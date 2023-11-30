Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города

Индивидуальная экскурсия в Казани

Пройти по следам легендарного кота Алабрыса и отыскать его друзей всех видов и мастей

Одним из символов Казани является кот Алабрыс, чьи изображения можно увидеть повсюду.

С радостью поможем вам их отыскать! А заодно расскажем, почему Кот Казанский стал героем преданий, легенд и лубочных сюжетов.

Правда ли, что ум у него астраханский, а разум сибирский? И есть ли в городе котики, способные составить ему конкуренцию? Конечно, есть, и вы с ними обязательно познакомитесь.
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города
Кот Казанский: в гости к пушистому хозяину города

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у главного здания Казанского федерального университета. Прогуляемся по внутреннему дворику и увидим памятник Коту Учëному. Вы узнаете, как зовут этого книгочея по-татарски, а также почему он обитает именно здесь.
  • Далее проследуем к памятнику Коту Казанскому, который находится на пешеходной улице Баумана. Вы услышите сразу несколько версий легенды, связанной с ним. А гид поможет сделать памятные фотографии и подскажет, как загадать желание, чтобы оно сбылось.
  • Обсудим, почему именно кот стал одним из символов города. Мы раскроем корни особенного отношения местных жителей к котам и поделимся необычными фактами.
  • На нашем пути встретится дом Зинаиды Ушковой, в котором до недавнего времени располагалась Национальная библиотека Республики Татарстан. Отличный повод поговорить о хозяйке этого особняка и её роли в истории города!
  • Затем мы отправимся в один из сувенирных магазинов города, где находится комната, посвящённая Коту Казанскому. Там вы услышите ещё больше легенд и сказаний, связанных с котами Казани. И по желанию сможете приобрести «кошачьи» сувениры.
  • Закончим экскурсию в одном из кафе нашего города, где котики играют далеко не последнюю роль.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без обязательных расходов (покупка сувениров — по желанию).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского федерального университета
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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