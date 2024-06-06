1 чел.
По популярности
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
«Дворец земледельцев — одно из самых фотогеничных зданий Казани»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
«Побываем возле дворца Земледельцев и сделаем красивые фото»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«На прогулке по нарядной набережной вы оцените архитектуру Дворца земледельцев, а после мы отправимся в кремль, сердце древней Казани»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«После чего из прошлого советской эпохи мы перенесемся в контрастное настоящее — к стенам дворца Земледельцев»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
«Вы узнаете многовековую историю площади 1000-летия, рассмотрите величественный дворец Земледельцев и прогуляетесь по эффектно подсвеченной Кремлевской набережной»
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Обязательно заедем к одному из новых символов Казани — эффектному Дворцу земледельцев, с которого вы откроете прекрасные ракурсы Казанского кремля»
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
«Современная архитектура — вы рассмотрите сказочный кукольный театр Экият, центр семьи в виде огромной чаши, футбольный стадион Казань-Арена и роскошный дворец Земледельцев»
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Рассмотрите вблизи Дворец земледельцев — здание с роскошным фасадом и красивым видом на Казанский кремль»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«А также отвезу ко Дворцу земледельцев — зданию с роскошным фасадом и красивым видом на Казанский кремль»
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
«Вы увидите Центр семьи в виде чаши, сказочные Дворец земледельцев и театр кукол Экият, старинный кремль с белоснежными минаретами мечети Кул-Шариф и крупнейшее медиа-табло Европы на фасаде стадиона «Ак Барс Арена»»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Мы заглянем на Кремлевскую набережную, чтобы вы полюбовались фасадом Дворца земледельцев»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Завершит знакомство с городом прогулка по кремлевской набережной с осмотром роскошного Дворца земледельцев»
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
«Вы увидите Дворец Земледельцев, схожий с резиденцией Хофбург, и центр семьи Казан, ледовую Арена, Дворец водных видов спорта и стадион, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, — Ак Барс Арена»
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
«Посетим Благовещенский собор — самое древнее здание города — сфотографируемся на фоне дворца Земледельцев и рассмотрим «падающую» башню Сююмбике»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«С высоты увидим и современные достопримечательности: дворец Земледельцев, фешенебельную набережную и ЗАГС в виде Чаши»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«Дворец земледельцев, сочетающий в своем убранстве следы ампира и классицизма, украшенный бронзовым деревом»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
«Проезжая мимо белоснежных стен кремля, вы окажетесь в изысканно украшенном сквере у Дворца Земледельцев, здесь у нас будет остановка»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
«Татарская слобода, Дворец Земледельцев, деревня «Туган Авылым», озеро Кабан — это и много другое в нашей программе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Мы увидим Дворец земледельцев, театр кукол «Экият», самый большой медиафасад в Европе, дворец бракосочетаний «Чаша»»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
Круиз
1 час
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
«Вы проедете мимо таинственного «Храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя» и роскошного «Дворца земледельцев», проплывете под самым высоким мостом «Миллениум» и полюбуетесь набережной кремля»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
«Кроме того, услышите интересные факты о монументальном Дворце земледельцев, проедете по вантовому мосту Миллениум через реку Казанка и насладитесь великолепным видами города с разных ракурсов»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней
«Оказавшись у Дворца земледельцев, вы увидите вдалеке минареты Кул-Шариф и купола Благовещенского собора, стоящие рядом вот уже много лет»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
66806 012₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
«Дворцовая набережная с монументальным Дворцом земледельцев, в середине которого находится 20-метровое бронзовое дерево»
Завтра в 16:30
10 июня в 16:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
«Гуляя по современной Кремлевской набережной, вы увидите шикарный дворец Земледельцев»
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Казани в лицах
Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города
Начало: По договоренности
«Вы полюбуетесь изящным дворцом Земледельцев, увидите необычный центр семьи «Казан», футбольный стадион «Ак Барс Арена», современный IT-парк, сказочный кукольный театр Экият и живописное озеро Кабан»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
45 минут
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр уличной молодежной культуры проплывут перед вами на расстояние вытянутой руки»
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
«Дворец земледельцев, фасад которого поражает роскошью»
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1 099₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
«Мы осмотрим Чашу (дворец бракосочетания, фольклорную деревеньку Туган Авылым, театр кукол Экият, дворец земледельцев и кремлевскую набережную»
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«Необычный «Дворец земледельцев»»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: в центре Казани
«Дворец Земледельцев — эффектное здание в историческом центре Казани, построенное как дань уважения людям, работающим на земле Татарстана»
