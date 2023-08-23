Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Гипсовые штольни
Добыча гипса здесь уже не ведётся более 70 лет. Мы с вами пройдём по самым интересным и спрятанным местам рудника. Вы увидите подземное озеро, сбойки (подземная горная выработка) с действующей шахтой, карстовые щели и огромные полости, похожие на пещеры. А ещё вы услышите легенду о гипсе. Со световой палкой получатся классные фотографии в подземелье!
Особенности посещения. Это активный маршрут с подъёмами и спусками. Прогулка в полный рост. Температура ниже, чем на улице. Штольни — природное место, которое постоянно меняется. Поэтому просим быть осторожными, сконцентрированными, придерживаться инструктажа и помнить об ответственности за себя.
Юрьевская пещера
Это единственная природная и доступная туристам пещера в Поволжье! Здесь уже не везде можно пройти в полный рост. Всё ради того, чтобы увидеть красоту залов. Наш маршрут пройдёт по левой части пещеры. Вы почувствуете эффект полной темноты. И посмотрите, где же прятался мифологический дракон Зилант (символ Казани).
Особенности посещения. Есть узкие лазы, местами нужно пройти на корточках и проползти пару проходов. Температура +8 °C.
Организационные детали
- До места проведения экскурсии вам нужно добраться самостоятельно (на личном авто или рейсовом автобусе из Казани № 529)
- С собой обязательно нужно взять сменные вещи или те, которые не жалко испачкать. Обувь тоже будет грязной. И позаботьтесь о тёплой одежде. В некоторых залах капает, захватите дождевики. Можете также взять перекус и воду. Остальное мы выдадим: каски, фонари, перчатки, салфетки.
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов-инструкторов нашей команды
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Камском Устье
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.