В целом я довольна. Может быть потому, что не ожидала ничего особенного. Просто хотела побывать на Волге. Спокойное, неторопливое путешествие. Волга - величественна, виды - изумительны. Многие хвалили виртуозную игру аккордеониста. Не соглашусь, но это крайне субъективно. И мне кажется, что 19:00 поздновато, но только в том смысле, что в сумерках не так хорошо видно окружающую красоту, как днем. Но зато было не жарко. И еще маленький минус: экскурсия длилась несколько меньше, чем было заявлено.