Казань новогодняя
Индивидуальная экскурсия в Казани

Прогуляться по нетуристическим местам и узнать, как горожане 100 лет назад Новый год встречали

Мы с вами отправимся искать новогоднее настроение! Встретимся вечером, когда в центре города включается праздничная подсветка.

Вы пройдётесь по нарядным улицам и площадям, а мы расскажем истории про Новый год и раскроем городские секреты.

Вы узнаете, где в Казани был магический театр, кто такие татары-катальщики, чем украшали ёлку и какие дарили подарки в прошлом веке.
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Казань новогодняя
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
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3
янв
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Описание

Что вас ожидает

Вы погуляете по площади Свободы, Кремлёвской улице и Ленинскому саду. Полюбуетесь праздничными украшениями и увидите самую уютную ёлочку Казани. Повторите одну старую добрую новогоднюю традицию и поиграете в древнюю игру на студенческой площади «Сковородка».

А мы расскажем:

  • Где находился Театр спиритизма и магии
  • Почему мы отмечаем старый Новый год
  • Что связывает великого казанского химика с бенгальскими огнями
  • Где гуляли казанцы 100 с лишним лет назад и где гуляют сейчас
  • Какие открытки были популярны до революции и в советское время
  • Кто такие татары-катальщики
  • Как научно-промышленная выставка изменила облик Кузнечной площади и Николаевского сквера

Вам будет интересна эта экскурсия, если…

Вы хотите узнать новое об историческом центре Казани, любите старинные уголки, забытые истории и тайны, а ещё хотите зарядиться новогодним настроением.

Вам не будет интересна эта экскурсия, если…

Вы желаете посмотреть парадные туристические места Казани, услышать общие академические сведения о городе и его истории. Мы будем говорить про Новый год и традиции, не поднимая сложных вопросов.

Организационные детали

  • Экскурсию также можно провести на транспорте — так мы сможем посетить удалённые друг от друга достопримечательности. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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