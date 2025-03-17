Вы окажетесь в стилизованной деревушке, которая спряталась в центре современного города.
Разберётесь в убранстве традиционного татарского костюма и облачитесь в него, а мы сделаем ваши колоритные фото. Узнаете о древних традициях — женитьбе, банной культуре, кулинарии, религии и ювелирном искусстве. Послушаете татарскую сказку и насладитесь чаем с блинчиками.
Разберётесь в убранстве традиционного татарского костюма и облачитесь в него, а мы сделаем ваши колоритные фото. Узнаете о древних традициях — женитьбе, банной культуре, кулинарии, религии и ювелирном искусстве. Послушаете татарскую сказку и насладитесь чаем с блинчиками.
Описание экскурсии
Мастер-класс по надеванию татарской одежды, фотосессия и рассказы
Вы посетите деревню Туган Авылым со множеством декораций — тут есть и ресторан с дровяной печью, и ювелирные лавки, и огромная мельница. Именно в мельнице и пройдёт наш красочный мастер-класс.
Вы переоденетесь в национальный татарский костюм. Мы научим вас правильному распределению слоёв и подбору аксессуаров — это не так просто, как может показаться! Проведём небольшую фотосессию и расскажем:
- Почему татарская женщина, выходя из дома, надевает абсолютно все украшения
- В чём заключается техника скань — излюбленный вид татарского ювелирного искусства
- Почему Айседора Дункан уехала из России в ичигах и что это вообще такое
Чаепитие
После мастер-класса и фотосессии вы будете делиться впечатлениями друг с другом за чашкой ароматного травяного купажа татарского чая с горячими блинчиками из домашней печи.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, мастер-класс по надеванию костюма, фотосессия, лекция, чаепитие
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петербургской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Руслан. Я коренной житель Казани, татарин. Обожаю свой город и республику. Мои экскурсии основаны на любви к своему народу, и частичку этой любви я подарю вам! Моя супруга Ольга — тоже аккредитованный экскурсовод по Казани и при этом коренная сибирячка. Она полюбила мой город и мой народ с первого взгляда, ибо написано: «Станут двое как одна плоть»!Задать вопрос
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