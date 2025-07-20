Мои заказы

Камское устье – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Камское устье» в Казани, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Природные красоты Казани
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Природные красоты Казани
Отправиться за город, посетить заповедный дендрарий и насладиться красотой Голубых озёр
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
16 800 ₽ за всё до 5 чел.
Из Казани - к лесам, водопадам и карстовым провалам
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к лесам, водопадам и карстовым провалам
Отправляйтесь на природу, где вас ждут лесные тропы, водопады и карстовые провалы. Узнайте больше о местных водоёмах и насладитесь пением птиц
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
4 ноя в 08:00
5 ноя в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Казани - в Печищи: к природе и истории
Пешая
На теплоходе
3.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Из Казани - в Печищи: к природе и истории
Прокатиться на теплоходе, полюбоваться видами Волги и увидеть геологический памятник
Начало: У речного порта
Завтра в 07:00
4 ноя в 07:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    20 июля 2025
    Казанская винная поездка с экспертом вин
    Я даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столько эмоций позитивных мы получили.
    читать дальше

    Это был мой первый опыт такого тура, но все зашло на 100%. Ренат с большой любовью относится к делу, которое он делает! Нам очень повезло с компанией, все девять часов мы провели душевно, как одна большая семья! Буду рекомендовать данный тур обязательно всем друзьям!

    Я даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столькоЯ даже не знаю какие подобрать слова, чтобы описать свой восторг от тура… Это шикарно, столько

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Камское устье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Природные красоты Казани
  2. Из Казани - к лесам, водопадам и карстовым провалам
  3. Из Казани - в Печищи: к природе и истории
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Старая Казань
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Старо-татарская слобода
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в ноябре 2025
Сейчас в Казани в категории "Камское устье" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «Камское устье», 19 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь