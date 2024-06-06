Мастер-классы для детей – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Казани, цены от 1 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мастер-классы для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интуитивная живопись в волшебной Казани
  2. Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
  3. Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 950 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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