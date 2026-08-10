Мы с вами отправимся искать новогоднее настроение! Встретимся вечером, когда в центре города включается праздничная подсветка.
Вы пройдётесь по нарядным улицам и площадям, а мы расскажем истории про Новый год и раскроем городские секреты.
Вы узнаете, где в Казани был магический театр, кто такие татары-катальщики, чем украшали ёлку и какие дарили подарки в прошлом веке.
Вы пройдётесь по нарядным улицам и площадям, а мы расскажем истории про Новый год и раскроем городские секреты.
Вы узнаете, где в Казани был магический театр, кто такие татары-катальщики, чем украшали ёлку и какие дарили подарки в прошлом веке.
Описание экскурсии
Вы погуляете по площади Свободы, Кремлёвской улице и Ленинскому саду. Полюбуетесь праздничными украшениями и увидите самую уютную ёлочку Казани. Повторите одну старую добрую новогоднюю традицию и поиграете в древнюю игру на студенческой площади «Сковородка».
А мы расскажем:
- Где находился Театр спиритизма и магии
- Почему мы отмечаем старый Новый год
- Что связывает великого казанского химика с бенгальскими огнями
- Где гуляли казанцы 100 с лишним лет назад и где гуляют сейчас
- Какие открытки были популярны до революции и в советское время
- Кто такие татары-катальщики
- Как научно-промышленная выставка изменила облик Кузнечной площади и Николаевского сквера
Вам будет интересна эта экскурсия, если…
Вы хотите узнать новое об историческом центре Казани, любите старинные уголки, забытые истории и тайны, а ещё хотите зарядиться новогодним настроением.
Вам не будет интересна эта экскурсия, если…
Вы желаете посмотреть парадные туристические места Казани, услышать общие академические сведения о городе и его истории. Мы будем говорить про Новый год и традиции, не поднимая сложных вопросов.
Организационные детали
- Экскурсию также можно провести на транспорте — так мы сможем посетить удалённые друг от друга достопримечательности. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2072 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
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