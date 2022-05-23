Николай проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю вместе исследовать старинную улицу Япеева.
Вы увидите купеческие особняки, дом-музей Льва Толстого, альма-матер казанских студентов и Адмиралтейство.
Посетите Богородицкий монастырь и церковь Сергия Радонежского, отыщете Тюремный замок и узнаете о попытке самоубийства Максима Горького.
Вы увидите купеческие особняки, дом-музей Льва Толстого, альма-матер казанских студентов и Адмиралтейство.
Посетите Богородицкий монастырь и церковь Сергия Радонежского, отыщете Тюремный замок и узнаете о попытке самоубийства Максима Горького.
Описание экскурсии
Путешествие сквозь столетия
В церкви Сергия Радонежского вы познакомитесь с историей Казанской иконы Божьей Матери и рассмотрите другие иконы с ликом Богородицы XVI-XIX веков. Кроме того, я расскажу о Первой мужской гимназии, Адмиралтействе и советском ракетостроении. Поделюсь фактами и легендами о Тюремном замке 1807 года и покажу современную Казань с черного хода.
Казанские истории
Татарская столица связана со множеством знаменитых имен. Вы раскроете подробности казанского периода жизни Льва Толстого и узнаете, почему стрелялся Максим Горький и где он проходил лечение после попытки самоубийства. Завершится экскурсия в Богородицком монастыре, где вы услышите историю обретения самой почитаемой иконы на Руси.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1063 туристов
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Николай, я аккредитованный гид по Казани и Татарстану. Провожу экскурсии с 2015 года, работаю с командой гидов. С радостью познакомим вас с одним из самых интересных регионов страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсия замечательная. Это третья наша экскурсия в городе. Но всё, что рассказал нам гид было ново для нас. Показал интересные места города. Думаю, не все туристы там бывали. Мы узнали
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Отличная экскурсия по не стандартным местам. Гид много знает и интересно рассказывает
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Отличный экскурсовод, гид по Казани. На столько позитивно и легко рассказывает и подстраивается под группу, что мы не заметили прогулку длинной в 3 часа!!! Спасибо большое!
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С
Экскурсию "Казань изнутри" нам провёл прекрасный рассказчик Николай Иванов. Очень интересная подача такой объёмной информации. Видно, что человек прекрасно знает свой город, трепетно относится к его истории. Маршрут выстроен отлично,
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Мы с мужем предпочитаем пешеходные неторопливые экскурсии по городу. Экскурсовод Николай прекрасно владеет материалом. Нам удалось посетить с ним Петропавловской собор, собор Сергий Радонежского (с прекрасной выставкой икон, подаренной жителем
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Ш
Прекрасная авторская экскурсия по улице Япеева, Университету, Петропавловскому собору, Храму Сергия Радонежского, Богородицкому монастырю. Большой удачей было попасть в дом Льва Толстого, сейчас там музейно-образовательный центр при школе. Экскурсия была как прогулка и 2,5 часа пролетели незаметно, Николай умеет занимательно рассказывать
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