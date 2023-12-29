Мы с вами отправимся искать новогоднее настроение! Встретимся вечером, когда в центре города включается праздничная подсветка. Вы пройдётесь по нарядным улицам и площадям, а мы расскажем истории про Новый год и раскроем городские секреты. Вы узнаете, где в Казани был магический театр, кто такие татары-катальщики, чем украшали ёлку и какие дарили подарки в прошлом веке.

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Описание

Что вас ожидает

Вы погуляете по площади Свободы, Кремлёвской улице и Ленинскому саду. Полюбуетесь праздничными украшениями и увидите самую уютную ёлочку Казани. Повторите одну старую добрую новогоднюю традицию и поиграете в древнюю игру на студенческой площади «Сковородка».

А мы расскажем:

Где находился Театр спиритизма и магии

Почему мы отмечаем старый Новый год

Что связывает великого казанского химика с бенгальскими огнями

Где гуляли казанцы 100 с лишним лет назад и где гуляют сейчас

Какие открытки были популярны до революции и в советское время

Кто такие татары-катальщики

Как научно-промышленная выставка изменила облик Кузнечной площади и Николаевского сквера

Вам будет интересна эта экскурсия, если…

Вы хотите узнать новое об историческом центре Казани, любите старинные уголки, забытые истории и тайны, а ещё хотите зарядиться новогодним настроением.

Вам не будет интересна эта экскурсия, если…

Вы желаете посмотреть парадные туристические места Казани, услышать общие академические сведения о городе и его истории. Мы будем говорить про Новый год и традиции, не поднимая сложных вопросов.

Организационные детали