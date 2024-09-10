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Красивая мечеть Кул-Шариф, интересная башня Сююмбике и белокаменный Благовещенский собор ждут вас! Вы полюбуетесь кремлёвскими башнями и узнаете, кого можно было встретить в кремле раньше и кого сейчас. Разберётесь, где в легендах об этих местах правда, а где ложь. Услышите, как читают Коран, и поймёте, почему всё-таки башня падает.