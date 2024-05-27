Мечеть Кул Шариф – экскурсии в Казани

Найдено 8 экскурсий в категории «Мечеть Кул Шариф» в Казани, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Казанским Кремлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Тысяча огней Казани | вечерняя экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тысяча огней Казани | вечерняя экскурсия
Начало: Ул. Кремлёвская д. 2, Казань
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 7 000 за человека
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800 за билет
Кремль - сердце Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Кремль - сердце Казани
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в историю Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Путешествие в историю Казанского кремля
Начало: Спасская башня Казанского кремля, Казань
Расписание: Ежедневно, выходные и праздничные дни по запросу
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 2 500 за всё до 3 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
В поисках Бога: прогулка по Казани
Начало: Казанский Кремль
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 000 за человека
День в Казани с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
День в Казани с местным жителем
Начало: Спасская Башня Казанского Кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    Знакомство с Казанским Кремлем
    Диляра, очень профессиональный гид. Жалко что экскурсия была всего 2 часа.
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Путешествие в историю Казанского кремля
    Экскурсия понравилось, специально брали индивидуальную, без большого количества народу. Спокойно погуляли по территории, посмотрели Кремль. Зашли в Мечеть и Храм. Экскурсовод Анжелика приятная, доброжелательная, интересно рассказывала. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Путешествие в историю Казанского кремля
    Людмила провела для нас экскурсию по Крелю 29/04/2024. Рекомендую на все 100%. 1. Индивидуальный подход. Оформление заказа было не по стандартной процедуре,
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    Людмила проявила максимум терпения и вместе нашли подходящий вариант. 2. Знание предмета. Мы задавали миллион уточняющих вопросов. На каждый был дан исчерпывающий ответ. 3. Сервисность и готовность помочь. Мы получили дополнительную пользу: где вкусно и недорого покушать, что еще посмотреть, к кому обратиться за помощью - за это отдельное спасибо Людмиле "доволен как слон" - это про нас после экскурсии Людмилы)))

  • А
    Анастасия
    18 апреля 2024
    Тысяча огней Казани | вечерняя экскурсия
    Замечательная экскурсия, лёгкое общение с Эмилем оставило приятное впечатление и дополнительные знания о г. Казань.
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Знакомство с Казанским Кремлем
    Спасибо Диляре за экскурсию! Все было замечательно! рекомендую.
  • О
    Оксана
    10 марта 2024
    Путешествие в историю Казанского кремля
    Казанский Кремль очень красивое и знаковое место. На экскурсии узнали много как подлинных исторических фактов, так и легенд. Экскурсовод-молодая девушка, волновалась, но очень старалась. Поэтому поставила 5 звезд. Спасибо Амелии за экскурсию. (накануне экскурсии организатор поменяла экскурсовода)
  • А
    Александр
    22 октября 2023
    Красота по-казански: экскурсия по городу и Кремлю
    Отличная экскурсия, гид Элеонора отлично владеет материалом и интересно рассказывает.
  • K
    Kalabina
    20 сентября 2023
    Путешествие в прошлое Казанского Кремля
    Спасибо большое за погружение в историю и наглядность в виде фотографий. Приятно прогуляться со знающим и интересным экскурсоводом!
  • С
    Светлана
    9 сентября 2023
    Кремль - сердце Казани
    Наш гид провела прекрасную, познавательную экскурсию. Посетили великолепные храмы. Полноценно ответила на интересующие нас вопросы. Большое спасибо.
  • Е
    Евгения
    29 августа 2023
    Тысяча огней Казани | вечерняя экскурсия
    Очень качественная экскурсия. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мечеть Кул Шариф»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
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  3. Тысяча огней Казани | вечерняя экскурсия
  4. Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
  5. Кремль - сердце Казани
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мечеть Кул Шариф" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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