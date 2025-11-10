читать дальше

не случайно! На этой небольшой территории вы найдете множество интересных памятников.



Например, самое старое здание Казани, которому уже более 400 лет, было построено в 16 веке и самое молодое построенное к 1000-летию Казани. Здесь так много интересного, что вы точно не пожалеете о визите! Давайте начнем нашу экскурсию!