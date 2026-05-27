Сердце и душа Казани: кремль и Старо-Татарская слобода

Истории, легенды и архитектурные детали тысячелетнего города
Эта прогулка соединит две важные главы истории Казани: кремль, с которого начинался город, и Старо-Татарскую слободу, где до сих пор живёт память о прошлом столицы Татарстана.

Вы увидите знаковые места, услышите городские легенды и поймёте, как Казань стала одним из ключевых городов на карте России.
Описание экскурсии

Казанский кремль

Начнём прогулку с главной исторической точки города — Казанского кремля, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф, падающую башню Сююмбике, а также музейные пространства.

Старо-Татарская слобода

Затем на самом молодом метро России доедем до Площади Тукая и отправимся гулять по Старо-Татарской слободе. Осмотрим территорию исторической слободы, особняки 19 века и озеро Кабан,
с которым связано немало городских легенд.

Вы узнаете:

— почему город возник именно в этом месте
— какие легенды связаны с названием Казани
— как формировалась городская крепость и как вокруг неё росли слободы
— какую роль Казань играла в истории Поволжья и России
— почему до революции татары и русские жили обособленно и как это повлияло на облик города
— какие семьи жили в старинных особняках
— как в Казани на протяжении столетий сосуществовали две мировые религии

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в Кремль — 190 ₽ (для взрослых) и 180 ₽ (для льготных категорий), а также проезд на метро — 46 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади 1 мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В 1992 году посетила остров-град Свияжск — и появилась мечта работать гидом. И мечта сбылась! В 2017 году окончила курсы повышения квалификации по программе «Экскурсовод» и получила аккредитацию по Казанскому
кремлю, в 2018 году получила аккредитацию по Свияжску, в 2022 — по Болгару, а в 2023 — аттестацию по Татарстану. Горжусь своим тысячелетним городом и многонациональной республикой и с любовью показываю и рассказываю о Казани и Татарстане!

