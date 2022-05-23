Николай проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю вместе исследовать старинную улицу Япеева. Вы увидите купеческие особняки, дом-музей Льва Толстого, альма-матер казанских студентов и Адмиралтейство. Посетите Богородицкий монастырь и церковь Сергия Радонежского, отыщете Тюремный замок и узнаете о попытке самоубийства Максима Горького.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие сквозь столетия

В церкви Сергия Радонежского вы познакомитесь с историей Казанской иконы Божьей Матери и рассмотрите другие иконы с ликом Богородицы XVI-XIX веков. Кроме того, я расскажу о Первой мужской гимназии, Адмиралтействе и советском ракетостроении. Поделюсь фактами и легендами о Тюремном замке 1807 года и покажу современную Казань с черного хода.

Казанские истории

Татарская столица связана со множеством знаменитых имен. Вы раскроете подробности казанского периода жизни Льва Толстого и узнаете, почему стрелялся Максим Горький и где он проходил лечение после попытки самоубийства. Завершится экскурсия в Богородицком монастыре, где вы услышите историю обретения самой почитаемой иконы на Руси.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.