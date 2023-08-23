В двух часах езды от Казани находятся интереснейшие объекты: заброшенные гипсовые рудники и крупнейшая карстовая пещера в республике, она же — единственная доступная туристам в Поволжье. Вы увидите подземное озеро, старые шахты и пещерные образования. Побудете в тотальной темноте. Услышите легенды о гипсе и драконе Зиланте. Завершите путешествие вы пыльными и грязными, но довольными — об этом мы позаботимся!

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Описание

Что вас ожидает

Гипсовые штольни

Добыча гипса здесь уже не ведётся более 70 лет. Мы с вами пройдём по самым интересным и спрятанным местам рудника. Вы увидите подземное озеро, сбойки (подземная горная выработка) с действующей шахтой, карстовые щели и огромные полости, похожие на пещеры. А ещё вы услышите легенду о гипсе. Со световой палкой получатся классные фотографии в подземелье!

Особенности посещения. Это активный маршрут с подъёмами и спусками. Прогулка в полный рост. Температура ниже, чем на улице. Штольни — природное место, которое постоянно меняется. Поэтому просим быть осторожными, сконцентрированными, придерживаться инструктажа и помнить об ответственности за себя.

Юрьевская пещера

Это единственная природная и доступная туристам пещера в Поволжье! Здесь уже не везде можно пройти в полный рост. Всё ради того, чтобы увидеть красоту залов. Наш маршрут пройдёт по левой части пещеры. Вы почувствуете эффект полной темноты. И посмотрите, где же прятался мифологический дракон Зилант (символ Казани).

Особенности посещения. Есть узкие лазы, местами нужно пройти на корточках и проползти пару проходов. Температура +8 °C.

Организационные детали