Расписание: в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Была бедной, стала элитной: прогулка по «Казанской Рублёвке»
Увидеть Тюремный замок, отыскать забытую башню и узнать секрет успеха знаменитой Кошачки
Начало: на перекрёстке улиц Большая Красная и Батурина
«Здесь расположены жилые комплексы «Готика» и «Ренессанс», Дворец Земледельцев, закрытый коттеджный поселок, который знают как «городок нефтяников»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории под кремлёвскими стенами
Погулять вдоль кремля, поговорить о горожанах и выпить чай в Музее Казанской Иконы
Начало: у Музея Казанской Иконы
«Мы побываем на территории Казанского Богородицкого монастыря, увидим и обсудим музей Льва Толстого, Тюремный замок, Дворцовую набережную и здание Дворца земледельцев»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Увидеть город после захода солнца и оценить великолепие вечерней подсветки
Начало: На улице Пушкина
«А ещё — Дворец земледельцев, «Казан» и другие локации»
Расписание: в субботу в 20:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 20:00
2 000₽ за человека
К интересным фактам относится фестиваль оперной музыки, проводящийся здесь ежегодно, 30 августа. Любопытно побывать здесь вечером. Ночная подсветка здания выполнена белой, а дерево освещается зеленым цветом. Рядом расположен жилой микрорайон, построенный в похожем стиле. На 2022 год Дворец числится в списке 10 лучших, интересных и необычных достопримечательностей Казани. Здесь совершаются пешеходные экскурсии, проводятся свадебные и иные фотосессии, свидания. Наиболее красивым временем, рекомендуемым для самостоятельных прогулок, является вечер. Экскурсию в Казани можно забронировать заранее, выбрав дату. Заблаговременно рекомендуется ознакомиться с отзывами, узнать о стоимости и обеспечить себе отдых по выгодной цене
Гости Казани могут сфотографироваться на фоне замечательного здания, купить сувениры, ознакомиться с окрестностью, перекликающейся по архитектуре с Дворцом земледельцев. Также интересными будут экскурсии по рекам и каналам, круизы. Кто-то решит посетить популярные места на самокатах
На месте Дворца земледелия ранее располагались ветхие постройки, относящиеся к началу Федосеевской улицы. Проектированием занималась компания «Антика-плюс». Авторство числится за архитектором Л. Горником. Весной 2008 года начались строительные работы, которые были закончены в 2010 году. На возведение потрачено 2,2 млрд. рублей. С 2011 года сформировалась ежегодная традиция отмечать рядом День республики и города. Гала-концерт оперного фестиваля «Казанская осень» проходит 30 августа. Зрелище, посещаемое всеми желающими, проводится на открытом воздухе. После возведения объекта в 2010 году и позже не обошлось без критики. Чиновники от Управления Поволжского федерального округа высказывали протест, называя Дворец разрушающим культурную и историческую среду. То есть, диссонирующим с ней. Якобы строительство не могло производиться поблизости от Казанского Кремля, в зоне охраняемого объекта всемирного наследия. Противоречивые оценки и отзывы включали мнение о неуместности стиля, недостаточности благоустройства прилегающей территории. Архитекторы реализовывали задачу вписать сооружение в исторический центр города. Есть мнение, согласно которому их решение по применению соответствующих стилей было вполне успешным, гармонирующим с другими памятниками. В частности, для акцентирования внимания на Кремль высота ограничена 4 этажами. А спиральная решетка купола перекликается с актуальными восточными традициями
Дворец располагается неподалеку от Кремлевской набережной. До эффектной достопримечательности столицы можно дойти пешком от Казанского Кремля, а лучший обзор открывается с его стен. Необычное здание стало символом современной Казани. Гиды и экскурсоводы готовы провести обзорные, индивидуальные и групповые экскурсии. Желающие могут предварительно прочитать отзывы, выбрать из перечня предложение, приуроченное к определенной дате. А также забронировать и купить туры, речные прогулки, путешествия на автобусе. Жителям России удобно будет приехать на машине. Посетить известные места можно с детьми и на автобусе. Есть туры для школьников
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ЕЕкатерина5 июня 2024Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ЕЕлена4 июня 2024Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
- ЛЛюдмила4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
- ЛЛариса4 июня 2024Хорошая организация, удобный мини-вэн Мерседес с хорошим водителем. Экскурсовод много знающий и хорошо излагающий обширный материал. Доброжелательная женщина. Было интересно. Подкачала погода, сильный ливень. Экскурсию однозначно рекомендую.
- ФФаина4 июня 2024Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день! Пересмотрите маршрут, очень многое не увидели(например, детский кукольный театр). На след. день взяли экскурсию на 2-х этажном автобусе - досмотрели. Достаточно продолжительная по времени, устали. В целом отлично. Спасибо.
- ЛЛариса4 июня 2024Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
- ННаталья3 июня 2024Экскурсию проводила Эльмира… Грамотно. Интересно. Увлекательно.Доброжелательно. Внимательно. Только отличные впечатления и хороший первоначальное знакомство с Казанью. Благодарю
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дворец Земледельцев»
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Сейчас в Казани в категории "Дворец Земледельцев" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 990 до 16 920 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4937 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии с посещением Дворца земледельцев Казани в 2024 году с гидом, групповые и индивидуальные туры. Есть комбинированные, где посещение дворца входит в обзорную экскурсию по Казани или просто с рассказом истории, остановкой и выходом к нему всей группы для фотографий. Подробности в описании и отзывах туристов