К интересным фактам относится фестиваль оперной музыки, проводящийся здесь ежегодно, 30 августа. Любопытно побывать здесь вечером. Ночная подсветка здания выполнена белой, а дерево освещается зеленым цветом. Рядом расположен жилой микрорайон, построенный в похожем стиле. На 2022 год Дворец числится в списке 10 лучших, интересных и необычных достопримечательностей Казани. Здесь совершаются пешеходные экскурсии, проводятся свадебные и иные фотосессии, свидания. Наиболее красивым временем, рекомендуемым для самостоятельных прогулок, является вечер. Экскурсию в Казани можно забронировать заранее, выбрав дату. Заблаговременно рекомендуется ознакомиться с отзывами, узнать о стоимости и обеспечить себе отдых по выгодной цене

Немного истории

На месте Дворца земледелия ранее располагались ветхие постройки, относящиеся к началу Федосеевской улицы. Проектированием занималась компания «Антика-плюс». Авторство числится за архитектором Л. Горником. Весной 2008 года начались строительные работы, которые были закончены в 2010 году. На возведение потрачено 2,2 млрд. рублей. С 2011 года сформировалась ежегодная традиция отмечать рядом День республики и города. Гала-концерт оперного фестиваля «Казанская осень» проходит 30 августа. Зрелище, посещаемое всеми желающими, проводится на открытом воздухе. После возведения объекта в 2010 году и позже не обошлось без критики. Чиновники от Управления Поволжского федерального округа высказывали протест, называя Дворец разрушающим культурную и историческую среду. То есть, диссонирующим с ней. Якобы строительство не могло производиться поблизости от Казанского Кремля, в зоне охраняемого объекта всемирного наследия. Противоречивые оценки и отзывы включали мнение о неуместности стиля, недостаточности благоустройства прилегающей территории. Архитекторы реализовывали задачу вписать сооружение в исторический центр города. Есть мнение, согласно которому их решение по применению соответствующих стилей было вполне успешным, гармонирующим с другими памятниками. В частности, для акцентирования внимания на Кремль высота ограничена 4 этажами. А спиральная решетка купола перекликается с актуальными восточными традициями