Прогуляться по нетуристическим местам и узнать, как горожане 100 лет назад Новый год встречали
Мы с вами отправимся искать новогоднее настроение! Встретимся вечером, когда в центре города включается праздничная подсветка.
Вы пройдётесь по нарядным улицам и площадям, а мы расскажем истории про Новый год и раскроем городские секреты.
Вы узнаете, где в Казани был магический театр, кто такие татары-катальщики, чем украшали ёлку и какие дарили подарки в прошлом веке.
Вы пройдётесь по нарядным улицам и площадям, а мы расскажем истории про Новый год и раскроем городские секреты.
Вы узнаете, где в Казани был магический театр, кто такие татары-катальщики, чем украшали ёлку и какие дарили подарки в прошлом веке.
Ближайшие даты:
29
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30
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Описание
Что вас ожидает
Вы погуляете по площади Свободы, Кремлёвской улице и Ленинскому саду. Полюбуетесь праздничными украшениями и увидите самую уютную ёлочку Казани. Повторите одну старую добрую новогоднюю традицию и поиграете в древнюю игру на студенческой площади «Сковородка».
А мы расскажем:
- Где находился Театр спиритизма и магии
- Почему мы отмечаем старый Новый год
- Что связывает великого казанского химика с бенгальскими огнями
- Где гуляли казанцы 100 с лишним лет назад и где гуляют сейчас
- Какие открытки были популярны до революции и в советское время
- Кто такие татары-катальщики
- Как научно-промышленная выставка изменила облик Кузнечной площади и Николаевского сквера
Вам будет интересна эта экскурсия, если…
Вы хотите узнать новое об историческом центре Казани, любите старинные уголки, забытые истории и тайны, а ещё хотите зарядиться новогодним настроением.
Вам не будет интересна эта экскурсия, если…
Вы желаете посмотреть парадные туристические места Казани, услышать общие академические сведения о городе и его истории. Мы будем говорить про Новый год и традиции, не поднимая сложных вопросов.
Организационные детали
- Экскурсию также можно провести на транспорте — так мы сможем посетить удалённые друг от друга достопримечательности. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 777 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.
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