Красивая мечеть Кул-Шариф, интересная башня Сююмбике и белокаменный Благовещенский собор ждут вас! Вы полюбуетесь кремлёвскими башнями и узнаете, кого можно было встретить в кремле раньше и кого сейчас. Разберётесь, где в легендах об этих местах правда, а где ложь. Услышите, как читают Коран, и поймёте, почему всё-таки башня падает.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:45, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы рассмотрите самое молодое здание кремля и самое старое.
- Узнаете, какими были кремлёвские башни и какими они стали.
- Побываете в мечети Кул-Шариф и белокаменном Благовещенском соборе.
- Увидите место захоронения казанских ханов.
- Поймёте, почему башня в Казани падает (и упадёт ли?).
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в Кремль: взрослый — 150 ₽, детский — 130 ₽. Оплачиваются гиду до начала экскурсии.
- Женщинам для посещения мечети и церкви нужно иметь платок (если его нет, выдадут на месте).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Время экскурсии зависит от количества путешественников и скорости их передвижения — от 1,5 до 2 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|855 ₽
|Дети 13-16 лет
|475 ₽
|Дети 8-12 лет
|380 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|665 ₽
|Студенты
|475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 87 туристов
Меня зовут Лариса. Я родилась в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитацию в Казанском кремле и Казани. Вместе со своими коллегами покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
10 сен 2024
Небольшая группа, ламповое настроение. Много деталей и интересных фактов, неожиданных нюансов и историй. Приятная и понятная подача материала. Лариса отлично ориентировалась на маршруте, мы ловко лавировали между большими группами и всё увидели. А в конце нас ждал очень трогательный и неожиданный сюрприз!
Ольга
4 авг 2024
Отличная экскурсия!!! Ларисе большое спасибо!!! Все грамотно, чётко, по-доброму и с душой!!!
Лариса
Ответ организатора:
Спасибо большое!
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