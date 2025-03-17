Вы окажетесь в стилизованной деревушке, которая спряталась в центре современного города. Разберётесь в убранстве традиционного татарского костюма и облачитесь в него, а мы сделаем ваши колоритные фото. Узнаете о древних традициях — женитьбе, банной культуре, кулинарии, религии и ювелирном искусстве. Послушаете татарскую сказку и насладитесь чаем с блинчиками.

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Описание экскурсии

Мастер-класс по надеванию татарской одежды, фотосессия и рассказы

Вы посетите деревню Туган Авылым со множеством декораций — тут есть и ресторан с дровяной печью, и ювелирные лавки, и огромная мельница. Именно в мельнице и пройдёт наш красочный мастер-класс.

Вы переоденетесь в национальный татарский костюм. Мы научим вас правильному распределению слоёв и подбору аксессуаров — это не так просто, как может показаться! Проведём небольшую фотосессию и расскажем:

Почему татарская женщина, выходя из дома, надевает абсолютно все украшения

В чём заключается техника скань — излюбленный вид татарского ювелирного искусства

Почему Айседора Дункан уехала из России в ичигах и что это вообще такое

Чаепитие

После мастер-класса и фотосессии вы будете делиться впечатлениями друг с другом за чашкой ароматного травяного купажа татарского чая с горячими блинчиками из домашней печи.

Организационные детали