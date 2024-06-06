1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен
8 июля в 10:30
15 июля в 10:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
66806 012₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань - место встречи двух миров
Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Начало: в районе метро Площадь Тукая или по договоренности
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань неповторимая и величавая
Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
- ММаргарита5 июня 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
- ЕЕвгения5 июня 2024Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ННаталия5 июня 2024Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ЕЕкатерина5 июня 2024Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику
- ААлександр5 июня 2024Экскурсия удалась. С первой минуты общения наш экскурсовод Елена взяла аккуратно, но твёрдо управление над информационными потоками ближайших трёх часов нашего общения. Нам очень понравилось. Спасибо большое!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Благовещенский собор»
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