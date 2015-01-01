Николай проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие сквозь столетия

В церкви Сергия Радонежского вы познакомитесь с историей 📖 Казанской иконы Божьей Матери и рассмотрите другие иконы с ликом Богородицы XVI-XIX веков. Кроме того, я расскажу о Первой мужской гимназии, Адмиралтействе и советском ракетостроении. Поделюсь фактами и легендами о Тюремном замке 1807 года и покажу современную Казань с черного хода.

Казанские истории 📖

Татарская столица ⭐️ связана со множеством знаменитых имен. Вы раскроете подробности казанского периода жизни Льва Толстого и узнаете, почему стрелялся Максим Горький и где он проходил лечение после попытки самоубийства. Завершится экскурсия ⛳ в Богородицком монастыре, где вы услышите историю 📖 обретения самой почитаемой иконы на Руси.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.