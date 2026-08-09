В двух часах езды от Казани находятся интереснейшие объекты — заброшенные гипсовые рудники с карстовыми пещерами. Вы увидите подземное озеро, старые шахты и пещерные образования. Побудете в тотальной темноте, услышите легенды о гипсе и найдёте минералы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гипсовые штольни и карстовые пещеры внутри

Добыча гипса здесь уже не ведётся более 70 лет. Мы с вами пройдём по самым интересным и спрятанным местам рудника. Вы увидите подземное озеро, сбойки (подземная горная выработка) с действующей шахтой, карстовые щели и огромные полости, похожие на пещеры. Узнаем кто охраняет эти пещеры и найдем ангельский камень!

Со световой палкой получатся классные фотографии в подземелье.

В январе озеро начинает замерзать — если вам повезёт, вы сможете покататься на коньках и полюбоваться сказочными зимними сталактитами и сталагмитами. Увидите замёрзший водопад, изучите скрытую от глаз посторонних пещеру. Маршрут пройдёт через заснеженный лес с видами на белоснежное Камское море.

Особенности посещения. Это активный маршрут с подъёмами и спусками. Прогулка в полный рост, но местами нужно взбираться в пещеры. Штольни — природное место, которое постоянно меняется. Поэтому просим быть осторожными, сконцентрированными, придерживаться инструктажа и помнить об ответственности за себя.

Организационные детали