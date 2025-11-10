Добро пожаловать в Казанский Кремль! Это удивительное место, которое является самой древней частью Казани и настоящим сокровищем архитектуры и истории.
С 2000 года Кремль включен в список объектов ЮНЕСКО, и это
С 2000 года Кремль включен в список объектов ЮНЕСКО, и это
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсииНа нашей экскурсии вы узнаете о том, как крепость менялась и увеличивалась с веками, а также о тех, кто посещал её. Мы обсудим, какие здания появились на территории Кремля, где в Казани отливали первые пушки, и почему в Кремле можно встретить символы чингизидов. Эти истории позволят вам глубже понять историческую значимость этого места. Вы также увидите колокол и самое старое каменное здание Казани, датируемое XVI веком, а также башни Кремля, часть из которых была построена в XVI веке. Мы увидим монастырские кельи, которые в наше время имеют совершенно другое назначение, и современную мечеть Кул Шариф, построенную по новым технологиям в XXI веке. Не обойдём стороной и падающую башню Сююмбике, высотой 58 метров, которая долгие годы является символом города и с которой связано множество легенд. Смотровая площадка подарит вам возможность насладиться панорамным видом на историческую и современную часть Казани. Мы также увидим памятник зодчим, которые строили Кремль, как дань памяти строителям крепости, и заглянем в резиденцию Раиса Республики Татарстан — место, где глава Республики встречает гостей. Завершим нашу экскурсию у Благовещенского собора, творения псковских зодчих, расположенного на территории Кремля, и посетим место захоронения казанских ханов. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание истории Казани. Важная информация:
- Посещение мечети и церкви должно быть с соблюдением дресс-кода мужчины должны быть в брюках (не шортах). Женщинам обязательно прикрывать голову и плечи (платки могут быть выданы при входе), юбки ниже колена.
- В Кремле может быть ветрено, одевайтесь пожалуйста по погоде.
- На территории кремля для удобства гостей есть камеры хранения, санитарные комнаты, кафе и рестораны (не входит в стоимость экскурсии), которые гости смогут самостоятельно посетить после экскурсии.
- Время экскурсии от 1,5 до 2 часов зависит от скорости передвижения группы, в высокий сезон поток туристов в Кремль очень большой и иногда приходиться стоять в очереди для осмотра внутри мечети.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Кул Шариф
- Благовещенский собор
- Башню Сююмбике
- Памятник зодчим, которые строили Кремль
- Резиденцию Раиса Республики Татарстан
- Мавзолей казанских ханов
- Башни Кремля
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль - 150 рублей для взрослых, 140 рублей для льготных категорий (пенсионеры, дети, студенты)
- Посещение кафе, ресторанов, выставок, музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Казань, проезд Шейкмана (Спасская башня)
Завершение: Г. Казань, проезд Шейкмана (Тайницкая башня)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Посещение мечети и церкви должно быть с соблюдением дресс-кода мужчины должны быть в брюках (не шортах). Женщинам обязательно прикрывать голову и плечи (платки могут быть выданы при входе), юбки ниже колена
- В Кремле может быть ветрено, одевайтесь пожалуйста по погоде
- На территории кремля для удобства гостей есть камеры хранения, санитарные комнаты, кафе и рестораны (не входит в стоимость экскурсии), которые гости смогут самостоятельно посетить после экскурсии
- Время экскурсии от 1,5 до 2 часов зависит от скорости передвижения группы, в высокий сезон поток туристов в Кремль очень большой и иногда приходиться стоять в очереди для осмотра внутри мечети
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 7 чел.
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3750 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Пешая прогулка по Казани откроет вам исторические и культурные сокровища города. Исследуйте Кремль, улицу Баумана и Старо-Татарскую слободу в одном маршруте
Начало: У Казанского кремля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
2400 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Казанская падающая башня
Погрузитесь в историю Казанского Кремля: от молодого здания до древних башен. Посетите мечеть Кул-Шариф и узнайте, почему башня падает
Начало: У Казанского кремля
Расписание: в будние дни в 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00
Завтра в 17:30
11 ноя в 17:30
900 ₽ за человека