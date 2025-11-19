В самом сердце Казанского университета есть удивительное место, где оживает история науки.
В своё время это помещение было и физкультурным залом, и общежитием, и читальным залом библиотеки Лобачевского.
Сегодня это музей истории Казанского университета, который рассказывает о великих открытиях и людях, прославивших КФУ на весь мир. На экскурсии вы познакомитесь с ним поближе.
В своё время это помещение было и физкультурным залом, и общежитием, и читальным залом библиотеки Лобачевского.
Сегодня это музей истории Казанского университета, который рассказывает о великих открытиях и людях, прославивших КФУ на весь мир. На экскурсии вы познакомитесь с ним поближе.
Описание экскурсии
- Вы посетите музей истории КФУ в самом центре главного здания
- Услышите о научных школах и открытиях, которые принесли Казанскому университету мировую славу
- Узнаете, как здесь работали Лобачевский и Бутлеров, учились Толстой и Ульянов-Ленин, творили учёные, изменившие представления о химии, физике и астрономии
- Поймёте, какую роль играло демократически настроенное казанское студенчество в общественно-политической жизни России 19 – начала 20 вв.
- Побываете в Императорском зале и лекционной аудитории юридического факультета с интерьером конца 19 века, где слушали лекции студенты Л. Толстой, В. Ульянов и другие
Организационные детали
Экскурсию по музею проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном здании Казанского университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваша команда гидов в Казани
Музеи Казанского федерального университета — первые государственные музеи Поволжского региона. Они появились в начале 19 в. и сохраняют свои функции как учебные, научные и просветительские организации. В КФУ находятся исторические, мемориальные,
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Мини-группа
до 10 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Пешая прогулка по Казани откроет вам исторические и культурные сокровища города. Исследуйте Кремль, улицу Баумана и Старо-Татарскую слободу в одном маршруте
Начало: У Казанского кремля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
23 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость и посад: Казанский кремль
Погрузитесь в атмосферу Казани, пройдя по её древним улицам и узнав тайны Казанского кремля и Кремлёвской улицы. История и архитектура ждут вас
Начало: В районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
Сегодня в 10:00
27 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.