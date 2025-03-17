Казань: шик и простота татарского костюма

Примерить национальную одежду в деревне 16 века и почаёвничать
Вы окажетесь в стилизованной деревушке, которая спряталась в центре современного города.

Разберётесь в убранстве традиционного татарского костюма и облачитесь в него, а мы сделаем ваши колоритные фото. Узнаете о древних традициях — женитьбе, банной культуре, кулинарии, религии и ювелирном искусстве. Послушаете татарскую сказку и насладитесь чаем с блинчиками.
Казань: шик и простота татарского костюма
Казань: шик и простота татарского костюма
Казань: шик и простота татарского костюма
Ближайшие даты:
17
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мар21
мар24
мар26
мар28
мар31
мар
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Мастер-класс по надеванию татарской одежды, фотосессия и рассказы

Вы посетите деревню Туган Авылым со множеством декораций — тут есть и ресторан с дровяной печью, и ювелирные лавки, и огромная мельница. Именно в мельнице и пройдёт наш красочный мастер-класс.

Вы переоденетесь в национальный татарский костюм. Мы научим вас правильному распределению слоёв и подбору аксессуаров — это не так просто, как может показаться! Проведём небольшую фотосессию и расскажем:

  • Почему татарская женщина, выходя из дома, надевает абсолютно все украшения
  • В чём заключается техника скань — излюбленный вид татарского ювелирного искусства
  • Почему Айседора Дункан уехала из России в ичигах и что это вообще такое

Чаепитие

После мастер-класса и фотосессии вы будете делиться впечатлениями друг с другом за чашкой ароматного травяного купажа татарского чая с горячими блинчиками из домашней печи.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, мастер-класс по надеванию костюма, фотосессия, лекция, чаепитие
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петербургской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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