глинистой лужи.

Общая организация, предварительное общение и инструкции, ТИЦ - подготовка на высшем уровне, спасибо Илюзе за переписку.
Общая организация, предварительное общение и инструкции, ТИЦ - подготовка на высшем уровне, спасибо Илюзе за переписку.
Общая организация, предварительное общение и инструкции, ТИЦ - подготовка на высшем уровне, спасибо Илюзе за переписку.
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Екатерина
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Раниль — мастер своего дела. С первой минуты он дал настолько четкие и понятные инструкции по технике безопасности, что все страхи
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ушли сами собой. Объяснял все доходчиво, показывал, как правильно ставить ноги и куда смотреть, поэтому по маршруту прошли абсолютно все: и шустрые дети, и люди постарше — никто не отстал и не испугался. При этом Раниль здорово разряжал обстановку отличным юмором, так что сложные участки мы проходили с улыбкой.
И конечно, главный восторг — это сама пещера. Маршрут построен очень интересно, он не монотонный, постоянно меняется рельеф, но самое впечатляющее — это серебряный потолок — просто магия! Переливы на сводах выглядят так, будто над тобой ночное звездное небо. Фотографии не передают этой красоты.

Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ранилю за это приключение!
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Светлана
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты и стологтиты, и колонны, и заледенелый водопад. Особенно рекомендую посетить природную пещеру, это просто
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чудо какое то, невероятное творение природы, серебряный потолок, причудливые каменные колонны, подземные залы, и зловещая темнота. Об одном прошу туристов, берегите пещеры, они очень хрупкие, и утраты могут быть не восполнимые. Не оставляйте свои надписи, не берите с собой камни, очень жаль если эта красота не достанется нашему будущему поколению.
Видели большую группу детей до 10 лет, которые без контрольно всё ломали и рушили, помните это пещеры и там есть опасные места, поэтому не рекомендую маленьким детям.
Мы остались в полном восторге!!!

Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
Невероятное приключение в каменоломни, очень рекомендую!!! мы ходили в марте, поэтому у нас были и стологмиты
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Ольга
Экскурсия-слов нет, чтоб описать все эмоции, которые переполняют. Отличная! Фееричная! Захватывающая!
Незабываемая! Волшебная! Список можно продолжать до бесконечности. То, что мы увидели это, это, это….. это надо ехать и смотреть самим,
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т. к. ни по рассказам, ни по фотографиям вы никогда не испытаете весь масштаб эмоций, который испытали мы! Экскурсоводу отдельное СПАСИБО! Все четко, грамотно, а главное весело. За терпение отдельное СПАСИБО!

Экскурсия-слов нет, чтоб описать все эмоции, которые переполняют. Отличная! Фееричная! Захватывающая!
Экскурсия-слов нет, чтоб описать все эмоции, которые переполняют. Отличная! Фееричная! Захватывающая!
Экскурсия-слов нет, чтоб описать все эмоции, которые переполняют. Отличная! Фееричная! Захватывающая!
Экскурсия-слов нет, чтоб описать все эмоции, которые переполняют. Отличная! Фееричная! Захватывающая!
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У
Экскурсия подходит активным людям, готовым к новым приключениям. Если вы сомневаетесь да или нет, то однозначно да. Раниль-чудесный гид. Все было продумано, атмосферно и интересно. Костюмы очень пригодились. Мечта, чтобы еще сапоги были в аренду. Экскурсия оставила заряд энергии, бодрости и приоткрыла тайны пещеры.
Экскурсия подходит активным людям, готовым к новым приключениям. Если вы сомневаетесь да или нет, то однозначно
Экскурсия подходит активным людям, готовым к новым приключениям. Если вы сомневаетесь да или нет, то однозначно
Экскурсия подходит активным людям, готовым к новым приключениям. Если вы сомневаетесь да или нет, то однозначно
Экскурсия подходит активным людям, готовым к новым приключениям. Если вы сомневаетесь да или нет, то однозначно
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