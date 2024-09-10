Казанская падающая башня

Прогуляться по кремлю, зайти в святые места и узнать, а не упадёт ли в конце концов башня
Красивая мечеть Кул-Шариф, интересная башня Сююмбике и белокаменный Благовещенский собор ждут вас! Вы полюбуетесь кремлёвскими башнями и узнаете, кого можно было встретить в кремле раньше и кого сейчас. Разберётесь, где в легендах об этих местах правда, а где ложь. Услышите, как читают Коран, и поймёте, почему всё-таки башня падает.
5
2 отзыва
Казанская падающая башня
Казанская падающая башня
Казанская падающая башня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:45, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы рассмотрите самое молодое здание кремля и самое старое.
  • Узнаете, какими были кремлёвские башни и какими они стали.
  • Побываете в мечети Кул-Шариф и белокаменном Благовещенском соборе.
  • Увидите место захоронения казанских ханов.
  • Поймёте, почему башня в Казани падает (и упадёт ли?).

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — билеты в Кремль: взрослый — 150 ₽, детский — 130 ₽. Оплачиваются гиду до начала экскурсии.
  • Женщинам для посещения мечети и церкви нужно иметь платок (если его нет, выдадут на месте).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Время экскурсии зависит от количества путешественников и скорости их передвижения — от 1,5 до 2 часов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный855 ₽
Дети 13-16 лет475 ₽
Дети 8-12 лет380 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры665 ₽
Студенты475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
10 сен 2024
Небольшая группа, ламповое настроение. Много деталей и интересных фактов, неожиданных нюансов и историй. Приятная и понятная подача материала. Лариса отлично ориентировалась на маршруте, мы ловко лавировали между большими группами и всё увидели. А в конце нас ждал очень трогательный и неожиданный сюрприз!
Ольга
4 авг 2024
Отличная экскурсия!!! Ларисе большое спасибо!!! Все грамотно, чётко, по-доброму и с душой!!!
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Спасибо большое!

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