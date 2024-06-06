Л Лилия Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻

Е Евгения Интуитивная живопись в волшебной Казани Очень приятное и интересное времяпрепровождение)

И Ирина Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе Все супер. Интересно было обоим сыновьям: и 11 лет, и 17 лет. Преподаватель не только профессионал, но и очень интересный человек.

С Светлана Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе На этот мастер класс пошли наши дети, подростки, после обзорной экскурсии по Иннополису Им очень понравилось! Они собрали и запрограммировали небольшого робота из деталей Лего - это стало логичным и интересным продолжением экскурсии по городу будущего

Е Елена Интуитивная живопись в волшебной Казани Спасибо большое, очень понравилось. Хорошая эмоциональная перезагрузка, новые впечатления ни на что не похожие соит попробовать!