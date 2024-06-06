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🚶 Пешая Квест 2 часа 237 отзывов Квест-приключение по историческим местам Казани Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны Начало: В районе метро Кремлевская от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 210 отзывов Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками Начало: На площади 1 мая 3 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города Начало: По договоренности 8 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 203 отзыва Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам Начало: у Спасской башни кремля 5 350 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва По Казани с широко открытыми глазами Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос... 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 108 отзывов Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом Начало: В казанском кремле 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 212 отзывов Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике Начало: На площади 1 Мая 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто... 10 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 331 отзыв Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами Начало: В районе метро Площадь Тукая 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 146 отзывов Популярное предложение Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор Начало: Спасская башня Казанского Кремля 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 73 отзыва Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии Начало: В любом удобном вам месте от 18 667 ₽ за всё до 6 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 32 отзыва Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 5.5 часов 790 отзывов Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1700 1 615 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 68 отзывов Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30 1200 1 080 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 13 отзывов 3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости Начало: У центрального входа в Кремль Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 1 отзыв Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе) Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 21:00 1100 1 045 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Добро пожаловать в самобытную Казань Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Казанский кремль с профессиональным гидом Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 100 отзывов Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии Начало: в районе ст. метро Кремлёвская 8 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 13 отзывов Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 223 отзыва Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости Начало: У Спасской башни Казанского Кремля 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Аудиогид 1.5 часа 8 отзывов Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города Начало: На Площади 1 мая 1490 1 043 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 13 отзывов Фотопрогулка по колоритной Казани Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Казань - место встречи двух миров Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур Начало: в районе метро Площадь Тукая или по договоренности 16 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская) 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Историческое путешествие по Казанскому Кремлю Начало: Спасская башня Казанского Кремля Расписание: В любое время от 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Знакомство с Казанским Кремлем Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань Расписание: По договоренности с туристом 3 500 ₽ за всё до 10 чел.