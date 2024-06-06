1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
- ЕЕвгения27 мая 2024Очень приятное и интересное времяпрепровождение)
- ИИрина5 декабря 2023Все супер. Интересно было обоим сыновьям: и 11 лет, и 17 лет. Преподаватель не только профессионал, но и очень интересный человек.
- ССветлана2 августа 2023На этот мастер класс пошли наши дети, подростки, после обзорной экскурсии по Иннополису Им очень понравилось! Они собрали и запрограммировали небольшого робота из деталей Лего - это стало логичным и интересным продолжением экскурсии по городу будущего
- ЕЕлена26 июня 2023Спасибо большое, очень понравилось. Хорошая эмоциональная перезагрузка, новые впечатления ни на что не похожие соит попробовать!
- ЭЭльвира15 июня 2023Если сомневаетесь идти или не идти - не сомневайтесь, идите! Такого подхода к рисованию мы еще не встречали! Нет слов - одни эмоции и все положительные. Отдельное спасибо маме Дианы за вкуснейшие эчпочмаки!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мастер-классы для детей»
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