Николай проводит ещё 1 экскурсию

Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны

Николай
Николай – представитель из Казани
Приглашаю вместе исследовать старинную улицу Япеева.

Вы увидите купеческие особняки, дом-музей 🖼 Льва Толстого, альма-матер казанских студентов и Адмиралтейство.

Посетите Богородицкий монастырь и церковь ⛪ Сергия Радонежского, отыщете Тюремный замок 🏰 и узнаете о попытке самоубийства Максима Горького.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Казань изнутри
Казань изнутри

Что вас ожидает

Путешествие сквозь столетия
В церкви Сергия Радонежского вы познакомитесь с историей 📖 Казанской иконы Божьей Матери и рассмотрите другие иконы с ликом Богородицы XVI-XIX веков. Кроме того, я расскажу о Первой мужской гимназии, Адмиралтействе и советском ракетостроении. Поделюсь фактами и легендами о Тюремном замке 1807 года и покажу современную Казань с черного хода.

Казанские истории 📖
Татарская столица ⭐️ связана со множеством знаменитых имен. Вы раскроете подробности казанского периода жизни Льва Толстого и узнаете, почему стрелялся Максим Горький и где он проходил лечение после попытки самоубийства. Завершится экскурсия ⛳ в Богородицком монастыре, где вы услышите историю 📖 обретения самой почитаемой иконы на Руси.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у метро Кремлевская
Казань изнутри
Казань изнутри
Казань изнутри
Казань изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Николай, я аккредитованный гид по Казани и Татарстану. Провожу экскурсии с 2015 года, работаю с командой гидов. С радостью познакомим вас с одним из самых интересных регионов страны!
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Николай проводит ещё 1 экскурсию

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