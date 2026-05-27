Эта прогулка соединит две важные главы истории Казани: кремль, с которого начинался город, и Старо-Татарскую слободу, где до сих пор живёт память о прошлом столицы Татарстана. Вы увидите знаковые места, услышите городские легенды и поймёте, как Казань стала одним из ключевых городов на карте России.

Описание экскурсии

Казанский кремль

Начнём прогулку с главной исторической точки города — Казанского кремля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, падающую башню Сююмбике, а также музейные пространства.

Старо-Татарская слобода

Затем на самом молодом метро России доедем до Площади Тукая и отправимся гулять по Старо-Татарской слободе. Осмотрим территорию исторической слободы, особняки 19 века и озеро Кабан,

с которым связано немало городских легенд.

Вы узнаете:

— почему город возник именно в этом месте

— какие легенды связаны с названием Казани

— как формировалась городская крепость и как вокруг неё росли слободы

— какую роль Казань играла в истории Поволжья и России

— почему до революции татары и русские жили обособленно и как это повлияло на облик города

— какие семьи жили в старинных особняках

— как в Казани на протяжении столетий сосуществовали две мировые религии

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в Кремль — 190 ₽ (для взрослых) и 180 ₽ (для льготных категорий), а также проезд на метро — 46 ₽