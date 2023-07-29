Прогулка на теплоходе «Казанский аккордеон»: отдых в Казани
Во время экскурсии вы сможете насладиться свежим воздухом, живой музыкой от аккордеониста и попробовать местные блюда в кафе на теплоходе.
Не забудьте принести камеру, чтобы запечатлеть красивые виды и сделать незабываемые снимки! Получите удовольствие от речной прогулки по реке Волге на теплоходе «Казанский аккордеон»!
Не забудьте принести камеру, чтобы запечатлеть красивые виды и сделать незабываемые снимки! Получите удовольствие от речной прогулки по реке Волге на теплоходе «Казанский аккордеон»!
Ближайшие даты:
7
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Волга
- Панорамы вечернего города и набережной
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Давайте сбежим от городской суеты и на время забудем о трудовых буднях? Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге «Казанский аккордеон».
- Ваша поездка начнется на теплоходе. Он отправится в плавание по реке Волге, где вы сможете полюбоваться живописными пейзажами реки. Путешествие начнется с порта и продлится в течение 1 часа 45 минут.
Ежедневно в 19:00.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Речная прогулка
- Аккомпанемент аккордеониста
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Речной вокзал Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 19:00.Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 июля 2023
И
Илона
29 июля 2023
H
Hi+79059
27 июля 2023
Брали экскурсию на теплоходе с аккордеоном. Все очень плнравилось. Менеджер на связи. Отправление по расписанию. Теплоход маленький, чистый, уютный. Создается камерная обстановка, что усиливает приятное впечатление от поездки. Музыкант превосходный. Репертуар прекрасный, романтичный. Брали экскурсию на 19.00. Звучание аккордеона на закате, при движении по воде вдоль живописных берегов,- супер! Всем рекомендую! Ах, да. Есть пледы если будет холодно и есть бар, где можно заказать перекус или полно
П
Полина
27 июля 2023
В целом я довольна. Может быть потому, что не ожидала ничего особенного. Просто хотела побывать на Волге. Спокойное, неторопливое путешествие. Волга - величественна, виды - изумительны. Многие хвалили виртуозную игру аккордеониста. Не соглашусь, но это крайне субъективно. И мне кажется, что 19:00 поздновато, но только в том смысле, что в сумерках не так хорошо видно окружающую красоту, как днем. Но зато было не жарко. И еще маленький минус: экскурсия длилась несколько меньше, чем было заявлено.
Е
Евгений
26 июля 2023
Отличная прогулка по Волге, все очень понравилось. 19:10 отшвартовались и взяли курс на выход из бухты речного порта, приятная компания, отличные виды, прекрассная атмосфера, все просто супер. Живой акардеон, танцы на главной палубе, всем впечатлены и рекумендуем.;о)
Y
Ya.ya-qq
25 июля 2023
С чем у вас ассоциируется изысканность? 22 июля я организовала самое красивое путешествие из Кировской области в Казань и одним из пунктов её было речная прогулка по Волге "Казанский аккордеон". 19 туристов наслаждались атмосферой, которую создала команда теплохода. Всё продумано, время выезда, продолжительность, наличие столиков, когда можно выпить кофе, например. И, конечно, главный создатель расслабляющей атмосферы - музыкант, который виртуозно играл на аккардеоне!
М
Магдыш
25 июля 2023
Очень понравилась вечерняя Казань, жаль, что начался шторм с дождем и половина пути не было ничего видно, но впечатления от этого ничуть не изменились. Очень понравилось, особенно виртуозная игра аккордеониста.
А
Андрей
25 июля 2023
Ю
Юсупова
23 июля 2023
Оделась потеплее и не пожалела: ветер в начале пути был сильным. Сырники вкусные, но блинчиков не было, к сожалению. На плотный ужин лучше не рассчитывать, там больше всяких закусок. Виды - потрясающие! А ещё я впервые действительно послушала аккордеон, чтобы целиком, а не урывком на бегу, и это было красиво.
З
Зайцева
23 июля 2023
М
Микрюкова
23 июля 2023
Прокатились по Волге.
Экскурсовода не было. Была громкая занудная музыка, и живой аккордеон.
Прогулка запланирована на 1,5 часа.
Час и 10 минут катались, остальные 20 минут мееедленно-мееедленно подходили к причалу.
Мы были разновозрастные - 47, 21 и 7 лет. Не впечатлились.
Бармен, замотанная в платок, хотела обмануть при продаже кофе - вместо 150р набрала на терминале 200, и сделала вид, что случайно.
Нужен хотя бы небольшой экскурс во время прогулки. И аккордеонисту выбрать репертуар поживее.
Экскурсовода не было. Была громкая занудная музыка, и живой аккордеон.
Прогулка запланирована на 1,5 часа.
Час и 10 минут катались, остальные 20 минут мееедленно-мееедленно подходили к причалу.
Мы были разновозрастные - 47, 21 и 7 лет. Не впечатлились.
Бармен, замотанная в платок, хотела обмануть при продаже кофе - вместо 150р набрала на терминале 200, и сделала вид, что случайно.
Нужен хотя бы небольшой экскурс во время прогулки. И аккордеонисту выбрать репертуар поживее.
А
Андрей
21 июля 2023
Всё было супер. Погода конечно подвела, был дождь, но атмосфера на теплоходе была шикарная. Аккордеон звучал так красиво. Мы слушали всей семьёй, наслаждались выступлением аккордиониста. Молодец!!! Спасибо за речную прогулку.
А
Асхат
21 июля 2023
О
Ольга
20 июля 2023
Хотелось бы чтобы маршрут был вдоль центра и с видом на Кремль и набережную.
В
Валерия
20 июля 2023
Ещё 11 отзывов
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