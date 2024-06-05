Необычные дома в Казани

Найдено 48 экскурсий в категории «Необычные дома» в Казани, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
72 отзыва
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за человека
Иннополис - будущее уже здесь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас
Начало: В городе Иннополис
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 4 500 за всё до 5 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 7 чел.
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
53 отзыва
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
171 отзыв
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400 за всё до 5 чел.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
77 отзывов
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди
Начало: Неподалеку от Сенного базара
Расписание: в субботу в 10:00
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
700 за человека
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999 за всё до 5 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Казань: лучшее за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Кто такие татары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Кто такие татары
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 670 за всё до 10 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
204 отзыва
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900 за человека
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
Казань: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700 за всё до 4 чел.
Волшебство вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100 за всё до 3 чел.
По Казани - с очками виртуальной реальности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500 за всё до 5 чел.
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
51 отзыв
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Старая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000 за всё до 4 чел.
Татарские слободы: история, быт и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000 за всё до 5 чел.
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000 за всё до 10 чел.
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города
Начало: в районе площади Свободы
1 июля в 17:00
2 июля в 17:00
7 000 за всё до 10 чел.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Казань неповторимая и величавая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Казань неповторимая и величавая
Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Казань изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Казань изнутри
Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны
Начало: У метро Кремлевская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Мистическая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Мистическая Казань
Увидеть самое пунктуальное привидение и узнать, по каким улицам бродит дух в кальсонах
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
8 июля в 09:00
15 июля в 09:00
от 5 800 за всё до 10 чел.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
Завтра в 12:00
10 июня в 17:30
70004 900 за человека
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
637 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
19 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Нас было всего двое, так что получилась даже индивидуальная программа. Екатерина - девушка приятная, хорошо рассказывает, с удовольствием
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    отвечает на все вопросы. Несмотря на название, это не просто экскурсия о разрушенных объектах, а скорее обзорная экскурсия по Казани с акцентом на моменты разрушенного исторического наследия города. Если вы только приехали в Казань и хотите за короткий срок получить общее представление о городе, эта экскурсия будет отличным выбором.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Ездили 04.06. Сама экскурсия очень понравилась. Новый автобус с кондиционером и хорошим микрофоном. Аккуратный водитель и интересный первый гид. В
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    Йошкар-Оле второй гид просто выше всех похвал. Сначала обзорная экскурсия по городу, только потом в конце личное время на сувениры и местные вкусняшки. А вот с рассадкой в автобусе все же нужно что-то делать. Автобус стоял не у места встречи, а немного поодаль. И когда гид сказал номер автобуса, оголтелые мамаши сказали своим детям «ФАС» и те понеслись сломя голову в автобус занимать лучшие места, из-за чего чуть не возникла драка. Сделайте опцию выбора места в автобусе платной! В остальном все отлично. Обед был в простой еде. Обычная столовая, большой выбор вкусных блюд. В целом, все понравилось. Радиогиды вещи необходимая. То, что они платные заявлено еще при бронировании экскурсии. Девочки в месте оплаты любезно разменяли деньги для оплаты радиогидов без сдачи.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Иннополис - будущее уже здесь
    Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях обучения и перспективах трудоустройства,
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    о быте и досуге жителей города, об устройстве системы жизнеобеспечения и просто об интересных и забавных фактах жизни в Иннополисе. Отвечала на все вопросы. Влада открытый и общительный человек. Затем мы самостоятельно продолжили прогулку по городу, покушали на фаст-фуде. Прокатиться на роботакси нам не удалось, вызывали дважды, оба раза поиск машин заканчивался неудачей, хотя мимо нас неоднократно проезжали машины без пассажиров (только с сопровождающим сотрудником такси). Это для нас стало загадкой и навеяло мысли о вселенском заговоре😄. В целом экскурсией довольны, город необычный и классный. Воздух в нем просто потрясающий: чистый и "вкусный". Архитектура завораживает своими лаконичными и прямолинейными очертаниями. Побывать в Иннополисе и увидеть всё своими глазами, однозначно стоит.

    Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
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    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
    Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
    Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Старо-Татарская слобода - душа Казани
    Алена очень милая, интеллигентная девушка с мягким и, вместе с тем, громким и приятным голосом, что немаловажно для экскурсовода. Мы с
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    подругой так здорово прогулялись по Слободе с Аленой. История и современная жизнь Казани - очень емко и здорово преподнесена информация. Так приятно, когда после экскурсии Алена говорит: звоните, спрашивайте, если нужен какой-то совет. Вот если бы в каждом городе, был такой экскурсовод как Алена - такое ощущение, что провели время в компании с хорошо знакомым и близким человеком. И, если вы первый раз в Казани, рекомендую начать знакомство с городом именно со Слободы, а потом уже Кремль и центр. Алена, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Необычные дома»

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