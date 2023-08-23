Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера

Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)

5
2 отзыва
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В двух часах езды от Казани находятся интереснейшие объекты: заброшенные гипсовые рудники и крупнейшая карстовая пещера в республике, она же — единственная доступная туристам в Поволжье. Вы увидите подземное озеро, старые шахты и пещерные образования. Побудете в тотальной темноте. Услышите легенды о гипсе и драконе Зиланте. Завершите путешествие вы пыльными и грязными, но довольными — об этом мы позаботимся!
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гипсовые штольни

Добыча гипса здесь уже не ведётся более 70 лет. Мы с вами пройдём по самым интересным и спрятанным местам рудника. Вы увидите подземное озеро, сбойки (подземная горная выработка) с действующей шахтой, карстовые щели и огромные полости, похожие на пещеры. А ещё вы услышите легенду о гипсе. Со световой палкой получатся классные фотографии в подземелье!

Особенности посещения. Это активный маршрут с подъёмами и спусками. Прогулка в полный рост. Температура ниже, чем на улице. Штольни — природное место, которое постоянно меняется. Поэтому просим быть осторожными, сконцентрированными, придерживаться инструктажа и помнить об ответственности за себя.

Юрьевская пещера

Это единственная природная и доступная туристам пещера в Поволжье! Здесь уже не везде можно пройти в полный рост. Всё ради того, чтобы увидеть красоту залов. Наш маршрут пройдёт по левой части пещеры. Вы почувствуете эффект полной темноты. И посмотрите, где же прятался мифологический дракон Зилант (символ Казани).

Особенности посещения. Есть узкие лазы, местами нужно пройти на корточках и проползти пару проходов. Температура +8 °C.

Организационные детали

  • До места проведения экскурсии вам нужно добраться самостоятельно (на личном авто или рейсовом автобусе из Казани № 529)
  • С собой обязательно нужно взять сменные вещи или те, которые не жалко испачкать. Обувь тоже будет грязной. И позаботьтесь о тёплой одежде. В некоторых залах капает, захватите дождевики. Можете также взять перекус и воду. Остальное мы выдадим: каски, фонари, перчатки, салфетки.
  • На экскурсию допускаются дети от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов-инструкторов нашей команды

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Камском Устье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
23 авг 2023
Отличный экспириенс, советую всем! Павел хорошо и интересно рассказывал, помогал пройти маршрут, видно, что отлично знает все локации и умеет в них обитать. Очень подробно расписали как добраться любым способом (с машиной/без). Сам маршрут отличный, доступный для всех, опыт/сильная физ подготовка не нужны. Спасибо!
Татьяна
3 авг 2023
Долго думала, стоит ли брать экскурсию, если в Юрьевский пещеры можно добраться самим. Хорошо, что решила взять экскурсию - самостоятельно я бы и сотой доли того, что было, не увидела бы. Очень понравилась организация - при встрече выдали все оборудование - каску, перчатки, налобный фонарик. Плюс сюрприз - бутылочку воды и батончик для перекуса, после пещеры он пришелся как раз. Внимательный гид: все показал, рассказал, подстраховал, где требовалось. Настоятельно рекомендую!

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