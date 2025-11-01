Одним из символов Казани является кот Алабрыс, чьи изображения можно увидеть повсюду.
С радостью поможем вам их отыскать! А заодно расскажем, почему Кот Казанский стал героем преданий, легенд и лубочных сюжетов.
Правда ли, что ум у него астраханский, а разум сибирский? И есть ли в городе котики, способные составить ему конкуренцию? Конечно, есть, и вы с ними обязательно познакомитесь.
С радостью поможем вам их отыскать! А заодно расскажем, почему Кот Казанский стал героем преданий, легенд и лубочных сюжетов.
Правда ли, что ум у него астраханский, а разум сибирский? И есть ли в городе котики, способные составить ему конкуренцию? Конечно, есть, и вы с ними обязательно познакомитесь.
Описание экскурсии
- Мы встретимся у главного здания Казанского федерального университета. Прогуляемся по внутреннему дворику и увидим памятник Коту Учëному. Вы узнаете, как зовут этого книгочея по-татарски, а также почему он обитает именно здесь.
- Далее проследуем к памятнику Коту Казанскому, который находится на пешеходной улице Баумана. Вы услышите сразу несколько версий легенды, связанной с ним. А гид поможет сделать памятные фотографии и подскажет, как загадать желание, чтобы оно сбылось.
- Обсудим, почему именно кот стал одним из символов города. Мы раскроем корни особенного отношения местных жителей к котам и поделимся необычными фактами.
- На нашем пути встретится дом Зинаиды Ушковой, в котором до недавнего времени располагалась Национальная библиотека Республики Татарстан. Отличный повод поговорить о хозяйке этого особняка и её роли в истории города!
- Затем мы отправимся в один из сувенирных магазинов города, где находится комната, посвящённая Коту Казанскому. Там вы услышите ещё больше легенд и сказаний, связанных с котами Казани. И по желанию сможете приобрести «кошачьи» сувениры.
- Закончим экскурсию в одном из кафе нашего города, где котики играют далеко не последнюю роль.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных расходов (покупка сувениров — по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского федерального университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 97 туристов
Я аккредитованный гид (первой категории) по Казани, Национальному музею РТ, музею-мемориалу ВОВ, Свияжску и городу Булгар. Имею общероссийскую аккредитацию. Являюсь постоянным гостем передач, посвящённых туризму на телевидении. Вместе со своей командой я познакомлю вас с красотами Татарстана. За новыми яркими впечатлениями — к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравился экскурсовод Борис! Видно, что человек любит и знает свой город. И не только город. Приятный экскурсовод, вежливый, эрудированный, харизма 👍 Экскурсия прошла по гибкому маршруту. Посетили больше, чем было заявлено.
Отдельная благодарность от Мирославы Владимировны! Кошки - топ.
Саратов еще вернется❤️
Отдельная благодарность от Мирославы Владимировны! Кошки - топ.
Саратов еще вернется❤️
+2
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Очень понравилась экскурсия. Прочувствовали атмосферу города, рассмотрели памятники, прогулялись по улице Баумана, узнали много исторических фактов о городе и людях, которые в нём отметились. А также купили сувениры и разные приятности. Бонусом получили от экскурсовода рекомендацию отличного ресторана, где вкусно с удовольствием поужинали.
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