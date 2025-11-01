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Одним из символов Казани является кот Алабрыс, чьи изображения можно увидеть повсюду.



С радостью поможем вам их отыскать! А заодно расскажем, почему Кот Казанский стал героем преданий, легенд и лубочных сюжетов.



Правда ли, что ум у него астраханский, а разум сибирский? И есть ли в городе котики, способные составить ему конкуренцию? Конечно, есть, и вы с ними обязательно познакомитесь.