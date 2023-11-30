Пройти по следам легендарного кота Алабрыса и отыскать его друзей всех видов и мастей
Одним из символов Казани является кот Алабрыс, чьи изображения можно увидеть повсюду.
С радостью поможем вам их отыскать! А заодно расскажем, почему Кот Казанский стал героем преданий, легенд и лубочных сюжетов.
Правда ли, что ум у него астраханский, а разум сибирский? И есть ли в городе котики, способные составить ему конкуренцию? Конечно, есть, и вы с ними обязательно познакомитесь.
С радостью поможем вам их отыскать! А заодно расскажем, почему Кот Казанский стал героем преданий, легенд и лубочных сюжетов.
Правда ли, что ум у него астраханский, а разум сибирский? И есть ли в городе котики, способные составить ему конкуренцию? Конечно, есть, и вы с ними обязательно познакомитесь.
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся у главного здания Казанского федерального университета. Прогуляемся по внутреннему дворику и увидим памятник Коту Учëному. Вы узнаете, как зовут этого книгочея по-татарски, а также почему он обитает именно здесь.
- Далее проследуем к памятнику Коту Казанскому, который находится на пешеходной улице Баумана. Вы услышите сразу несколько версий легенды, связанной с ним. А гид поможет сделать памятные фотографии и подскажет, как загадать желание, чтобы оно сбылось.
- Обсудим, почему именно кот стал одним из символов города. Мы раскроем корни особенного отношения местных жителей к котам и поделимся необычными фактами.
- На нашем пути встретится дом Зинаиды Ушковой, в котором до недавнего времени располагалась Национальная библиотека Республики Татарстан. Отличный повод поговорить о хозяйке этого особняка и её роли в истории города!
- Затем мы отправимся в один из сувенирных магазинов города, где находится комната, посвящённая Коту Казанскому. Там вы услышите ещё больше легенд и сказаний, связанных с котами Казани. И по желанию сможете приобрести «кошачьи» сувениры.
- Закончим экскурсию в одном из кафе нашего города, где котики играют далеко не последнюю роль.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных расходов (покупка сувениров — по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Казанского федерального университета
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Казани
Меня зовут Любовь, и я живу в Казани с рождения. Я аккредитованный экскурсовод по Казани, Свияжску и городу Булгар. Также на данный момент принимаю участие в конкурсе «Лучший гид России» в трех номинациях: «Гастрономия», «Лучший гид. Город», «Лучший Гид. Музей». Вместе со своей командой я познакомлю вас с красотами Татарстана. За новыми яркими впечатлениями — к нам!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие туры из Казани
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие
Веселая интерактивная прогулка по самой красивой улице города для детей и их родителей
на улице Баумана
Сегодня
Завтра
2 дек
3 дек
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Казанского кремля
Исследовать знаковые места крепости и погрузиться в её богатую историю
в казанском кремле
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек
3 320₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
у Спасской башни Казанского Кремля
2 дек
9 дек
16 дек
23 дек
800₽ за человека